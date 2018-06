A legunalmasabb csapat legyőzhetetlenségi mítosza lengte be Afrikát

A 2010-es dél-afrikai világbajnokság idején már javában tartott a spanyol sikerkorszak. Szurkolói szemmel nézve Vicente del Bosque válogatottjánál unalmasabb csapatot nehéz lett volna találni (akár a történelemben is), cserébe viszont legyőzhetetlen volt. A franciák és a vb-címvédő olaszok szégyenszemre már a csoportkörben kiestek, Diego Maradona argentin válogatottja csak önmaga paródiája volt, a vb legnagyobb drámáját pedig az a párharc (és játékos) adta, amelyiktől a legkevésbé várta mindenki.

A 2010-es vb-nek egy igazán nagy kérdése volt: az új generációs német válogatott képes lesz-e letaszítani a futball trónjáról az Eb-győztes spanyolokat, akik a körülményektől függetlenül legalább egy góllal bárkinél jobbak voltak.

Magukat ejtették ki a franciák

A vb két legnagyobb meglepetésére nem kellett sokat várni, a francia és a címvédő olasz válogatott is utolsóként esett ki a csoportjából, de amíg ennek az olaszoknál szakmai okai voltak (Új-Zéland, Paraguay és Szlovákia mellett bravúr volt nyeretlenül kizúgni), addig a franciáknál erősen közrejátszott Nicolás Anelka balhéja.

A csatár a Mexikó elleni meccs (0–2) félidejében küldte melegebb éghajlatra (Va te faire enculer, azaz menj a p.csába) Raymond Domenech szövetségi kapitányt, aki hazazavarta a játékost. Ha én nem robbantom ki a balhét, megtette volna más. A helyzet akkorra már robbanásközeli állapotban volt – nyilatkozta Anelka. A többiek nem törődtek bele csapattársuk eltávolításába: Domenech ellen lázadva bojkottálni kezdték az edzéseket, aminek az lett az eredménye, hogy nyeretlenül utaztak haza a vb-ről.

A bíró is tudta, hogy les volt

A nyolcaddöntő sokkal inkább szólt a bírókról, mint a játékról. Argentína Carlos Tevez góljával szerezte meg a vezetést Mexikó ellen, de ahogy az a visszajátszásból kiderült, lesről. Elnézte a partjelző, na bumm, volt már ilyen, lesz is még – gondoltuk akkor. Csakhogy most a visszajátszást nemcsak azok látták, akik tévén nézték a meccset, hanem azok is, akik ott ültek a stadionban.A kivetítően is visszajátszották a szituációt.

Roberto Rosetti játékvezető végül hosszas egyeztetés és dilemma után megadta a gólt. Ahogy mondani szokták, a mexikóiakban benne maradt a pofon, kaptak még kettőt, válaszolni viszont csak eggyel tudtak, így Argentína 3–1-re győzött és továbbjutott.

22 centi is 22 centi

A spanyol–portugálon már nehezebb volt észrevenni a „csalást”, de volt, akinek sikerült. A brazil TV Globo által készített 3D-s animáció szerint David Villa lesről indulva szerezte a spanyolok győztes gólját. A képek alapján kiszámolták, hogya spanyol támadó bal lába 22 centiméterrel közelebb volt az alapvonalhoz, mint bármelyik védőjátékos.Viszont az is látszott, hogy a túlsó oldalvonalnál álló partjelző nem láthatta a leshelyzetet, ugyanis nem állt pontosan vonalban, így a portugál védők takarták Villa helyzetét.

Lampard nemgólja

A német–angol párharc mindig pikáns, hát még akkor, ha a bíró is hozzáteszi a magáét. 2–1-es német vezetésnél Frank Lampard lőtt gólt, de nem adták meg,pedig a labda már bőven túljutott a gólvonalon.Ha Anglia nem is kapta meg a gólját, az internetezők megkapták az alapot, hogy ehhez hasonló frappáns mémeket gyártsanak:

A mexikóiakhoz hasonlóan az angolok sem tudták összekapni magukat a téves bíró ítélet után, a németek végül 4–1-re nyertek.

Maradona a vesztébe vezette Argentínát

Hogy aztán a negyeddöntőben ugyanennyit lőjenek az argentinoknak. Maradonát mindenféle szakmai tapasztalat nélkül, kizárólag a neve miatt választották meg szövetségi kapitánynak, így nem is csodálkoztunk azon, hogya taktika kimerült nála annyiban, hogy „adjuk oda Messinek a labdát, majd ő úgyis megoldja egyedül.”A csoportkörben ez működött is, Argentína háromból hármat nyert, de a védekezésre fittyet hányó válogatott azonnal összeroppant, amikor a gyenge pontok nélküli németekkel játszottak.

Asamoah Gyan, az Ember

A negyeddöntő párosításaiból kilógott az Uruguay–Ghána, pedig a vb legnagyobb drámája ott történt. Az 1–1-es rendes játékidő után jött a 2x15 perces hosszabbítás, melynek utolsó pillanataiban Luis Suárez kézzel blokkolt egy ghánai fejest a gólvonalon. A bíró kiállította, Ghánának pedig tizenegyest ítélt, ami mögé Asamoah Gyan állt oda.De kihagyta. Továbblőhette volna hazáját, de kihagyta. Micsoda sokk lehetett neki, ugye? Őt viszont nem érdekelte. A tizenegyesekhez elsőként állt oda, és hidegvérrel felvarrta a labdát a felsőbe.Asamoah Gyan, az Ember. Pechjére a társak már nem voltak ennyire biztos lábúak, így Uruguay ment tovább, mely az elődöntőben 3–2-re kapott ki a hollandoktól.

3:20-tól a dráma:

A legyőzhetetlenség mítosza

Sokan fanyalogtak a spanyol csapat alacsony gólátlaga és unalmas játéka miatt, de a torna végére beigazolódott, hogy ellenük szinte nincs nyerő taktika. Csak olyan válogatottaktól kaptak ki (USA, Svájc), amelyek egy jó adag szerencse mellett végigvédekezték a meccset, de ekkor már évek óta nem volt csapat, amely felvállalta volna a nyílt játékot ellenük.A letámadás, az örökös labdatartás, és így az ellenfélre háruló nyomás nem volt a leglátványosabb módja a győzelemnek, de elsöprő hatékonysággal működött.Az angoloknak és az argentinoknak négyet lövő németeknek sem volt ellenük reális esélyük: Puyol fejesgóljával a spanyolok jutottak döntőbe (a németek a bronzmeccsen 3–2-re verték a torna meglepetéscsapatát, Uruguay-t).

Hollandia-Spanyolország 0-1 Helyszín: Soccer City, Johannesburg, 84490 néző

Vezette: Howard Webb (angol)

Hollandia: Stekelenburg - Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronckhorst - Van Bommel, De Jong - Robben, Sneijder, Kuyt - Van Persie. Cserék: Elia (Kuyt, 71.), Van der Vaart (De Jong, 99.), Braafheid (Van Bronckhorst, 105.)

Spanyolország: Casillas - Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila - Busquets, Alonso, Xavi - Iniesta, Pedro, Villa. Cserék: Navas (Pedro, 60.), Fábregas (Alonso, 87.), Torres (Villa, 106.)

Gól: Iniesta (116.)

Sárga lap: Van Persie (15.), Van Bommel (22.), De Jong (28.), Van Bronckhorst (54.), Heitinga (57. és 109.), Robben (84.), Van der Wiel (111.), Mathijsen (117.), ill. Puyol (17.), Ramos (23.), Capdevila (67.), Iniesta (118.), Xavi (121.)

A brazilokat is kiejtő Hollandia a lehetőségre álló eszközökkel mindent kihozott a döntőből, az utolsó percig tartó küzdelembe kényszerítette a spanyolokat, de a végére mind fizikálisan, mind mentálisan szétestek, ráadásul emberhátrányba is kerültek.

Spanyolország meccsei az Eb és a vb egyenes kieséses szakaszában: 2008 – Európa-bajnokság

Spanyolország – Olaszország 0-0 (tizenegyesekkel 4-2)

Spanyolország – Oroszország 3-0

Spanyolország – Németország 1-0 2008 – Európa-bajnokságSpanyolország – Olaszország 0-0 (tizenegyesekkel 4-2)Spanyolország – Oroszország 3-0Spanyolország – Németország 1-0 2010 - Világbajnokság

Spanyolország – Portugália 1-0

Spanyolország – Paraguay 1-0

Spanyolország – Németország 1-0

Spanyolország – Hollandia 1-0

Semmiképp sem látványos, de iszonyatosan feszült és kiélezett meccset hozott a döntő, a spanyolok bebizonyították, hogy ha kell, szenvedni is tudnak a győzelemért. Ekkor már évek óta uralták a világ labdarúgását, egyszerűen megfogalmazva:a körülményektől függetlenül legalább egy góllal bárkinél jobbak voltak.

