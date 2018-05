1974 után másodszor rendezhetett labdarúgó-világbajnokságot Németország. A torna megannyi emlékezetes eseményt tartogatott a futball szerelmeseinek: Olaszország azután lett világbajnok, hogy hazájában az évszázad bundabotránya robbant ki egy hónappal a vb-t megelőzően, Zinédine Zidane pedig - bár döntőt játszhatott - méltatlanul fejezte be páratlan pályafutását.

A németek Dél-Afrikával vívtak hatalmas harcot a rendezés jogáért, az utolsó körben pedig 12-11-es szavazati aránnyal végül az európai ország diadalmaskodott. Ám a hírek szerint megvesztegetéssel érték el a sikert, Óceánia FIFA-küldöttje ugyanis „elviselhetetlen nyomásra” hivatkozva tartózkodott, ez pedig hatalmas támadási felületet jelentett. Dél-Afrika négy évvel később vigasztalódhatott, hiszen a történelem első tornájának házigazdája volt, amelyet a fekete kontinensen rendeztek.

Unalomba fulladó csoportkör

A csoportmeccseken igazán komoly meglepetés nem történt, szinte minden négyesből az előzetesen két legerősebbnek vélt alakulat lépett tovább az egyenes kieséses szakaszba. Talán a lengyelek és a csehek búcsúján lehetett csodálkozni, előbbit Németország és Ecuador, utóbbit Olaszország és Ghána előzte meg.

A négy évvel ezelőtti, hazai környezetben erős hátszéllel az elődöntőig menetelő, ezzel a világ népharagját kiváltó Dél-Korea Svájc és Franciaország mögött szintén harmadik lett, így három meccs után csomagolhatott. Graham Poll nevét érdemes még megemlíteni, az angol sípmester bebizonyította, hogy miért nem matematikatanárként kereste a kenyerét; a Horvátország-Ausztrália összecsapáson csak a harmadik sárga lapja után állította ki a horvátok hátvédjét, Josip Simunicset.

Hogy a statisztika szerelmeseinek is kedveskedjünk, az Anglia-Svédország találkozón a svéd Marcus Allbäck a vb-k történetének 2000. gólját szerezte.

A történelmi találat 04:18-től látható.

Holland-portugál kártyacsata, Totti, a megmentő, Svájc kapott gól nélkül bukott el

A nyolcaddöntők már tartogattak pikáns csatákat, a Portugália-Hollandia és a Spanyolország-Franciaország rangadó azonban a többi közül is kiemelkedett. A franciák mesteri taktikával, valamint Ribery, Vieira és Zidane góljaival viszonylag könnyedén intézték el a spanyolokat, David Villa gólja csak a szépítésre volt elegendő.

A másik összecsapás viszont végletekig kiélezett, férfias küzdelmet hozott - bár az orosz Ivanov által kiosztott 16 (!) sárga és 4 (!) piros lap egy cseppet túlzó volt, természetesen a 20 színes lapos találkozó világbajnoki rekordot jelentett. A meccset egyébként Maniche góljával a portugálok nyerték.

Svájc végrehajtotta azt a bravúrt, hogy kapott gól nélkül zúgott ki a világbajnokságról, a csoportmeccseken Franciaország, Dél-Korea és Togo sem tudta bevenni a kapuját, ahogyan a nyolcaddöntőben Ukrajna sem, hiába volt rá 120 perce. A jó védelem persze mit sem ér, ha a tizenegyesrúgás nem megy, márpedig Koebi Kühn játékosai közül háromból hárman hagyták ki aktuális kísérletüket a büntetőpárbajban, ez pedig az álmoskönyvek szerint sem jelent semmi jót, utazhattak is haza.

Az olaszok csak szenvedtek Ausztrália ellen, a 94. percben azonban megkegyelmeztek nekik, kaptak egy erősen véleményes büntetőt, amelyet Totti bevágott, így továbbmentek. Azt viszont talán még ők sem gondolták, hogy meddig jutnak majd.

Lúzer Anglia, Lehmann, a csodálatos

A negyeddöntőkben két csata is tizenegyesekkel dőlt el, Anglia szokásához híven el is vérzett a portugálok elleni párbajban, az akkor még szárnyait bontogató Cristiano Ronaldo lőtte be a mindent eldöntő büntetőt.

Argentína és Németország sem bírta dűlőre vinni a dolgot 120 perc alatt, így ott is jöhettek a tizenegyesek. A németek a rájuk jellemző precizitást azonban egészen új szintre emelték: két évre visszamenőleg a vb-n részt vevő összes játékos tizenegyeslövését megfigyelték, az elemzések után pedig Lehmann lábszárvédőjében ott volt egy cetlin a tipp, hogy kinél merre kell vetődnie.



A kapus minden argentin próbálkozásnál jó irányba ment el, a négyből két lövést, Ayaláét és Cambiassóét hárította is, így a házigazda készülhetett az elődöntőre, amelyet az ukránokat játszi könnyedséggel verő olaszok ellen vívhatott.

A portugálok a címvédő brazilokat Henry góljával 1-0-ra verő franciákkal találkoztak a négy között. Brazília azzal vigasztalódhatott, hogy Ronaldo megdöntötte Gerd Müller gólrekordját, a tornán szerzett 3 találatával összesen 15-nél járt már a vb-k történetében, mellyel egyeduralkodóvá vált. Ezt adta át a múltnak 2014-ben, épp a Fenomén hazájában a német Miroslav Klose, aki 16 góljával máig csúcstartó.

Amikor egy gólnélküli döntetlen a vb meccse

Olaszország jelenléte az elődöntőben már önmagában a világ nyolcadik csodájával ért fel, és nem azért, mert a képességek alapján nem lett volna helye négy között a Squadra Azzurrának. Májusban viszont kirobbant Itália történetének legnagyobb bundabotrányba, amelyben topcsapatok, menedzserek, játékosok egyaránt érintettek voltak, ez pedig komoly félelmeket vetített előre az olaszok vb-szereplését illetően.

Alaptalanul, hiszen például a németekkel annak ellenére a világbajnokság legjobb meccsét játszották, hogy a rendes játékidő 0-0-lal zárult. A hosszabbításban aztán olyan adok-kapokba mentek bele a csapatok, amit öröm volt nézni. Helyzetek, kapufák, gólok – utóbbiakat a torna felfedezettje, Fabio Grosso, valamint Alessandro Del Piero szerezték, így Marcelo Lippi legénysége léphetett pályára a berlini döntőben a portugálokat Zidane góljával legyőző franciák ellen.

Egy páratlan karrier csúfos lezárása

A finálé Marco Materazzi és Zinédine Zidane miatt vonult be a történelemkönyvekbe és az a furcsa helyzet állt elő, hogy nem amiatt, amiért ez a két játékos szerezte a döntő góljait. Az 1-1-el zárult rendes játékidőt követő hosszabbítás 110. percében ugyanis a világ egyik legjobb játékosa, aki korábban már jelezte, a vb-döntő után befejezi játékos karrierjét, mellkason fejelte az Inter hátvédjét, amiért piros lapot kapott. Ez volt Zizou pályafutásának utolsó momentuma. Hogy pontosan mivel dühítette fel az olasz a francia játékmestert, vélhetően soha nem fog kiderülni.

A büntetőpárbajba torkolló fináléban egyetlen hiba döntött, a 2000-es Eb-t a franciáknak megnyerő David Trezeguet ezúttal negatív hős lett, a felső lécre bombázta a labdát, míg a túloldalon senki nem hibázott, így Olaszország negyedszer ült fel a világ trónjára.

A harmadik helyen a házigazda németek végeztek, miután 3-1-re verték a portugálokat a bronzmeccsen. A torna gólkirálya az 5 találatig jutó Miroslav Klose lett, a vb Aranylabdáját Zidane kapta, a legjobb kapusnak Gigi Buffont, míg a legjobb ifjúsági játékosnak Lukas Podolskit választották.

A döntő: Olaszország–Franciaország 1-1 (1-1), tizenegyesekkel 5-3 2006., július 9., Berlin

vezette: Horacio Elizondo (argentin)

Olaszország: Buffon - Zambrotta, Cannavaro, Materazzi, Grosso - Camoranesi (Del Piero 61.), Gattuso, Pirlo, Perrotta (de Rossi 61.) - Totti (Iaquinta 61.), Toni. Edző: Marcelo Lippi.

Franciaország: Barthez - Sagnol, Thuram, Gallas, Abidal - Vieira (A. Diarra 56.), Makélélé - Ribery (Trézéguet 100.), Zidane, Malouda - Henry (Wiltord 107.). Edző: Raymond Domenech.

gólszerző: Materazzi 19., ill. Zidane 7. (11-esből)

sárga lap: Zambrotta 5., ill. Sagnol 12., Makélélé 76., Malouda 111.

piros lap: Zidane 110.



Sorozatunk következő részében a 2010-es dél-afrikai világbajnokság következik.