A brazilok elleni csoda után a szovjetek vették el a magyarok vb-álmát

Sorrendben a nyolcadik labdarúgó-világbajnokságot rendezték 1966-ban. Ami a világbajnokságokat illeti, a sportág először és eddig utoljára tért vissza Angliába, azaz a sportág őshazájába. Az érdeklődés természetesen hatalmas volt, a torna előtt a világbajnoki trófeát egy egész ország kereste, Geoff Hurst döntőben szerzett mesterhármast, fantomgóljáról a mai napig beszélnek. A magyarok is büszkén gondolhatnak vissza az 1966-os tornára. Annak ellenére, hogy a négy közé jutás most sem sikerült.

Túlzás nélkül állítható, hogy Angliában mindenki erre a tornára várt, amióta a nemzeti csapat 16 évvel korábban első világbajnokságán vett részt 1950-ben Brazíliában. Alf Ramsey csapata fantasztikus játékosokkal volt tele, szinte mindenki pályafutása csúcsán volt, a kapuban ott volt a legendás Gordon Banks, a mezőnyben pedig olyan klasszisai voltak az angoloknak, mint Bobby Moore, Jimmy Greaves, Geoff Hurst, valamint a két Charlton, Jack és Bobby.

Az angolok már az 1962-es, chilei tornán is a legjobb nyolc közé jutottak, és mindenki biztos volt benne, hogy hazai pályán ennél csak jobb eredményt érhetnek el.

Ellopták a kupát

Már a tornát is különleges események sora vezette fel. Első alkalommal közvetítette a tévé a világbajnoki csoportok sorsolását. Afrikai csapat nem volt a mezőnyben, hiszen már a selejtezőket is bojkottálták, mert nem tetszett nekik, hogy nem elég megnyerni az afrikai selejtezősorozatot, utána még Ázsia bajnokával is meg kell mérkőzniük a kontinens legjobbjainak.

Az angliai világbajnokság másban is első volt, itt volt először kabalafigurája az eseménynek. A figura természetesen nem lehetett más, mint egy oroszlán, az Egyesült Királyság szimbóluma.

A Willie névre hallgató kabala egy Union Jack-mintás pólóban volt, World Cup felirattal és még egy dal is született Willie-ről, ami a világbajnokság hivatalos dala lett Lonnie Donegan előadásában.

A világbajnoki trófeát, a Jules Rimet-kupát már hónapokkal a torna előtt kiállították, valakinek pedig nagyon megtetszhetett és márciusban a Westminster's Central Hall kirakatából eltűnt. Mindenki nagyon megijedt, hiszen nem egy egyszerű műalkotásról volt szó, de az illetékesek úgy döntöttek, hogy a biztonság kedvéért készíttetnek egy replikát.

Az egész ország a kupát kereste, végül pedig egy Pickles nevű kutya lett a hős, aki egy dél-londoni park bokrai között találta meg a becses trófeát, újságpapírba csomagolva, mindössze egy héttel az eltűnése után. A sebtében legyártott másolat napjainkban a manchesteri Nemzeti Futball Múzeum kiállítási darabja.

Van, amiben az utolsó volt az 1966-os világbajnokság, ezt közvetítette utoljára fekete-fehérben a televízió és utoljára volt ilyen későn, július 30-án döntő. Az angol közszolgálati televíziónak, a BBC-nek ugyanis a torna előtt még le kellett közvetítenie a Wimbledoni Tenisztornát és egy golfversenyt is.

Brazilverés, magyar és észak-koreai meglepetés a csoportban

A lebonyolítás semmit sem változott az 1962-es tornához képest, a 16 csapatot négy négyes csoportba sorsolták. A házigazda angolok Uruguay, Franciaország és Mexikó mellé kerültek az A-csoportba. Alf Ramsey csapata az Uruguay elleni döntetlent követően két meccset nyerve jutott a legjobb nyolc közé Uruguay társaságában.

A B-csoportban a fiatal Franz Beckenbauer vezette NSZK mellett Argentína, Spanyolország és Svájc kapott még helyet. Az NSZK és a főleg a németek ellen durvuló argentinok jutottak tovább, őket figyelmeztette is a FIFA, hogy kicsit vegyenek vissza a keménységből. A regnáló Európa-bajnok Spanyolország két, Svájc három vereséggel utazhatott haza.

Nagyon várta mindenki a liverpooli és manchesteri csoport küzdelmeit, hiszen olyan technikás csapatok szerepeltek egy négyesben, mint a világbajnoki címvédő Brazília, Portugália és Magyarország,

hozzájuk csatlakozott még Bulgária. A brazilok jól kezdtek, Bulgária ellen Pelé és Garrincha is szabadrúgásból volt eredményes, miközben a mieink 3-1-re kikaptak Portugáliától, a magyarok gólját Bene Ferenc szerezte. A portugálok annak is köszönhették a győzelmet, hogy a magyar kapus, Szentmihályi Antal borzalmasan védett, súlyos hibákat követett el.

Aztán jött a hidegzuhany a braziloknak, ugyanis a magyarok 3-1-re verték a sérült Pelé nélkül felálló, akkor kétszeres világbajnokot.

A Goodison Parkban Albert Flórián és Bene Ferenc lopta el a show-t, a góljainkat Bene, Farkas János és Mészöly Kálmán szerezték.

Az Everton stadionjában rendezett találkozó a magyar labdarúgás máig utolsó kultikus mérkőzése. A vállsérüléssel bajlódó Mészöly Kálmán felkötött karral játszott. Budapesten és az egész országban kiürültek az utcák. A körúti villamos üresen csattogott. Bár a meccset a Magyar Televízió közvetítette, több millió ember Szepesi Györgyöt és a Kossuth rádiót hallgatta. Szepesi élete egyik legjobb közvetítését produkálta. „Bene, Farkas, Farkas, Bene - nem félünk a farkastól. Hát ez szédületes gól volt, mintha zsínóron húzták volna...” A magyar győzelem ma már felfoghatatlan és a hatása leírhatatlan volt.

Félreértés ne essék, ez a brazil csapat Pelé nélkül is bivalyerős volt. Olyan sztárok szerepeltek ellenünk, mint Gilmar, Djalma Santos, Paulo Henrique, Gerson, Garrincha, Jairzinho vagy éppen Tostao. A magyarok az utolsó csoportmeccsen 3-1-re nyertek Bulgária ellen, egy öngól mellett Bene és Mészöly volt eredményes.

A magyar válogatott világbajnoki kerete A Baróti Lajos vezette magyar csapat egy hármas selejtezőcsoportból, veretlenül jutott ki az angliai világbajnokságra, megelőzve Kelet-Németország és Ausztria csapatát. Egy Németországban elért döntetlen mellett három győzelem állt a csapat neve mellett.

Az 1966-os világbajnokságon szerepelt magyar csapat: Kapusok: Szentmihályi Antal, Gelei József, Géczy István Mezőnyjátékosok: Káposzta Benő, Mátrai Sándor, Sóvári Kálmán, Mészöly Kálmán, Szepesi Gusztáv, Ihász Kálmán, Sípos Ferenc, Varga Zoltán, Albert Flórián, Farkas János, Rákosi Gyula, Mathesz Imre, Nagy István, Bene Ferenc, Fenyvesi Máté, Molnár Dezső, Tichy Lajos, Puskás Lajos, Nagy Antal

A magyarokénál is nagyobb meglepetést okozott a portugálok remek játéka. Az aktuális aranylabdás portugál legenda, Eusébio története első világbajnokságára vezette ki Portugáliát. Portugália mindhárom csoportmeccsét megnyerte, 3-1 a brazilok és a magyarok ellen, 3-0 Bulgária ellen. Eusébio a csoportban három gólig jutott. Portugália és Magyarország lépett tovább a csoportból, Brazília és Bulgária utazhatott haza.

A D-csoportban a Szovjetunió három győzelemmel jutott túl Olaszországon, Chilén és Észak-Koreán. A szovjeteket az aranylabdás Lev Jasin irányította a kapuból, de az igazi meglepetést az újonc koreaiak okozták. Az ázsiai csapat simán, 3-0-ra kapott ki a szovjetektől, majd 1-1-et játszott Chilével, végül hatalmas meglepetésre 1-0-ra nyert a Facchetti, Mazzola és Gianni Rivera vezette olaszok ellen, így a Squadra Azzurra és Chile csomagolhatott.

3-0-ról esett ki Korea, a szovjetek állították meg Mészölyéket

Észak-Korea a világbajnokságok történetének egyik legnagyobb meglepetését okozta az olaszok kiejtésével és a torna legfiatalabb csapata nem is állt volna meg ennyinél. A negyeddöntőben az ázsiai csapat már 3-0-ra is vezetett Portugália ellen a 24. percben, de jött Eusébio, aki egymaga négy gólt szerzett, a portugálok végül 5-3-ra nyertek.

A magyar csapat a Szovjetunióval került szembe, 2-0-s állásnál csak a szépítésre futotta Bene Ferenc révén. A szovjetek főleg a második félidőben bemutatott remek védekezésüknek köszönhetően nyertek és jutottak történetük első világbajnoki elődöntőjébe, a magyarok összesítésben a hatodik helyen végeztek. A brazilok legyőzését követően a szovjetek elleni kiesés mély letargiát okozott. A szóbeszéd szerint Magyarország nem nyerhetett meccset a szovjetek ellen – ezt később többen is cáfolták. Az elkeseredett Baróti Lajos a meccs után a BBC élő adásában mondott le a szövetségi kapitányi posztról.

Az NSZK 4-0-ra kitömte Uruguayt, úgy, hogy a dél-amerikaiak kettős emberhátrányba kerültek a második félidőben. A házigazda Anglia is emberelőnyben szerepelhetett Argentína ellen, miután Rattint küldte le a játékvezető. Az argentin csapatkapitánynak majdnem tíz percbe tellett, mire elfogadta, hogy el kell hagynia a játékteret. Még a rendőrség is megjelent a pályán, hogy kordában tartsa az indulatokat, sok játékos nem is értette, mi folyik a pályán.

Az angolok edzője, Alf Ramsey nem engedte, hogy a játékosai a mezt cseréljenek az „állatoknak" titulált argentinokkal. A mindent eldöntő gólt Geoff Hurst szerezte a 78. percben.

Bent volt vagy nem?

A várva-várt Portugália elleni elődöntő sokak szerint Bobby Charlton legjobb meccse volt címeres mezben. A Manchester United ikonikus alakja két gólt szerzett, a világbajnokság legjobb meccsén 2-1-re nyertek az angolok. Eusebio a hajrában tizenegyesből szépített, ez volt az angolok első kapott gólja a tornán.

A másik ágon az NSZK szintén 2-1-re nyert a Szovjetunió ellen. Beckenbauer fantasztikus gólt szerzett Jasin mellett.

A bronzmeccsen aztán a szovjet legenda kapott még kettőt, Eusebio megszerezte kilencedik gólját is a vb-n, valamint hazájának a bronzérmet története első vb-tornáján.

Az 1966-os világbajnokság döntője a finálék történetének egyik legemlékezetesebbje lett. Haller révén a németek szereztek vezetést, majd Geoff Hurst egyenlített, Peters góljával pedig már 2-1-re Anglia vezetett, de Wolfgang Weber a 90. percben egyenlíteni tudott. A hosszabbításban aztán Hurst szerzett egy fantomgólt – ami sokak szerint a vonalra pattant, de a játékvezető a partjelző helyeslése közepette gólt ítélt, majd Hurst az utolsó pillanatokban lőtt még egyet, ezzel kialakítva a 4-2-es végeredményt. A Wembleyben így az angol csapat vehette át II. Erzsébettől a világbajnoknak járó trófeát.

Hurst góljáról két dolog. Az első, hogy százszázalékos bizonyossággal a mai napig nem lehet eldönteni, hogy a labda a gólvonal elé, vagy mögé vágódott le. A 21. század modern számítógépes elemzése sem volt képes erre biztos választ adni, bár a legtöbben a nemre esküsznek. A másik: a meccs svájci játékvezetője, a svájci Gottfried Dienst (a svájci posta telefonközpontjának üzemvezetője) kiment a szovjet Tofik Bahramov partjelzőhöz. Bahramov azt mondta, hogy gól, ezért adta meg Hurst találatát a svájci. Bahramov később arra a kérdésre, hogy miért mondta azt, hogy gól volt, azt felelte: Sztálingrádért. A szovjet bíró így akart bosszút állni a döntő másik résztvevőjén és (Nyugat) Németországon a II. világháború szenvedéseiért.

Hurst a vb-döntők történetének első játékosa lett, aki mesterhármast tudott szerezni, ezt a produkciót azóta sem tudta megismételni senki.

A döntő Anglia–NSZK 4:2 (1:1, 2:2, 3:2) – hosszabbítás után

London, Wembley Stadion, 98 000 néző. Vezette: Dienst (svájci)

Anglia: Banks – Cohen, J. Charlton, Moore, Wilson – Stiles – Ball, B. Charlton, Peters – Hurst, Hunt

NSZK: Tilkowski – Höttges, Schulz, Weber, Schnellinger – Beckenbauer, Overath – Haller, Seeler, Held, Emmerich

Gólszerző: Hurst (18., 101., 120.), Peters (78.), ill. Haller (12.), Weber (89.) Anglia–NSZK 4:2 (1:1, 2:2, 3:2) – hosszabbítás utánLondon, Wembley Stadion, 98 000 néző. Vezette: Dienst (svájci)Anglia: Banks – Cohen, J. Charlton, Moore, Wilson – Stiles – Ball, B. Charlton, Peters – Hurst, HuntNSZK: Tilkowski – Höttges, Schulz, Weber, Schnellinger – Beckenbauer, Overath – Haller, Seeler, Held, EmmerichGólszerző: Hurst (18., 101., 120.), Peters (78.), ill. Haller (12.), Weber (89.)

A torna gólkirálya kilenc találattal a portugál Eusebio lett, holtversenyben a harmadik helyen végzett Bene Ferenc négy góllal. Bekerült a torna All-Star válogatottjába többek között Bobby Moore, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton, Uwe Seeler és Eusébio mellé Albert Flórián is.

Sorozatunk következő részében az 1970-es, Mexikóban rendezett világbajnokság eseményeit idézzük fel.