A 2018-as labdarúgó világbajnokság A-csoportjában a házigazda Oroszország mellett a sztárcsatárokat felvonultató Uruguay, a Premier League gólkirályát a soraiban tudó Egyiptom, és a biztos kiesőként titulált Szaúd-Arábia kapott helyett. Az ázsiai földrészről érkező szaúdi válogatott kiesése szinte borítékolható, azonban a két továbbjutó helyért öldöklő küzdelem lesz. Elemzés.

Dzsudzsák és Nikolics egykori edzője a Szbornaja élén

A házigazda oroszok lassan egy éve nem játszottak tétmérkőzést, mivel a rendező ország alanyi jogon kvalifikálja magát a vb-re. Az oroszoknak ez lesz a 10. világbajnokságuk, igaz, 1958 és 1990 között Szovjetunió néven indultak. Eddigi legjobb eredményüket az 1966-os angliai világbajnokságon érték el, amikor a negyedik helyen végeztek. A FIFA-világranglistán jelenleg a 66. helyen állnak.

A szövetségi kapitány, Sztanyiszlav Csercseszov, Leonyid Szluckijt váltotta a kispadon a 2016-os Európa-bajnokság után, ahol az oroszok nyeretlenül búcsúztak a csoportjukból. Az 54 éves tréner – aki 2014 és 2015 között Dzsudzsák Balázzsal is együtt dolgozott a Dinamo Moszkvánál - jó ajánlólevéllel érkezett: a 2015/2016-os szezonban bajnoki címet és kupagyőzelmet ünnepelhetett a Nikolics Nemanját is a soraiban tudó Legia Warszawával.

Kinevezése után a Csercseszov vezette orosz válogatott kilenc felkészülési mérkőzést játszott, de csak hármat tudott megnyerni. Ezt követően a „Szbornaja" teljesítménye a 2017-es Konföderációs Kupán is csalódást keltett. Az Új-Zéland elleni nyitómérkőzést ugyan 2-0-ra megnyerte, azonban Portugáliától és Mexikótól is vereséget szenvedett, így nem jutott tovább a csoportjából.

A tavaly nyári mini-mundial óta az oroszok további hét felkészülési mérkőzést játszottak, de csak Dél-Koreát tudták legyőzni. Persze, Csercseszov mentségére szól, hogy az oroszok a legutóbbi öt találkozójukon olyan csapatokkal vívtak, mint az argentinok, a spanyolok, a brazilok, a franciák és az osztrákok.

Az orosz futball legnagyobb kincse

A válogatott legnagyobb csillaga Alekszandr Golovin. A 21 éves középpályást az orosz futball legnagyobb kincsének tartják. 2014 szeptemberében debütált a CSZKA Moszkva felnőtt csapatában, azóta már a százmeccses határt is átlépte.

A nemzeti csapatba az olasz Fabio Capello hívta meg először, 2015 június 7-én góllal mutatkozott be a fehéroroszok elleni mérkőzésen.

A fiatal középpályást a világ összes topcsapata szeretné leigazolni. Egy sikeres vb-szereplés estén minden bizonnyal távozni fog Moszkvából. Az Európa-liga-negyeddöntő után – amelyben gólt szerzett és gólpasszt is adott az Arsenal elleni párharcban – Arséne Wenger fantasztikus játékosnak titulálta.

Az orosz keret:

kapusok: Igor Akinfejev (CSZKA Moszkva), Vlagyimir Gabulov (FC Bruges – Belgium), Andrej Lunyov (Zenit) védők: Mario Fernandesz (Fernandes, CSZKA Moszkva), Vlagyimir Granat (Rubin Kazany), Szergej Ignasevics (CSZKA Moszkva), Fjodor Kudrjasov (Rubin Kazany), Ilja Kutyepov (Szpartak Moszkva), Andrej Szemjonov (Ahmat Groznij), Igor Szmolnyikov (Zenit) középpályások: Gyenyisz Cserisev (Villarreal – Spanyolország), Alan Dzagojev (CSZKA Moszkva), Jurij Gazinszkij (Krasznodar), Alekszandr Golovin (CSZKA Moszkva), Alekszandr Jerohin (Zenit), Daler Kuzjajev (Zenit), Anton Mirancsuk (Lokomotiv Moszkva), Alekszandr Szamedov (Szpartak Moszkva), Roman Zobnyin (Szpartak Moszkva), Jurij Zsirkov (Zenit) támadók: Artyom Dzjuba (Arszenal Tula), Alekszej Mirancsuk (Lokomotiv Moszkva), Fjodor Szmolov (Krasznodar)

Egykori Barca-játékos a szaúdiak élén

Az A-csoportban a pofozógép szerepére kárhoztatott (vagy legalábbis előzetesen annak vélt) Szaúd-Arábiának ez lesz az ötödik világbajnoki szereplése. Az ázsiai csapat az 1994-es Egyesült Államokbeli vb-n meglepetésre eljutott a nyolcaddöntőig, ezt követően viszont zsinórban három mundialon is elvérzett a csoportkörben. A FIFA világranglistáján jelen pillanatban a 70. helyen állnak.

A szaúdi válogatottat most az egykoron az FC Barcelonát is megjárt támadó, Juan Antonio Pizzi irányítja. Az Argentínában született spanyol trénert 2017 novemberében nevezték ki szövetségi kapitányának. Az idei évet háromgólos győzelemmel kezdték Moldova ellen, amit egy Irán elleni, hasonló gólarányú vereség követett. Pizzi csapata idén március végén 1-1-s döntetlent játszott Ukrajnával, majd négygólos vereséget szenvedett a vb-győzelemre is esélyes Belgium ellen.

Májusban a szaúdiak három felkészülési meccset játszottak: kétgólos győzelmet arattak Algéria majd Görögország ellen is, majd 2-1-re kikaptak Roberto Mancini bemutatkozó mérkőzésén Olaszország ellen. Végezetül június első hétvégéjén háromgólos vereséget szenvedtek a vb-részvevő Peru ellen.

A 49-éves Pizzi korábban Argentínában irányította a Rosario Centralt és a San Lorenzót, majd 2014-ben edzőként is visszatért a La Ligába, fél évig irányíthatta a Valenciát, amely a nyolcadik helyen végzett a La Ligában. 2016 februárjában kinevezték a chilei válogatott élére, amellyel megnyerte a Copa Américát. Csapata a döntőben a Lionel Messi nevével fémjelzett argentinokat győzte le tizenegyes párbaj után.

Spanyolországban lelátózó légiósok

A szaúdiak játékerejéről mindent elmond, hogy a játékosok nagy része otthon futballozik. A csapatnak három idegenlégiósa van: Szalem al-Davszari, aki a spanyol Villarreal alkalmazásában áll, de idén még egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára – és a keretbe sem sikerült még bekerülnie. Ugyanez elmondható a Legnést erősítő támadó középpályásról, Jahja al-Sehri. És ott van még a Levante jobbhátvédje, Fahad al-Muvallad, aki annyival előrébb tart, hogy a Las Palmas elleni mérkőzésen már leülhetett a kispadra.

A szaúdi keret:

kapusok: Abdullah al-Majuf (al-Hilal), Jasszer al-Moszajlem (al-Ahli), Mohammed al-Ovajsz (al-Ahli) védők: Ali al-Bulajhi (al-Hilal), Mohammed al-Brejk (al-Hilal), Manszur al-Harbi (al-Ahli), Motaz Havszavi (al-Ahli), Omar Havszavi (al-Naszr), Oszama Havszavi (al-Hilal), Jasszer al-Sahrani (al-Hilal) középpályások: Hattan Bahebri (al-Sabab), Szalem al-Davszari (Villarreal), Taiszir al-Dzsasszim (al-Ahli), Szalman al-Faradzs (al-Hilal), Abdullah al-Hajbari (al-Sabab), Abdulmalek al-Haibri (al-Hilal), Huszein al-Mogahvi (al-Ahli), Jahja al-Sehri (Leganés), Mohammed Kanno (al-Hilal), Abdullah Otajf (al-Hilal) támadók: Fahad al-Muvallad (Levante), Mohammad al-Szahlavi (al-Naszr), Muhannad Assziri (al-Ahli)

Az örök második, aki a vb-n térhet vissza a köztudatba

A FIFA világranglista 46. helyén álló egyiptomi labdarúgó-válogatott 1934 és 1990 után története harmadik világbajnokságára készül. A hatszoros Afrika Kupa-győztes lehengerlő teljesítményt nyújtott a selejtező-csoportjában, köszönhetően a Liverpool gólvágójának, Mohamed Szalahnak, de nem szabad elfeledkezni az argentin szövetségi kapitányról, Héctor Cúperról sem.

A 62 éves tréner több mint egy évtizede a topfutball perifériájára szorult, pedig a 2000-es évek elején a világ szinte minden topcsapata őt akarta megszerezni. Edzői pályafutását Argentínában kezdte, ahol 1993 és 1995 között az Atlético Huracánt irányította, majd 1995 és 1997 között a Lanús trénere volt. Ezt követően kapott állást a La Ligában, ahol a Mallorca edzőjeként felhívta magára a figyelmet.

Első szezonjában csapatával hatodik helyen végzett a bajnokságban, és a Király Kupa-döntőbe is bejutott – amit a Barcelona nyert 2-1-re. A következő szezonban a Mallorca a harmadik helyen zárt a La Ligában, és májusban KEK-döntőt játszhatott a Lazio ellen a birminghami Villa Parkban – amit szintén elveszett 2-1-re.

Héctor Cúper ezt követően a Valencia edzője lett, és újra csodacsapatot épített.

Ki ne emlékezne Santiago Canizares kapus hidrogénszőke hajára, Gaizka Mendieta védhetetlen tizenegyeseire, vagy Claudio López és Kily González bombagóljaira.

Az argentin mester csapata a La Ligában a harmadik helyet csípte meg a bajnok Deportivo és a második Barcelona mögött, míg a Bajnokok Ligájában meglepetéscsapatként szárnyalt. A negyeddöntőben a KEK-győztes Laziót búcsúztatta, majd az elődöntőbe a világ legjobb csapatának tartott – Rivlado, Figo, Kluivert csatárhármassal rohamozó – Barcelonát leckéztette meg.Cúper ezzel bejutott a BL-döntőbe, de a Vicente Del Bosque vezette Real Madrid 3-0-ra győzött a Stade de France-ben rendezett fináléban.

Egy évvel később Cúper Valenciája az 5. helyen végzett a La Ligában, de érezhető volt, hogy a csapat mindent a Bajnokok Ligája-győzelemnek rendel alá. A Denevéreknek sikerült megismételniük a csodát, a negyeddöntőben az Arsenalt, az elődöntőben pedig a Leeds Unitedot búcsúztatták, így újra BL-döntőt játszhattak, ezúttal viszont a Bayern München volt az ellenfél. A milánói döntőben Gaizka Mendieta már a harmadik percben vezetést szerzett tizenegyesből, de Stefan Effenberg az 51. percben egyenlíteni tudott, szintén büntetőből.

A rendes játékidőben nem született több gól, így jöhetett a hosszabbítás majd a tizenegyes párbaj, amelyben a világ akkori legjobb kapusának, Oliver Kahnnak köszönhetően a bajorok diadalmaskodtak.

Három sorozatban elbukott döntő után Héctor Cúper országot váltott, és az Internazionale edzője lett.

A milánói klub azzal a szándékkal szerződtette az argentin mestert, hogy 1989 után ismét bajnokságot nyerjen az Inter. Sokáig úgy tűnt, hogy a Christian Vieri és a brazil Ronaldo nevével fémjelzett csapat behúzza a bajnoki címet, azonban az utolsó fordulóban a Juventus megelőzte az Intert, miután Rómában 4-2-re kikapott a Laziótól, így Héctor Cúperre örökre ráragadt az „örök második" gúnynév.

A második szezonját is második helyen zárta az Interrel, majd 2003 októberében megköszönték a munkáját. Ezt követően visszatért a Mallorcához, dolgozott a Real Betisnél és a Parmánál is, de komoly sikereket már nem ért el az európai futballban. 2015 márciusában vállalta el az egyiptomi válogatott szövetségi kapitányi posztját. Irányítása alatt 20 győzelem, 4 döntetlen és 8 vereség a mérlege.

Szalah vajon ellőtte a puskaport a Premier League-ben?

Sokat töprengeni senkinek nem kell azon, hogy ki lehet az egyiptomi csapat legnagyobb sztárja. Mohamed Szalah, a Liverpool támadója halmozza a rekordokat. A 25 éves játékos az idei szezonban már átlépte a 40 gólos határt, erre a Liverpool történetében korábban csak Roger Hunt és Ian Rush volt képes.

Ráadásul ő az első, aki eljutott 32 gólig egy PL-szezonban, valamint az első játékos, aki 22 különböző meccsen volt eredményes.

A kérdés csak az, hogy a szélvészgyors csatár vajon át tudja-e menteni a világbajnokságra az idei parádés formáját, és persze az sem elhanyagolható, hogy az angol bajnokság gólkirályát mennyire terhelte le az idei szezon.

Na meg persze a Bajnokok Ligája-döntőben elszenvedett vállsérülése, ami miatt már a 31. percben le kellett cserélni.

Az eset után az egyiptomi ügyvéd, nevezetesen Szada el-Balad 1 milliárd eurós, átszámolva 318 milliárd forintos kártérítési pert indított a sérülést okozó Sergio Ramos ellen. Szerencsére a válogatott csapatorvosa és a Liverpool fizioterapeutája biztos benne, hogy Szalah teljesen egészséges lesz a világbajnokság kezdetére.

Az egyiptomi keret:

kapusok: Serif Ekramj (al-Ahli), Esszam El-Hadarj (al-Taavoun), Mohamed El-Senavj (al-Ahli) hátvédek: Mohamed Abdel-Safj (al-Fateh), Ajman Asraf (al-Ahli), Ahmed Elmohamadj (Aston Villa), Ahmed Faszj (al-Ahli), Omar Gaber (Los Angels FC), Ali Gabr (West Bromwich Albion), Mahmoud Hamdj (Zamalek), Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion), Szaad Szamir (al-Ahli) középpályások: Mohamed Elneny (Arsenal), Abdallah Szaid (KuPS), Mahmoud Sikabala (al-Raed), Ramadan Sobhi (Stoke City), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (al-Ittihad), Amr Varda (Atromitosz), Szam Morszj (Wigan Athletic), Mahmoud Hasszan (Kasimpasa) támadók: Mohamed Szalah (Liverpool), Marvan Mohszen (al-Ahli)

Jó az öreg a háznál

A FIFA világranglista 17. helyén álló uruguayi labdarúgó-válogatott a 13. világbajnokságára készül. A kétszeres vb-győztes csapat szövetségi kapitánya Óscar Tabárez, aki több mint 12 éve tölti be ezt a pozíciót. A 71 éves szakember legnagyobb klubedzői sikerét több mint 30 évvel ezelőtt érte el, amikor 1987-ben Libertadores Kupát nyert a Penarollal.

Ezt követően lehúzott egy szezont Cagliariban, majd egy évig irányította a spanyol Real Ovideót.

Az uruguayi válogatott kispadján már 134 mérkőzést megélt, legnagyobb sikere a 2011-es Copa América-győzelem, és a 2010-es világbajnoki 4. hely.

Az uruguayiak a brazilok mögött, a dél-amerikai selejtező csoport második helyén kvalifikálták magukat a világbajnokságra, a sorozat legeredményesebb játékosa a PSG gólkirálya, Edinson Cavani lett 10 találattal.

Mire lehet elég a világ legerősebb csatárpárosa?

Nyilván ez a kijelentés vitára adhat okot, de azért nagy bakot nem lövünk vele, ha a kétszeres európai aranycipős Luis Suárezt és az Olaszországban egy míg Franciaországban két gólkirályi címet nyerő Edinson Cavanit a világ legfélelmetesebb csatárpárosának tituláljuk.

A 31 éves Luis Suárez 97 válogatott mérkőzésen eddig 50 gólt termelt. Az FC Barcelona csatára az idei szezonban rengeteg kritikát kapott, mégis, minden sorozatot figyelembe véve, 50 mérkőzésen 31 gólnál és 18 gólpassznál jár, ami elég impozáns mutató.

A szintén 31 éves Edinson Cavani 100 meccsen 42 gólt termelt a nemzeti csapatban, ráadásul mindezt úgy, hogy Suárez és a legendás Diego Forlán miatt éveken keresztül csak a szélen kapott lehetőséget. A Paris Saint-Germain csatára az idei szezonban 48 mérkőzésen 40 találatnál és 12 gólpassznál jár, és ha továbbra is tartja szenzációs formáját, akár a világbajnokság gólkirálya is lehet.

A Suárez–Cavani párosnak minden bizonnyal ez lesz az utolsó világbajnoksága, így nem lenne meglepő, ha a két szupersztár kettőzött erővel küzdene, hogy utoljára valami nagyot alkothassanak a nemzeti csapatban.

Az uruguayi keret:

kapusok: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco da Gama), Martín

Campańa (Independiente) védők: Diego Godín (Atlético Madrid), José María Giménez (Atlético Madrid), Sebastián Coates (Sporting Lisboa), Maximiliano Pereira (FC Porto), Gastón Silva (Independiente), Martín Cáceres (SS Lazio), Guillermo Varela (Penarol) középpályások: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matías Vecino (Internazionale), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sánchez (Monterrey), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodríguez (Penarol) támadók: Cristhian Stuani (Girona), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Maximiliano Gómez (Celta Vigo), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suárez (FC Barcelona)

Vb-történelem

Az oroszok Uruguayjal már háromszor is találkoztak. Az 1962-es chilei világbajnokságon 2-1-re legyőzték a dél-amerikaiakat csoportmérkőzésen, azonban emlékezetesebb a két csapat 1970-es összecsapása. A mexikói világbajnokságon a negyeddöntőben találkoztak, a gólnélküli kilencven percet követően az uruguayiak egy máig vitatott góllal harcolták ki a továbbjutást. A holland Laurens Van Raves játékvezető ugyanis nem vette észre, hogy Victor Esparrago fejesgólja előtt a labda már elhagyta a játékteret.

A találkozó után a szovjet csapat óvást nyújtott be, amit a jelen lévő FIFA szervező bizottság elutasított.

A két csapat legutóbb 2012-ben felkészülési mérkőzésen csapott össze, ahol 1-1-es döntetlen született. Orosz részről Alekszandr Kerzsakov talált be, míg a dél-amerikai csapatban Luis Suárez volt eredményes.

A szaúdiak eddig egyszer találkoztak az oroszokkal, annak is már csaknem 25 éve. Az 1993-ban rendezett felkészülési mérkőzést 4-2-re megnyerték, így a házigazda a vb-n vághat vissza az akkori kudarcért.

Az egyiptomiakkal tétmérkőzést csak egyszer játszottak, de az örökre emlékezetes marad. Az 1999-es mexikói Konföderációs Kupán az A-csoportban Marzouk Al-Otaibi mesternégyesének is köszönhetően 5-1-re győztek.

Az edzőmeccseken már Egyiptom felé billen a mérleg nyelve, ugyanis 1975 és 2007 között négyszer játszottak egymás ellen. Három egyiptomi siker mellett egy döntetlen született. Uruguay ellen még sosem léptek pályára.

Egyiptom még soha nem játszott Oroszországgal, míg Uruguayjal is csak egyszer találkozott barátságos mérkőzésen 2006-ban. Azt a találkozót a dél-amerikai csapat nyerte 2-0-ra Diego Godin és Abdel El Saka öngóljával.

Csoportmérkőzések:

Június 14., 17.00, Moszkva, Luzsnyiki Stadion

Oroszország (A1)–Szaúd-Arábia (A2)

Június 15., 14.00, Jekatyerinburg, Központi Stadion

Egyiptom (A3)–Uruguay (A4)

Június 19., 20.00, Szentpétervár, Kresztovszkij Stadion

Oroszország (A1)–Egyiptom (A3)

Június 20., 17.00, Rosztov, Rosztov Arena

Uruguay (A4)–Szaúd-Arábia (A2)

Június 25., 16.00, Szamara, Koszmosz Arena

Uruguay (A4)–Oroszország (A1)

Június 25., 16.00, Volgográd, Volgográd Arena

Szaúd-Arábia (A2)–Egyiptom (A3)