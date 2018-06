A mankókról már lemondott, a Világkupát viszont nem engedné át másnak

Hazai rendezésű világbajnokságon, a világ vitathatatlanul egyik legjobb válogatottjával lebőgni még akkor is kellemetlen, ha az embert Neymar Jr.-nak hívják. Így is történt ez a világ legértékesebb játékosával 2014-ben – habár akkor még nem volt a világ legértékesebb játékosa. A négy évvel ezelőtti, csalódást jelentő vb-negyedik helynél idén biztosan előrébb szeretne végezni a 213 millió eurós csatár, és ehhez – lássuk be – minden joga megvan.

Hogy milyen érzés lehet gólokkal a lábakban világra jönni, reményeink szerint az Origo helyszínen lévő újságírója meg tudja majd kérdezni Neymartól Oroszországban. A pontos válaszig csak elképzelni tudjuk - vagy még talán azt sem -, milyen lehet úgy a labdához érni, hogy bárhonnan érkezzen, bárhol és bármekkora erővel találja el egy Neymar-jobb, mindenképp gól lesz belőle.

Szinte teljes tinédzser korát a brazil Santosban töltötte: kiskamaszként, tizenegy évesen került előbb a klub junior csapatához, ottléte alatt a gólokkal arányosan a különböző címeket is gyűjtögette, hiszen mi értelme lenne egyiknek a másik nélkül. 2010-ben a brazil kupát és Sao Paolo állami bajnokságát is megnyerte a klubbal. Utóbbiból jött még kettő, valamint egy Libertadores Kupa is.

Úgy jött el a brazil csapattól, hogy szinte az egész világ a gólerős lábai előtt hevert. Európa bármit megtett volna az egyesek szerint Robinho, mások szerint Pelé utódjának tekinthető fiatal játékosért. Vitte volna a Manchester United, a Real Madrid, a Juventus és a Chelsea is, ő azonban a Barcelonát választotta.

2013-tól focizott a spanyoloknál, négy év alatt szerzett két bajnoki címet, három kupát, egy szuperkupát, egy BL-győzelmet és egy klubvilágbajnoki címet, hogy aztán az egész 2017-es nyár arról szóljon a futballvilágban: vajon megy-e vagy marad.

Se queda. Gerard Piqué (@3gerardpique) által megosztott bejegyzés, Júl 23., 2017, időpont: 1:51 (PDT időzóna szerint)

Végül aztán ment. Nem is akármennyiért: 222 millió euróért vásárolta ki a PSG, Neymarhoz meg hozzávágtak egy évi 36.7 millió eurós fizetést, nehogy bármiben is hiányt szenvedjen. Az óránkénti 1.2 millió forintos kereset viszonylag hamar megtérült a franciáknak, hiszen első meccsén máris gólt szerzett, gólpasszt is adott. A bajnokságban a tavalyi szezonban a második helyig jutottak, idén sikerült megnyerniük. A Bajnokok Ligájában közben nincs meg a csapatnak és Neymarnak a lendület, habár a játékost idén egy olyan igazi, „még nézni is fáj” sérülés hátráltatta, február óta nem is lépett pályára. A nyolcaddöntőig jutottak, nem bírtak a Real Madriddal, de Neymar számára óriási lendületet adhat, ha sikerül teljesen felépülnie a világbajnokságig, hogy aztán bizonyíthasson.

Magunk közt szólva, túl sok mindent nem kell már bizonyítania, hiszen mindössze 24 góllal marad csak el Pelétől a válogatott örökrangsorában. Ha jó formában érkezik Oroszországba a saját magát Garrinchához hasonlító támadó, akkor jó eséllyel ledolgozhat a hátrányából, és amilyen fiatal, sanszos, hogy meg is dönti majd a csúcsot. Pedig ez még csak élete második világbajnoksága lesz, mivel a felnőtt válogatottban pont a 2010-es vb után kezdte meg szereplését. De talán annyira nem sajnálja, hogy a brazilok számára a hollandok elleni negyeddöntőben véget ért tornán nem lehetett ott.

Volt helyette kínoskodás 2014-ben Brazíliában bőven: a negyeddöntőben még csak fizikai sérülést szenvedett Neymar a Kolumbai elleni meccsen, de olyan súlyosat, hogy nem is épült fel belőle a vb hátralévő részére. Aztán jött a pszichés KO. Zuniga negyeddöntőbeli durva belépője után előbb végignézte a németektől elszenvedett 7-1-es vereséget az elődöntőben, majd azt, ahogy a hollandok 3-0-ra porig alázzák csapatát a broznmeccsen. Átélni Brazília történetének legsúlyosabb világbajnoki vereségét - ráadásul otthon -, Ronaldo, Rivaldo és Ronaldinho örökségét a gyepszőnyegbe taposni, hogy még hosszabbra nyúljon a legutóbbi brazil vb-cím óta eltelt időszak - nehéz lenne a kellemes emlékek polcára feltenni a négy évvel ezelőtt történteket.

A 2018-as foci világbajnokság egyik nagy kérdése, hogy a klubszinten elért vitatathatlan sikerek után Neymar ki tud-e lépni a nagy brazil legendák nagy árnyékából, és joggal tartja-e magát a kétszeres világbajnok Garrincha örökösének.

Neymar értéke számokban

Instagram-követők 92,6 millió

Facebook-lájkolók: 60 648 459

Google találatok száma: 132 millió

Válogatottság: 83

Világbajnokság: 2014

Világbajnoki gólok: 6

Az Origo Sport kilenctagú szerkesztőségének pontozása (a PlayStation FIFA-ban alkalmazott szempontok szerint 1-10 közötti pontszámot adtunk az egyes kézségekre, majd a kapott értéket átlagoltuk - 1 a legrosszabb, 10 a legjobb)

Gyorsaság: 9

Pontosság: 7,5

Passzolás: 7,75

Labdavezetés: 9,5

Védekezés: 4,25

Erőnlét: 7,125

Összesen: 45,125