A sebezhetetlen német válogatott megvédené világbajnoki címét

A 2014-es világbajnoki cím után a német válogatott Oroszországban is a végső győzelemre hajt. Erre pedig minden esélye megvan: Joachim Löw szövetségi kapitány keretében nincs gyenge pont. Mexikó még csak most ébredezik az elmúlt évek pofonjai után, a svédek közel vannak a kétezres évek eleji csodacsapatukhoz, Dél-Korea pedig szép csöndben a vb-k nélkülözhetetlen szereplőjévé vált.

Amikor a németek kikaptak a franciáktól a 2016-os Európa-bajnokság elődöntőjében, sokan azt gondolták, hogy a Löw-éra a végéhez közeledik. Nagyon nem így lett. Az hagyján, hogy a vb-re százszázalékos mérleggel, rekordot jelentő 43 rúgott góllal jutottak ki, de 2017-ben úgy nyerték meg a Konföderációs Kupát C-csapattal, hogy az átlagéletkoruk nem érte el a 23-at.

A németeknek nincs gyenge pontjuk

A 2000-ben indult német futballreformnak köszönhetően az utánpótlás dobálja ki a nagyobbnál nagyobb tehetségeket, így azon túl, hogy Löwnek van egykialakult és gyakorlatilag sebezhetetlen kezdőtizenegye,nem tud mellényúlni, ha a kispadról kell beküldenie valakit. Csak hogy érezzük, milyen is ez: Neuer, a világ egyik legjobb kapusa szinte a teljes szezont kihagyta sérülés miatt, a kapitánynak mégsem kell aggódnia, mert ott van helyette a Barcelonában parádésan védő Ter Stegen.

A német keret Kapusok:

Manuel Neuer (Bayern München)

Kevin Trapp (PSG )

Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Mezőnyjátékosok:

Jérome Boateng (Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Jonas Hector (1. FC Köln)

Mats Hummels (Bayern München)

Joshua Kimmich (Bayern München)

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC)

Antonio Rüdiger (Chelsea)

Niklas Süle (Bayern München)

Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Julian Draxler (PSG)

Leon Goretzka (Schalke 04)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Sami Khedira (Juventus)

Toni Kroos (Real Madrid)

Mesut Özil (Arsenal)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Sebastian Rudy (Bayern München)

Mario Gomez (VfB Stuttgart)

Thomas Müller (Bayern München)

Bombakerettel, bombaformában érkezik tehát a vb-re a címvédő, amelynek legnagyobb ellenfele a spanyol és a brazil válogatott lehet.De addig amíg el nem jön a torna azon szakasza, ahol velük összekerülhetnek, nem kell nagyon rágörcsölniük a meccsekre.Nem azért mondjuk, mert lenézzük a többieket, hanem azért, mert tényleg ennyire jók a németek.

A csapat legnagyobb sztárja: Toni Kroos (Real Madrid)

Joachim Löw Löw és a német válogatott élete szinte teljesen összefonódott: a most 58 éves kapitány 2004-ben került az akkori szövetségi kapitány, Klinsmann mellé, akitől aztán 2006-ban vette át a posztot. Az eredményei magukért beszélnek: egy Eb-döntő (2008), egy vb-bronzérem (2010), egy Konföderációs Kupa-győzelem (2017) és a létező legnagyobb siker, egy világbajnoki cím (2014).

A tavalyi Konföderációs Kupán például azzal a Mexikóval játszották az elődöntőt, amellyel most is fognak a csoportkörben. Azon meccsen a mezőnyjátékosok közülKimmich és Draxler volt a legnagyobb név, mégis mindenféle megerőltetés nélkül, nagyon simán, 4–1-re győztek.A mexikóiak így azzal a tudattal lépnek majd pályára, hogy egy, a mostaninál jóval gyengébb német válogatott is feltörölte velük a padlót.

A taktika helyett a rutinban bíznak

A mexikóiak csoportelsőként jutottak ki a vb-re, de Juan Carlos Osorio szövetségi kapitánynak még mindig nem sikerült elfogadtatnia magát a szurkolókkal. Ebben közrejátszik az említett 4–1-es német vereség és az a7–0-s pofon, amibe a 2016-os Copa Américán szaladtak bele Chile ellen.A játékosok azt állítják, hogy már maguk mögött hagyták a kudarcokat, és ha megnézzük, kikről is van szó, joggal hihetünk nekik. Ochoa, Guardado, Moreno és Hernández már hosszú évek óta Európában fociznak, a legjobb bajnokságokban, megedződtek minden téren. Mentálisan és taktikailag is.Az ő rutinjukba kapaszkodik Mexikó a világbajnokságon.

Osorio kapitány is kénytelen így tenni, ha már a taktikát illetően még mindig nem jutott dűlőre.

A mexikói keret Kapusok:

José de Jesús Corona (Cruz Azul)

Guillermo Ochoa (Standard Liege)

Alfredo Talavera (Toluca)

Mezőnyjátékosok:

Edson Álvarez (América)

Hugo Ayala (Tigres)

Jesús Gallardo (Pumas)

Miguel Layún (Sevilla)

Héctor Moreno (Real Sociedad)

Diego Reyes (Porto)

Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt)

Giovani dos Santos (LA Galaxy)

Jonathan dos Santos (LA Galaxy)

Marco Fabián (Eintracht Frankfurt)

Andrés Guardado (Betis)

Héctor Herrera (Porto)

Rafa Márquez (Atlas)

Javier Aquino (Tigres)

Jesús Manuel Corona (Porto)

Javier „Chicharito" Hernández (West Ham United)

Raúl Jiménez (Benfica)

Hirving Lozano (PSV)

Oribe Peralta (América)

A kolumbiai eleinte ragaszkodott a 4-3-3-as felálláshoz, de a legutóbbi barátságos meccseken már az ötvédős rendszert próbálgatta – valószínűleg ezt látjuk majd a vb-n is.

A csapat legnagyobb sztárja: Javier Hernández (West Ham)

Juan Carlos Osorio Miután megszerezte az edzői képesítést, főleg az Egyesült Államokban dolgozott, hol sikeresen, hol kevésbé sikeresen. 2008-ban a New York Red Bullsszal megnyerte az MLS nyugati konferenciáját. Utána Dél-Amerika felé vette az irányt, megjárta Mexikót, Kolumbiát és Brazíliát is. A mexikói válogatottat 2015 óta irányítja.

Újra a csúcson a svéd foci

Ibrahimovic és Erik Hamrén szövetségi kapitány távozásával valami véget ért a svéd futballban. Azt azonban még a legoptimistább szurkolók sem gondolták volna, hogy az új, ami elkezdődik, ennyire csodálatos és sikeres lesz.A futball egyik legnagyobb egójának kiválásával Janne Andersson megtehette, hogy az egyén helyett a rendszert helyezte előtérbe.A valóságban ez egy 4-4-2-es formációt és embertelen mennyiségű mezőnymunkát jelent.

Hasonlóra legutóbb a kétezres évek elején volt példa, még Lagerback irányításával. A különbség csupán annyi, hogy a mostani keretet a névtelenségből jövő játékosok adják.

A svéd keret Kapusok:

Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Kristoffer Nordfeldt (Swansea City)

Robin Olsen (FC Köbenhavn)

Mezőnyjátékosok:

Ludwig Augustinsson (Werder Bremen)

Andreas Granqvist (FK Krasznodar)

Pontus Jansson (Leeds United)

Emil Krafth (Bologna)

Victor Lindelöf (Manchester United)

Mikael Lustig (Celtic)

Filip Helander (Bologna)

Martin Olsson (Swansea City)

Viktor Claesson (FK Krasznodar)

Jimmy Durmaz (Toulouse)

Albin Ekdal (Hamburger SV)

Emil Forsberg (RB Leipzig)

Oscar Hiljemark (Genoa)

Sebastian Larsson (Hull City)

Marcus Rohdén (Crotone)

Gustav Svensson (Seattle Sounders FC)

Marcus Berg (al-Ain)

John Guidetti (Alavés)

Isaac Kiese-Thelin (Beveren)

A Lagerback-érában az Arsenal, a Juventus és a Barcelona is adott futballistát a válogatottba.Most Dániából, Görögországból, Oroszországból jönnek, de van olyan is, aki az Egyesült Arab Emirátusokból.Ha valaki azt hinné, hogy ez kevés lesz egy világbajnokságra, az emlékezzen vissza a pótselejtezőre, ahol az olaszokat verték meg úgy, hogy közben gólt sem kaptak.

A csapat legnagyobb sztárja: Emil Forsberg (RB Leipzig)

Janne Andersson Andersson már azelőtt edző lett, hogy befejezte volna az amúgy nem túl hosszú és nem túl sikeres játékos pályafutását. A Halmstadnál ismerik őt jól, három periódusban tíz évet húzott le a padon (ebből ötöt vezetőedzőként), legnagyobb sikerét mégis a Norrköpinggel érte el, amellyel 2015-ben svéd bajnok lett. A válogatottat 2016 óta irányítja.

A klasszisok majd megoldják

Hihetetlenül hangzik, de igaz: a dél-koreaiak nélkül nem lehet világbajnokságot rendezni. Összességében tizedik, sorozatban kilencedik alkalommal lesznek ott a tornán.

A koreai keret Kapusok:

Cso Hjun Vo (Tegu FC)

Kim Dzsin Hjon (Cerezo Oszaka)

Kim Szun Gju (Vissel Kobe)

Mezőnyjátékosok:

Dzsang Hjun Szu (FC Tokió)

Dzsong Szung Hjon (Szagan Toszu)

Go Jo Han (FC Szöul)

Hong Csul (Szangdzsu Szangmu)

Jun Jong Szon (Szongnam FC)

Kim Dzsin Szu (Csonbuk Hyundai Motors)

Kim Jong Gvon (Kuangcsou Evergrande)

Kim Min Vo (Szangdzsu Szangmu)

Kvon Kjung Von (Tiencsin Csüancsien)

Li Jong (Csonbuk Hyundai Motors)

O Ban Szuk (Dzsedzsu United)

Pak Dzsu Ho (Ulszan Hyundai)

Dzsong Vu Jong (Vissel Kobe)

Dzsu Sze Dzsong (Aszan Mugunghva)

Ki Szung Jung (Swansea City)

Ku Dzsa Csol (FC Augsburg)

Li Csung Jong (Crystal Palace)

Li Dzse Szung (Csonbuk Hyundai Motors)

Li Szung Vu (Hellas Verona)

Mun Szun Min (Incson United)

Hvang Hi Csan (Red Bull Salzburg)

Kim Sin Vuk (Csonbuk Hyundai Motors)

Pedig a selejtezők alatt bőven voltak gondjaik, mind védekezésben, mind támadásban. Ami nem csoda.A jelenlegi szövetségi kapitány, Shin Tae-yong nem számít különösebben nagy taktikai gurunak, ellenben kiváló motivátor.A szurkolóknak pedig ennyi is elég. 2017-ben volt szó róla, hogy a világjáró Guus Hiddink lehet az edzőjük, de senki nem volt felháborodva azon, amikor a szövetség Shin Tae-yongot nevezte ki.

A dél-koreaiaknak két klasszis játékosuk van: Szon Hungmin a Tottenhamből és Ki Szung Jueng a Swansea-ból.A kapitány is inkább az ő tehetségükben és rutinjukban bízik, semmint a saját taktikai elképzeléseiben.A csapat alapfelállása a 4-4-2, de Shin megszállottan rajong a háromvédős rendszerért is, így egyelőre rejtély, hogy mit látunk majd Dél-Koreától a vb-n.

A csapat legnagyobb sztárja: Szon Hungmin (Tottenham)

Shin Tae-yong Shin Tae-yongra 2014 óta mindig számíthatnak a válogatottnál. Hol beugróként egy-egy meccs erejéig, hol másodedzőként, hol az U23-as és az U20-as csapatot irányítva. 2017-ben nevezték ki szövetségi kapitánynak. Klubedzőként a Seongnam Ilhwa Chunma csapatával ázsiai Bajnokok Ligáját nyert 2010-ben.

Az F-csoport menetrendje

Június 17., 17:00, Moszkva, Luzsnyiki Stadion

Németország (F1)-Mexikó (F2)

Június 18., 14:00, Nyizsnij Novgorod, Nyizsnij Novgorod Stadion

Svédország (F3)-Dél-Korea (F4)

Június 23., 17:00, Rosztov, Rosztov Aréna

Dél-Korea (F4)-Mexikó (F2)

Június 23., 20:00, Szocsi, Olimpiai Stadion

Németország (F1)-Svédország (F3)

Június 27., 16:00, Kazany, Kazany Aréna

Dél-Korea (F4)-Németország (F1)

Június 27., 16:00, Jekatyerinburg, Központi stadion

Mexikó (F2)-Svédország (F3)