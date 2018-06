A vb hőse lesz a világfutball majdnemembere?

Van egy francia játékos, aki évek óta a hátán cipel egy túlteljesítő spanyol csapatot. Természetesen Antoine Griezmannról és az Atlético Madridról van szó. A 27 éves támadó a két évvel ezelőtti Eb után most végre egy világbajnokságon is megmutathatja, mire képes. Aztán - minden jel szerint - a Barcelonában építheti tovább a Griezmann-kultuszt, a madridiak legnagyobb bánatára.

Hívhatnánk a „majdnemembernek” is a 27 éves labdarúgót, annyi kis híján volt az életében. Kezdve például azzal, hogy majdnem portugál válogatott lett belőle. Családja ugyanis a Lyonhoz közeli Macon városból származik, ő maga is ott született. Nagyapja portugál bevándorló és szintén futballista volt, nem nagyon volt hát kérdés, hogy a kis Antoine a pétanque-golyók helyett inkább a bőrfocit választja. A helyi kis portugál közösség futballcsapatánál kezdett el focizni, majd a nagyobb francia akadémiák sorra utasították el alacsony termete és erőtlensége miatt.

Végül mégis egy helyi együttesnek köszönheti, hogy beindult a karrierje, igaz, nem olyan úton, ahogyan azt talán remélte: nevelőklubja, a Real Sociedad akkor figyelt fel rá, amikor a Montpellier-nél volt próbajátékon. 14 évesen leszerződtették a korosztályos csapatba, öt évig maradt is, majd az Atlético Madridhoz került, ahol a mai napig hálásak minden egyes labdaérintéséért.

Klubszinten simának tűnik a karrierje, a válogatottban már nem volt ennyire gördülékeny Griezmann pályafutása. Portugál felmenői miatt akkor gondolkodott el rajta, hogy portugál válogatott legyen, amikor 22 éves korában, 2013-ban engedély nélküli tivornyázásért eltiltották az U21-es válogatottól. Annyira megsértődött, hogy azt tervezte, felnőttként inkább a portugál nemzeti együttest erősíti, mintsem a franciát. Csak amiatt nem lépte meg a váltást, hogy a franciák szövetségi kapitánya, Didier Deschamps nyomban meghívta a felnőttekhez. El is fogadta az invitálást, és 2014 óta Griezmann a francia válogatott tagja.

Majdnem az Arsenal játékosa is lett. Önéletrajzi könyvében mesélt arról, hogy 2013-ban az ügynöke folyamatos kapcsolatban volt az észak-londoni klubbal, majd órákkal az átigazolási piac zárása előtt közölték, hogy Arséne Wengerék mégsem tesznek érte ajánlatot. Később újra megkeresték az ügynökét, hogy tárgyaljanak, de Griezmann akkor már büszkeségből nem volt hajlandó asztalhoz ülni, helyette az Atlético Madridhoz került.

Majdnem BL-győztes is. 2016-ban, a Real Madriddal játszott az Atlético a Bajnokok Ligája-trófeáért, és olyan magabiztosan találta el a felső lécet büntetőből, hogy még nézni is fájdalmas. A döntetlen utáni tizenegyespárbajban már nem hibázott, de csapattársa, Juanfran igen, ezzel abban az évben a Real Madrid, és vele Cristiano Ronaldo nyerte a Griezmann elleni párharcot.

Majdnem Európa-bajnok is. A sors furcsasága, hogy éppen az ellen a portugál válogatott ellen maradt alul a döntőben, amelynek szintén majdnem a tagja lett. A 2016-os franciaországi tornán hazai közönség előtt játszhatott finálét Ronaldóékkal, de nem jött össze a győzelem - a BL-döntő után néhány héttel másodszor is alulmaradt CR-rel szemben. Hiába az Eb gólkirályi címe, a legjobbnak járó aranylabda, a második hely miatt minden bizonnyal még most is keserű szájízzel gondol vissza a meccsre.

Egyelőre majdnem Barcelona-játékos is, e sorok írásakor még mindig csak pletyka, még mindig csak elég valószínű, még mindig csak úgy tűnik, hogy leigazolja őt az FC Barcelona, sajtóhírek arról szólnak, hogy készek kifizetni a százmillió eurós kivásárlási árát. Hogy az Atlético Madrid vagy már a Barca játékosaként érkezik-e Oroszországba, élete első világbajnokságára, abból a szempontból mindegy is, hogy minden erejével az egyik legnagyobb majdnem elkerülésén fog dolgozni.

Idén megnyerte az Európa Ligát. Nem majdnem. Teljes bizonyossággal.

Griezmann értéke számokban

Instagram-követők: 16.1 millió

Facebook-lájkolók: 7 175 501

Google találatok száma: 423 000

Válogatottság: 49

Világbajnokság: -

Világbajnoki gólok: -

Az Origo Sport kilenctagú szerkesztőségének pontozása (a PlayStation FIFA-ban alkalmazott szempontok szerint 1-10 közötti pontszámot adtunk az egyes készségekre, majd a kapott értéket átlagoltuk - 1 a legrosszabb, 10 a legjobb)

Gyorsaság: 8,2

Pontosság: 8,2

Passzolás: 8

Labdavezetés: 8,4

Védekezés: 8,4

Erőnlét: 7,6

Összesen: 48,8