A Videoton ellen is pályára lépett a focivébé egyik legnagyobb csillaga

Mohamed Szalah az egyiptomi emberek és a Liverpool-szurkolók legnagyobb kedvence. Afrikában megtelnek a meccsnézős helyek, amikor az egyiptomi válogatott üdvöskéje a Liverpoollal pályára lép. Szalah első liverpooli évében rekordot rekordra döntött, de Egyiptommal is képes lehet maradandót alkotni?

42 millió euró. Hogy mit, vagy pontosabban kit lehet venni ennyi pénzből manapság a topfoci európai piacán? Nagyjából egy ötödnyi Neymart vagy Mbappét, esetleg egy fél Gareth Bale-t. Hogy ez miért érdekes? Ennyit kellett fizetni a Liverpoolnak Szalah játékjogáért 2017 nyarán az AS Romának. Az egyiptomi ezzel az örökranglista top 50-ébe sem fér be, csak összehasonlításképpen, a Vörösök védelmében szereplő holland Virgil van Dijkért 80 millió fölött fizettek a Southamptonnak. Az viszont nem kérdés, hogy ma már 100 millió alatt biztosan nem adná el a Liverpool, de könnyen lehet, hogy a duplájáért sem.

Szalah teljesítménye a 2017-18-as idényben talán csak Lionel Messiével és Cristiano Ronaldóéval emlegethető egy lapon. Szalah klubcsapatában 45 tétmeccsen 42 gólt szerzett, és adott emellett 13 gólpasszt. A Liverpoolt pedig 13 év után a Bajnokok Ligája döntőjébe vezette.

Szalah előtt csak két játékos, Cristiano Ronaldo és Luis Suárez tudott külföldiként 31 bajnoki gólt szerezni a Premier League-ben, de egyikük sem az első idényében tette ezt. Összesen nyolc játékos jutott el minimum 30 gólig egy bajnokságban a PL-ben, de 31 fölé még senki. A Liverpoolban legutóbb egy bizonyos Ian Rush jutott 40 gól felé egy idényben, még 1984-ben.

Szalah megdöntötte Drogba rekordját is, aki a Chelsea-ben egyszer jutott 29 bajnoki gólig, így nála jobb afrikai gólvágója még nem volt a ligának. Soha ennyi különböző meccsen (23) nem volt eredményes senki egy bajnoki idényen belül a PL-ben, nem szerzett senki ennyi gólt bal lábbal, és még sorolhatnánk.

Egy tragédia kellett, hogy beinduljon a karrierje

Szalah szülőhazájában, Egyiptomban kezdett focizni, 2010 májusában még nem volt 18 éves, amikor bemutatkozott az élvonalban, az Arab Constractors színeiben. Nem tölthetett el két évet sem az egyiptomi bajnokságban, 2012 márciusában ugyanis a Port Said Stadionban történt tragikus események következtében az illetékesek felfüggesztették az egyiptomi bajnokságot.

A svájci Basel ekkor már figyelte a fiatal egyiptomi tehetséget, és nem minden hátsó szándék nélkül leszerveztek egy barátságos meccset március közepére az egyiptomi U23-as válogatott ellen. A válogatott egyrészt így készülhetett a nyári, londoni olimpiára, miközben a Basel lecsaphatott Szalahra.

„Csak azért akartuk ezt a meccset, hogy láthassuk Szalahot élőben is” – nyilatkozta már 2018-ban a Basel elnöke, Bernhard Heusler. – Soha nem fogom elfelejteni, amit aznap láttam. Lenyűgözött minket. Fagyos idő volt, de őt még ez sem zavarta. Csak a második félidőben lépett pályára, de olyan sebességgel, mint ami neki volt, addig sohasem találkoztam.”

Szalah két gólt lőtt azon a meccsen, a Basel pedig lehetőséget kínált neki, hogy a csapattal készüljön, hivatalosan 2012 nyarán lett a svájci csapat játékosa.

„Nagyon gyors volt, de az elején még lábbal nem volt az igazi. A kezdetektől tudtuk, hogy lehet futtatni, minden labdát elért, már akkor tudta mindenki, hogy nagy karrier állhat előtte” – mondta az angol Skynak Philipp Degen, aki akkoriban szintén Bázelben focizott, de volt a Liverpool játékosa is.

Szalah első svájci idényében amolyan cserefegyverként üzemelt, csak tíz alkalommal szerepelt a pályán 60 percnél hosszabb ideig. Szalah szerepelt az Európa Ligában is, a csoportban többek között a Videoton ellen is pályára léphetett (egy győzelem, egy vereség a magyar csapat ellen), majd tavasszal az egyenes kieséses szakaszban a Tottenham ellen gólt szerzett a negyeddöntőben a visszavágón a rendes játékidőben, csapata pedig büntetőkkel jutott az elődöntőbe, ahol a Chelsea már túl nagy falatnak bizonyult, de Szalah azért a visszavágón rúgott egy gólt a Stamford Bridge-en.

Szalah számára az igazi áttörést a következő idény hozta meg, a bajnokcsapat bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe, ahol a Chelsea-vel sorsolták őket egy csoportba. Láss csodát, az egyiptomi oda-vissza gólt lőtt a londoniaknak, ami novemberben győzelmet ért.

„Mindenki gratulált neki az öltözőben a győztes gólhoz, de nem volt jó kedve. Azt mondta, hét kapura lövése volt, de ezek közül hat a lelátón kötött ki, csak azért vállalta el a hetediket is, mert érezte az edző és a játékostársak bizalmát” – mondta róla a bázeli sportigazgató, Bernhard Heusler.

Londoni szerződést ért a jó nemzetközi szereplés

A Chelsea elleni remeklés után Roman Abramovicsnak és José Mourinhónak sem kellett több, lecsaptak az egyiptomi tehetségre, és 2014 januárjában 16,5 millió euróért a Chelsea-hez vitték az akkor 21 éves játékost. Ma már könnyen lehet, hogy másképp döntene az egyiptomi, ugyanis az a Chelsea nem éppen arról volt híres, hogy hat sikertelen lövés után megpróbálkozhat az ember egy hetedikkel.

Jellemzően a Chelsea akkori mentalitására, „Egy biztos, nem fog gólt lőni a Chelsea ellen, ami jó dolog” – mutatta be sajtótájékoztatón az új igazolást a Special One. Külön öröm lehetett a portugálnak, hogy az akkor Brendan Rodgers által vezetett Liverpool is szerette volna megszerezni az egyiptomit.

A Chelsea ebben az átigazolási időszakban adta el Juan Matát a Manchester Unitednak, és engedte el Kevin De Bruyne-t, aki Szalahhoz hasonlóan egy vargabetűvel hatalmas Premier League-sztárrá vált, de ugyancsak nem a Chelsea-ben.

Szalah március végéig összesen 13 játékpercet kapott, majd az Arsenal elleni 6-0-ra megnyert bajnokin csereként beállva gólt szerzett, összesen hat bajnokin szavazott neki bizalmat kezdőként Mourinho, de csak kétszer maradhatott végig a pályán, két góllal és két gólpasszal zárt.A közös nyári alapozás után talán Szalah is úgy gondolhatta, hogy több lehetőséghez jut majd, de nem így lett. Második féléve is várakozáson alul sikerült. Szalah két meccset kapott a Ligakupában, egyet az FA-kupában, míg a Premier League-ben írd és mondd 30 perc jutott neki egy félév alatt. Nem csoda, hogy a januári átigazolási időszakban dobbantott, de az sem ment teljesen simán.

Csak az átigazolási időszak utolsó napján vált biztossá, hogy mehet. Az olasz Fiorentina vette kölcsön úgy, hogy ezzel egy időben Juan Quadrado érkezett a másik irányba. Az olaszok másfél évre vették kölcsön Szalahot, és azonnal bedobták a mély vízbe. A Serie A őszi küzdelmei során 16-szor kapott lehetőséget, tízszer kezdőként, lőtt hat gólt is. Csak emlékezzünk vissza, hogy Londonban ugyanennyi idő alatt 30 bajnoki játékpercet kapott.

Eközben a Chelsea bajnoki címet nyert a Premier League-ben, ami valamelyest felmenti Mourinhót, hiszen mégiscsak bajnokcsapatot rakott össze Szalah nélkül. Más kérdés, hogy az idény végén mintha nyitva hagyott volna egy kiskaput az egyiptominak, ugyanis a bajnoki cím után őt is név szerint kiemelte. „Hivatalosan nem jár mindenkinek bajnoki aranyérem, de veszünk érmet Schürrlének, Szalahnak, Schwarzernek és Lewis Bakernek is, ők mind velünk kezdték az idényt. Meghívjuk őket az utolsó meccsre és az idényzáró vacsorára is. Ők is hozzánk tartoznak” – mondta a portugál.

Szalah ennek ellenére nem tért vissza a Chelsea csapatához, de a Fiorentina-szurkolók legnagyobb meglepetésére Firenzébe sem.

Római vakáció

A lilák hiába vették kölcsön fél évre, amit megtoldhattak volna még eggyel, Szalah inkább nem élt a lehetőséggel, és az AS Roma csapatához szerződött. A Fiorentinánál nehezen nyelték le a keserű pirulát, a Chelsea-t és Szalahot is bepanaszolták a Sportdöntőbíróságnál szerződésszegésért, de végül ejtették az ügyet.

A Chelsea ötmillió eurót kapott erre az egy évre, 2016-ban pedig 15 millióért véglegesítette az átigazolást a római csapat. Szalahot már megismerte annyira a Serie A, hogy szurkolók százai várták őt Rómában, miközben a Fiorentinánál hatalmas volt a csalódás, pedig imádták az egyiptomit.

Szalah első római évében 34 bajnokin 14 gólt lőtt, volt nyolc gólpassza, a Bajnokok Ligájában a Real Madrid ellen estek ki a csoportkör után. Szalah a második római évében 31 bajnokin 15 gólig és 13 gólpasszig jutott, a klasszisok sorába emelkedett. Általában a jobbszélről indulva a pálya közepe felé kamatoztatta elképesztő gyorsaságát, de volt, hogy csatárként vagy amolyan árnyékékként szerepelt. A Bologna ellen mesterhármast ért el, és elévülhetetlen szerepe volt abban, hogy a Roma a második lett a Juventus mögött, és indulhatott a Bajnokok Ligája csoportkörében. 2018-ban az elődöntőben össze is futott a Roma és Szalah jelenlegi csapata, a Liverpool. Sokat elmond a személyiségéről, hogy Rómában a legnagyobb barátsággal fogadták.

A Liverpool 2017 nyarán megtette azt, ami három évvel korábban nem sikerült, megszerezte magának Mohamed Szalahot, akit azóta a Premier League legjobb játékosává választottak, nem mellesleg ő az első, akit egy szezonon belül háromszor is a hónap legjobbjának választottak, és januárban megválasztották az év legjobb afrikai focistájának is. Jürgen Klopp kezei között kivirágzott az egyiptomi focista, aki elképesztő népszerűségre tett szert.

Egyiptom nemzeti kincse éppen Egyiptom első világbajnoki meccsén, Argentína ellen ünnepli majd 26. születésnapját. Egyiptomban elképesztő kultusza van, a falakon mindenhol az ő képe díszeleg, meccsnapokon rogyásig vannak a kávézók. Szalah képeket látni és kapni is mindenhol. Szalah ennek ellenére nincs elszállva magától, ott segít, ahol tud.

Szalah és a válogatott

Szalah szerepelt az egyiptomi utánpótlás-válogatottakban is, az U23-asokkkal megjárta a londoni olimpiát, ahol mindhárom csoportmeccsen gólt szerzett. A felnőttek között 2011 szeptemberében mutatkozott be, egy hónappal később meg is szerezte első gólját a válogatottban.

A 2014-es világbajnoki selejtezősorozat legjobb afrikai gólszerzője volt holtversenyben, a 2017-es Afrikai Nemzetek Kupáján a döntőig menetelt Egyiptommal, bekerült a torna álomcsapatába is.

Szalah a 2018-as világbajnoki selejtezősorozatban házi gólkirály lett öt góllal, a Kongó elleni, mindent eldöntő meccsen két gólt szerzett, az egyiket az utolsó pillanatokban tizenegyesből. Egyiptom ezzel a találattal jutott ki 1990 óta első világbajnokságára.

Hogy mit várhatunk Egyiptomtól a világbajnokságon? Hector Cúper személye garancia a kőkemény védekezésre. Az egyiptomiaknak Szalah mellett nincs igazi nemzetközi klasszisa, Mohamed El Neny, az Arsenal játékosa segíthet még a csapaton, amelynek szereplése minden bizonnyal Szalah formájától függ majd.

SZALAH ÉRTÉKE SZÁMOKBAN

Instagram-követők: 12.8 millió

Facebook-lájkolók: 8 900 000

Google találatok száma: 33 900 000

Válogatottság: 57

Világbajnokság: -

Világbajnoki gólok: -

Az Origo Sport kilenctagú szerkesztőségének pontozása (a PlayStation FIFA-ban alkalmazott szempontok szerint 1-10 közötti pontszámot adtunk az egyes készségekre, majd a kapott értéket átlagoltuk - 1 a legrosszabb, 10 a legjobb)

Gyorsaság: 9,4

Pontosság: 8,4

Passzolás: 7,8

Labdavezetés: 8

Védekezés: 6,6

Erőnlét: 8

Összesen: 48,6