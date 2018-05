Huszonnyolc fős keretet hirdetett hétfőn Sin Te Jong dél-koreai szövetségi kapitány az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra.

Nem meglepetés, hogy a névsorban ott van a Tottenham Hotspur támadója, Szon Hung Min, de középpályán és a támadósorban van további PL-, Bundesliga- és Serie A-játékos is.

A szakvezető sajtótájékoztatón elárulta: eredetileg már a végleges, 23 fős listát szerette volna közzé tenni, de sérülések miatt, elővigyázatosságból mégis egy bővebb keretet állított össze.

A 28 játékos fele a hazai bajnokságban játszik.

A dél-korai bő keret:

kapusok: Kim Szun Kju (Vissel Kobe), Kim Dzsin Hjon (Cerezo Oszaka), Cso Hjun Vo (Tegu FC)

hátvédek: Kim Joung Kvon (Kuangcsu Evergrande), Dzsang Hjun Szo (FC Tokio), Park Dzso Ho (Ulaszan Hyundai), Kim Dzsin Szu (Dzsonpuk Hyundai Motors), Li Jong (Dzsonpuk Hyundai Motors), Ko Dzso Han (FC Szöul), Kim Min Vo (Szangju Szangmu), Honk Csul (Szangju Szangmu), Jun Joung Szun (Szongnam FC), Kvon Kjung Von (Tiencsin Csiencsien), Dzsun Szung Hjun (Szagan Toszu), Oh Pan Szuk (Dzsedzsu United)

középpályások: Ki Szung Jueng (Swansea City), Li Csung Jong (Crystal Palace), Go Dzs Csol (FC Augsburg), Li Dzse Szung (Dzsonpuk Hyundai Motors), Dzsung Vo Joung (Vissel Kobe), Gvon Csang Hon (Dijon), Dzsu Sze Dzsong (Aszan Mugungva), Li Szung Vo (Hellas Verona), Mon Szon Mi (Incson United)

támadók: Li Gun Ho (Kangvon FC), Szon Hung Min (Tottenham Hotspur), Ki Sin Vok (Dzsonpuk Hyundai Motors), Hvang He Csan (Red Bull Salzburg)

A dél-koreaiak a június 14-én kezdődő vb-n a svédekkel, a mexikóiakkal és a címvédő németekkel szerepelnek egy csoportban.