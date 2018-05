Függősége miatt örül a brazil csatár, hogy ott lehet a focivébén

Gabriel Jesus, a Manchester City és a brazil válogatott támadója úgy érzi, közelít a csúcsforma felé, amelyet megpróbált a világbajnokságra időzíteni. Sérülése miatt nincs annyi meccs a lábában, ráadásul felépülésekor igencsak gyenge állapotban tért vissza. Arról is beszélt, hogy extra motivációja is van az oroszországi torna előtt.

A 21 éves játékos 2017 januárjában került a ManCity-hez, ebben a szezonban pedig már bajnoki címet ünnepelhetett a klubbal. 29 Premier League találkozón 13-szor talált be, nem volt tehát rossz éve, ha csak a teljesítményét vesszük, azonban egy hónapot ki kellett hagynia sérülés miatt, amikor a szilveszteri fordulóban meghúzódott a térdszalagja.

Miután visszatért a pályára, nem találta korábbi formáját, a brazil szimpatizánsok viszont örülhetnek, ugyanis a szezonzáró után azt nyilatkozta az ESPN-nek, hogy közel van a csúcshoz.

Szüksége is lesz erre, mert ugyan a szövetségi kapitány, Tite korábban már kijelentette, hogy számít rá a kezdőben, azért egy bizonyos Roberto Firmino is ott lesz a keretben a középcsatár posztjára, aki talán még Jesusnál is jobb idényt fut. A nyomás pedig hatalmas, mivel a brazilok ezúttal is az aranyért lépnek majd pályára, minden más eredmény kudarc lenne.

Az biztos, hogy a világbajnokság egyik legérdekesebb motivációja hozzá köthető:

Óriási matricamániás vagyok. Mióta az eszemet tudom, gyűjtöm a világbajnokságok miatt piacra dobott matricákat, muszáj, hogy meglegyen az összes játékos. És most megszerezhetem a sajátomat is. Értik, a sajátomat?! Őrület, egyszerűen nem is hiszem el!

Ha esetleg véletlenül ez mégsem sikerülne, egy vb-cím biztosan gyógyírt jelentene számára.