A tudományt hívják segítségül a vb-k legügyetlenebb tizenegyesrúgói

Anglia az egyetlen válogatott, amelyik háromból három tizenegyespárbajt veszített el a foci-vb-k történetében. Oroszországban azonban lezárnák ezt a rettenetes sorozatot, a megoldáshoz pedig nem átallják a tudományt is segítségül hívni.

1990-ben az NSZK-val, 1998-ban Argentínával, 2006-ban pedig Portugáliával szemben maradt alul az angol válogatott tizenegyespárbajban, ami egyúttal persze a vb-búcsújukat is jelentette. Ezzel ráadásul tartanak egy kellemetlen rekordot is: ők az egyetlenek, akik háromból három büntetőpárbajt buktak vébéken. És, ha ez még nem lenne elég, akkor az Európa-bajnokságokról is van három kudarcuk (1996, 2004, 2012), igaz ott legalább egy sikert is felírhatnak a táblára.

A válogatott jelenlegi szakvezetése, élén Gareth Southgate szövetségi kapitánnyal - aki az 1996-os Eb-elődöntőben Németország ellen vétett végzetes hibát a büntetők során - most úgy döntötött, hogy nem adnak még egy esélyt a sorsnak, és megpróbálják tudományos alapokon kiókumlálni a siker receptjét.

Így ne! Soughgate tizenegyese az 1996-os Eb-n (1:55-től):

Abban ugyanis közmegegyezés van, hogy szinte bizonyosan meg kell nyerni egy büntetőpárbajt a vb-címig vezető úton.

"Már egy csomó programot elkezdtünk a játékosokkal és az elemző csapattal, hogy megtaláljuk a sikeres és sikertelen büntetőrúgások receptjét" – mondta Southgate a Three Lions nevű szurkolói podcastben. Ezek sorába tartozik, hogy folyamatosan számon fogják tartani, hogy kik azok, akik a leginkább szeretnének tizenegyest rúgni, rendszeresen fogják ezeket gyakorolni, és ezek során minél többször hozzák a rúgókat "most vagy soha" szituációba.

A tizenegyesek tanulmányozását persze nem a vébé előtt egy hónappal kezdték el az angolok. Az angol szövetség (FA) technikai igazgatójának, Dan Ashworth-nak és az összes válogatott edzőjével együtt dolgozó, a játékosok fejlődéséért felelő Matt Crockernek a vezetésével hónapok óta időről-időre összeülnek a szövetségi edzők, hogy megvitassák a legfontosabba dolgokat, melyek közül az egyik a tizenegyesek ügye. Tanulmányozásra érdemes jó példa máris van: az angol U17-es válogatott 2017 tavaszán tizenegyesekkel kapott ki az Eb-döntőben Spanyolországtól, majd néhány hónappal később megnyerték a világbajnokságot - a döntőben legyőzve a spanyolokat - úgy, hogy a fináléig vezető úton büntetőpárbajban ejtették ki Japánt.

Felmondták a leckét a gyerekek:

A történtekből az alábbi következtetéseket vonták le az FA szakemberei:

a játékosokra bízzák, hogy gyakorolják-e a tizenegyeseket

figyelni kell, kire milyen hatással vannak a büntető rúgások

ahogy arra is, hogy a közelgő büntetőpárbaj, kinek hogy befolyásolja a teljesítményét a hosszabbításban

már a mérkőzések előtt el kell dönteni, hogy kik fognak tizenegyest lőni

nem kell kapkodni

egynél több "sorsdöntő" tizenegyesre kell készülni

"Volt, aki azt kérte, hogy ne kelljen minden nap a tizenegyeseket gyakorlnia, mert az neki nem tesz jót, mi pedig alkalmazkodtunk a játékosok kéréséhez" – mondta Crocker, hozzátéve nagyon komolyan veszik, ha valaki nem akar a mérkőzéseken tizenegyest rúgni. Végeztek olyan gyakorlatokat is, amikor a rúgó játékosnak az ellenfél kapusának fejével kellett gondolkodnia: "tudja, hogy tudom, hogy tudja, hogy hová rúgom neki" szituációt teremtettek.

Amikor elhangzik a hármas sípszó, készen kell állnia egy tervnek. Addigra tudjuk, hogy a pályán lévő tizenegyből kik fognak rúgni és milyen sorrendben. Mindennek meg kell legyen a maga felelőse, nem szabad kapkodni."

És nem csak itt nem szabad kapkodni. Megfigyelték, hogy az agolok egyik leginkább végzetes hibája, hogy túl gyorsan akarják elvégezni a büntetőt. Dan Ashworth a büntetőpontról szinte soha nem hibázó Cristiano Ronaldót állítja példaként.

"Túlságosan kapkodtunk az elmúlt években. Látható, hogy mások sokkal több időt hagynak maguknak. Ott van például Cristiano Ronaldo, akinek az önfegyelme egészen hihetetlen az ilyen helyzetekben.

"Persze, hogy pokoli ideges vagy, amikor leteszed a labdát. De meg kell találni azt a ritmust, azt állapotot, ahogy egy hétköznapi meccsen rúgnád a tizenegyest" – teszi hozzá Matt Crocker.