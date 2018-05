Elcsalták az 1998-as focivébé sorsolását

A francia Michel Platini azt mondta, hogy az 1998-as franciaországi focivébé sorsolását elcsalták. A cél az volt, hogy a házigazda csapat és a brazil válogatott csak a döntőben találkozhasson. Ehhez persze az is kellett, hogy mindkét együttes megnyerje saját csoportját. Megnyerték.

Az UEFA volt elnöke egy tévéműsorban nevetve ismerte be a csalást. Voltaképpen saját csalását, mert Platini 1998-ban a vb szervezőbizotságának a társelnöke volt.

Coupe du Monde 98 : la "petite magouille" de Platini pour que France et Brésil s'évitent jusqu'à la finale > https://t.co/UksyybrYSnpic.twitter.com/9wbjnv4pEl — France Bleu Sport (@francebleusport) 2018. május 18.

A mindenfajta futballügyektől 2019-ig eltiltott egykori sportvezető azt nyilatkozta, hogy "trükköztek" a sorsoláskor. Rendezőként nem lehetett más a céljuk, mint az, hogy a világbajnoki címvédő brazilokkal legfeljebb a döntőben találkozhassanak. Ez meg is történt, a párizsi finálét a francia csapat 3-0-ra nyerte meg.

Nevetve tette hozzá, hogy gyakorlatilag minden vb-rendező ugyanezt csinálja, azaz trükköznek. Platini nem mondta el, hogyan érték el azt, hogy a brazil csapat mindenképpen az A-csoportba kerüljön (a házigazdák az C-csoportban voltak.)

Ez volt az előfeltétele annak, hogy a két gárda legkorábban a döntőben találkozzon egymással. Az akkor a vb társelnökeként dolgozó Platini azt is elmondta, hogy nem azért dolgoztak 6 éven át, hogy ne vessenek be mindent a francia válogatott sikeres előmenetele érdekében. Azt is hozzátette, hogy a francia-brazil vébédöntő "sokak álma" volt akkoriban.