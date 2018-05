Ha még nem került vb-hangulatba, mindenképp nézze meg ezt a videót

A brit közszolgálati televízió, a BBC is elkezdte promózni a nyári labdarúgó-világbajnokságot. Az angolokban van annyi önirónia, hogy a legemlékezetesebb sikerek mellett a lehnagyobb pofonok is szerepelnek a videóban, olyanok, mint Maradona szólója az angolok ellen, Lampard meg nem adott gólja még Dél-Afrikából, valamint, a legutóbbi Eb-re emlékeztetve, az Izland elleni kiesésről egy kis északi szurkolás. A videó végén a jelenkor legnagyobb sztárjai is feltűnnek a hangulatos zene kíséretében. Jó hangolódást!