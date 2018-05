Meglepetés: a belgák bő keretébe sem fért be az AS Roma sztárja

Roberto Martínez, a belgák spanyol szövetségi kaőitánya hétfőn egy 28 fős, bő keretet nevezett meg a nyári labdarúgó-világbajnokságra, de hiába keressük rajta Radja Nainggolan, a Roma játékosának nevét.

Roberto Martinez főleg a sérülések mitt nevezett meg 28 fps keretet, ezt kell majd 23 főre szűkítenie június 4-re.

A spanyol szakvezető taktikai okokkal magyarázta az AS Roma középpályásának kihagyását, mert szerinte a nemzeti együttes támadóbb szellemben futballozik, mint a Bajnokok Ligája elődöntőjéig menetelő Farkasok.

Martinez arról is beszámolt, hogy vasárnap Rómában őszinte beszélgetést folytatott a 29 éves játékossal, amikor közölte vele a döntését.

„Tudjuk, hogy Radja nagyon fontos szerepet tölt be a klubjában, és mi ezt a szerepkört nem tudjuk neki biztosítani a csapatban" - indokolta Nainggolan mellőzését Martinez.

Nainggolan négy éve is kimaradt a belgák világbajnoki keretéből, ugyanakkor a 2016-os Európa-bajnokságon kulcsszerepet kapott a negyeddöntőig jutott együttesben. Rainggolan az instagramon már be is jelentette visszavonulását a nemzeti csapattól.

A keret így is bomaberős, 14-en érkeznek például a Premier League-ből.

A belgák Panamával, Tunéziával és Angliával találkoznak a G csoportban a június 14-én rajtoló, oroszországi vb-n. A jelenleg 28 fős keretet, június 4-éig kell 23 játékosra redukálnia Martíneznek.

A belgák bő kerete:

Kapusok: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool), Matz Sels (Anderlecht)



Védők: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (Los Angeles FC), Christian Kabasele (Watford), Vincent Kompany (Manchester City), Jordan Lukaku (Lazio), Thomas Meunier (PSG), Thomas Vermaelen (Barcelona), Jan Vertonghen (Tottenham)



Középpályások: Yannick Carrasco (Talien Jifang), Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembélé (Tottenham), Leander Dendoncker (Anderlecht), Marouane Fellaini (Manchester United), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tiencsin Csüancsien)

Támadók: Michy Batshuayi (Chelsea), Christian Benteke (Crystal Palace), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli)