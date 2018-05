Kiderült, kik lopták el a vb-trófeát 1966-ban

Ötvenkét évvel a focivébék történetének egyik legrejtélyesebb esete után, úgy tűnik kiderült, kik lopták el a torna győztesének járó Jules Rimet-kupát az 1966-os angliai világbajnokság előtt egy londoni kiállításról.

Ha hihetünk a brit Daily Mirrornak nyilatkozó Gary Cugullere-nek, akkor megoldódott a futball történetének egyik legnagyobb rejtélye. Cugullere állítása szerint apja, Reginald és Sidney, két egykori londoni gengszter emelte el a trófeát 1966 március 20-án a westminsteri metodista központból, ahol a nyári angliai világbajnokság előtti hírverés kedvéért tették közszemlére.

Gary Cugullere szerint a két elkövetőnek kezdetben egyáltalán nem voltak üzleti tervei a trófeával, azt Sidney pusztán heccből, az "izgalom kedvéért" emelte el, és csempészte ki a kabátja alatt a kiállításról. Ezt követően Reginald apósának szenes pincéjében rejtették el a zsákmányt, de gyorsan rájöttek, hogy, ha akarnák sem tudnák pénzzé tenni.

Ettől persze még megpróbálták. Március 23-án egy csomag érkezett a Chelsea futballklub címére, amelyben a kupa felső része, és egy írógéppel írt levél volt, melyben 15 ezer fontot követeltek a teljes trófeáért. Ekkor kapcsolódott be az ügybe a Scotland Yard, és kezdetét vette egy Nagy-Britanniában soha nem látott méretű nyomozás.

A sok rendőr között végül egy Prickles nevű keverék kutya kaparta ki a gesztenyét, aki a gazdája házának közelében a bokrok között talalt rá a trófeára egy héttel a lopás után.

Az ügyben egyedül egy Edward Betchley nevű férfit tartóztattak le és ítéltek börtönbüntetésre a lopásban való részvétellel vádolva, de, ha köze is volt az esethez, soha nem vallotta be. Sidney Cugullere 2005-ben, míg Reginald 2012-ben halt meg, anélkül, hogy bárkinek is - ezek szerint Gary Cugullere kivételével - beszéltek volna "hőstettükről".

A Jules Rimet-trófea hányatott sorsa - kezdve az 1930-ban hajóval, egy FIFA-tisztviselő bőröndjében megtett úttól a londoni eltűnésig - 1983. december 19-én ért véget, amikor ellopták a Brazil Labdarúgó Szövetség riói központjából, ahol 1970, a brazilok harmadik vb-győzelme óta ünnepelték. Soha többé nem került elő, feltételezések szerint egy gyűjtő széfjében pihen valahol.