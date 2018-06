Shakira vagy Ricky Martin? A foci-vb-k történetének legjobb dalai

Nyár, szurkolás, gól, öröm - egy jó foci-vb-dalnak erről kell szólnia, na meg persze az életérzésről, amit egy futball-világbajnokság jelent. Az elmúlt hat torna legjellegzetesebb dallamait gyűjtöttük össze, hogy az Origo olvasói eldönthessék, melyik minden idők legjobb vb-dala.

Ha azt mondjuk, a foci-vb hivatalos dala, szinte biztos, hogy a legtöbb embernek Ricky Martin „La Copa de la Vida” című száma jut eszébe. Az 1998-as franciaországi világbajnokság dalában megvan minden, ami a tökéletes hangolódáshoz szükséges: latinos dallam, könnyen megjegyezhető refrén, jóképű énekes. A dal angol és spanyol változatban is elkészült, mi most az angolt mutatjuk.

Az 1998-as vb-nek volt hivatalos himnusza is - ahogy a későbbiekben mindegyik világbajnoksághoz készült hivatalos dal és himnusz -, de a Youssou Ndour és Axelle Red „La cours des grands” című szerzeménye annyira semmilyen, hogy pont elég ennyi szót vesztegetni rá.

Dario G „Carneval de Paris” című dala semmilyen besorolást nem kapott hivatalosan a '98-as vb-hez kapcsolódva, mégis talán ez az, amiről leginkább beugrik a sportág és a világbajnokságok átélt vagy elképzelt hangulata. Rögtön libabőrös lesz tőle a fociszerető szurkoló, annyira egybeforrt a sportággal. Francia zenei vonásokkal tarkított egyedi hangzástól emlékezetes, de ha rögtön nem is ugrik be, az első pár másodperc után garantáltan meglesz:

Dél-Korea és Japán közös rendezésű világbajnoksága 2002-ből a vitatható bírói ítéletek, Portugália Dél-Koreától elszenvedett veresége mellett Anastacia dinamikus, lendületes „Boom” című dala miatt is emlékezetes. Elég jól zengett a nóta a nyitóünnepségen, valamint a Brazília-Németország döntő előtt is. Most a 2002-es vb hivatalos dalának stúdióváltozatát mutatjuk.

Aztán jött 2006 és Németország. Az Il Divo nevű formáció Toni Braxtonnal nem annyira a bulihangulatra, inkább az érzelmekre próbált hatni és adni a „The Time of Our Lives” című dallal. Nem mondanánk, hogy megjön a kedve az embernek a féktelen szurkoláshoz, de mondjuk tökéletes háttérzene lehet kedvencünk veresége esetén egy éjszakába nyúló sírdogáláshoz.

Volt még a „Zeit dass sich was dreht (Celebrate The Day)” című rövid életű sláger - ez volt a 2006-os vb hivatalos himnusza - Herbert Grönemeyer valamint Amadou és Mariam előadásában, de higgye el, nem veszít semmit, ha nem hallgatja meg.

2010-ben jött Dél-Afrika, vele R. Kelly a Soweto Spiritual Singers-szel együttműködve. Ők adták elő a „Sign of a Victory” című hivatalos himnuszt, de ez a vb inkább Shakira „Waka Waka” című hivatalos dalával vált emlékezetessé.

Naponta hallhattuk nyolc éve a „Wavin' Flag”-et is, mint a hivatalos szponzor himnuszát, K'NAAN előadásában.

Amiért nagyobb kár, az az, hogy a dal magyar változata is elkészült az MTV akkori dolgozóinak előadásában, „Nálunk van a labda” címmel.

A 2014-es vb-nek is megadták a módját zeneileg. A brazíliai torna hivatalos himnuszát Dar um Jeito az idén tragikus hirtelenséggel elhunyt DJ-producerrel, Aviciivel együttműködve szerezte és adta elő a „We Will Find a Way” című dalt.

A hivatalos, „We Are One” című dalban már Pitbullt hallhatjuk Jennifer Lopezzel és Claudia Leittével.

Az idei, 2018-as oroszországi világbajnokság csak jobb lehet a hivatalos himnusznál. Jason Derulo kissé unalmas, kissé álmos „Colors” című számától nem igazán jövünk tűzbe.

A hivatalos dalban azonban már van bőven spiritusz, Will Smith, Nicky Jam és Era Istrefi adja elő a „Live it up” címmel. Reméljük, hogy a meccsek sokkal meghatározóbbak lesznek a 2018-as vb-n, mint a hivatalos dallamok.