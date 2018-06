Sergio Ramos dalra fakadt, kiadta a spanyolok vb-nótáját

A 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság közeledtével egyre több előadó jelentkezik a Mundialhoz köthető nótával. Jason Derulo nyitotta a sort a Coca Cola számára készített Colors című dallal, ezt követte a Nicky Jam, Will Smith és Era Istrefi előadásában a Live It Up, amely a világbajnokság hivatalos himnusza lett. Azonban a daláradatnak még nincs vége, ugyanis a világ- és Európa-bajnok spanyol védő, Sergio Ramos Demarco Flamencóval az oldalán jelentkezett egy újabb számmal. A Real Madrid csapatkapitánya korábban rappeléssel is próbálkozott, ezúttal inkább az érzelmesebb oldalát villantotta meg.