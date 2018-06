Egoisták, milliárdosok, nagy kimaradók - 736 játékos megy a focivébére

Június negyedikéig volt idejük a szövetségi kapitányoknak, hogy leadják a végleges, 23 fős keretüket a június 14-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra. A hivatalos névsorokat nálunk összegyűjtve megtekintheti. Íme az a 736 futballista, aki utazik az oroszországi tornára.

A csoport

Oroszország

Ez az orosz válogatott még csak távolról nézve, hunyorítva sem hasonlít arra, amelyik a 2008-as Eb-n elődöntőig jutott, de ha meg kellene tippelnünk az új Arsavint, akkor a CSZKA Moszkva 22 éves középpályását, Alekszandr Golovint mondanánk.

Kapusok:

Igor Akinfejev (CSZKA Moszkva)

Vlagyimir Gabulov (FC Bruges)

Andrej Lunyov (Zenit)

Mezőnyjátékosok:

Mario Fernandesz (CSZKA Moszkva)

Vlagyimir Granat (Rubin Kazany)

Szergej Ignasevics (CSZKA Moszkva)

Fjodor Kudrjasov (Rubin Kazany)

Ilja Kutyepov (Szpartak Moszkva)

Andrej Szemjonov (Ahmat Groznij)

Igor Szmolnyikov (Zenit)

Gyenyisz Cserisev (Villarreal)

Alan Dzagojev (CSZKA Moszkva)

Jurij Gazinszkij (Krasznodar)

Alekszandr Golovin (CSZKA Moszkva)

Alekszandr Jerohin (Lokomotiv Moszkva)

Daler Kuzjajev (Lokomotiv Moszkva)

Anton Mirancsuk (Lokomotiv Moszkva)

Alekszandr Szamedov (Szpartak Moszkva)

Roman Zobnyin (Szpartak Moszkva)

Jurij Zsirkov (Zenit)

Artyom Dzjuba (Arszenal Tula)

Alekszej Mirancsuk (Lokomotiv Moszkva)

Fjodor Szmolov (Krasznodar)

Szaúd-Arábia

Tegye fel a kezét, akinek legalább az egyik név ismerős. Naugye. Bár Szalem al-Davszari kitűnhetne a Villarreallal, az igazság az, hogy kölcsönben volt a spanyol csapatnál, és mindössze 33 percet játszott a ligában - a Real Madrid elleni 2-2-n.

Kapusok:

Abdullah al-Majuf (al-Hilal)

Jaszer al-Moszailem (al-Ahli)

Mohammed al-Ovaisz (al-Ahli)

Mezőnyjátékosok:

Ali al-Bulaihi (al-Hilal)

Mohammed al-Breik (al-Hilal)

Manszur al-Harbi (al-Ahli)

Motaz Havszavi (al-Ahli)

Omar Havszavi (al-Naszr)

Oszama Havszavi (al-Hilal)

Jaszer al-Sahrani (al-Hilal)

Hattan Bahebri (al-Sabab)

Szalem al-Davszari (Villarreal)

Taiszir al-Dzsaszim (al-Ahli)

Szalman al-Faradzs (al-Hilal)

Abdullah al-Haibari (al-Sabab)

Abdulmalek al-Haibri (al-Hilal)

Huszain al-Mogahvi (al-Ahli)

Fahad al-Muvallad (Levante)

Jahja al-Sehri (Leganés)

Mohamed Kanno (al-Hilal)

Abdullah Otajf (al-Hilal)

Mohammad al-Szahlavi (al-Naszr)

Muhannad Asziri (al-Ahli)

Egyiptom

Nem is kell magyarázni, a Premier League legjobb játékosának megválasztott Szalah az idei szezonban Messi és Ronaldo szintjén rugdosta a gólokat, Egyiptom is tőle várja a csodát. Már, ha sikerül összedrótozni a vállsérüléséből, amit a Real Madrid elleni BL-döntőben szenvedett el.

Kapusok:

Serif Ekrami (al-Ahli)

Esszam el-Hadari (al-Taavun)

Mohamed el-Senavi (al-Ahli)

Mezőnyjátékosok:

Mohamed Abdel-Safi (al-Fateh)

Ajman Asraf (al-Ahli)

Ahmed Elmohamadi (Aston Villa)

Ahmed Fati (al-Ahli)

Omar Gaber (Los Angeles FC)

Ali Gabr (West Bromwich Albion)

Mahmud Hamdi (Zamalek)

Ahmed Hegazi (West Bromwich Albion)

Szaad Szamir (al-Ahli)

Mohamed el-Neni (Arsenal)

Tarek Hamed (Zamalek)

Sam Morszi (Wigan Athletic)

Shikabala (al-Raed)

Ramadan Szobhi (Stoke City)

Abdallah Szaid (KuPS)

Trézéguet (Kasimpasa)

Amr Varda (Atromitosz)

Kahraba (al-Ittihad)

Marvan Mohszen (al-Ahli)

Mohamed Szalah (Liverpool)

Uruguay

Még akár meglepetést is okozhatnak. De, állj! Tényleg meglepetés lenne egy hosszú vb-menetelés attól a válogatottól, amelyben Suárez és Cavani a két csatár, a védelem közepén pedig az a Giménez-Godín páros takarít, amelyik az Atlético Madridban is? Ja, és a padon olyan emberek ülnek, mint Stuani vagy Maxi Gómez. Előbbi 21, utóbbi 17 gólt lőtt a spanyol élvonalban.

Kapusok:

Martín Campana (Independiente)

Fernando Muslera (Galatasaray)

Martín Silva (Vasco da Gama)

Mezőnyjátékosok:

Martín Cáceres (Lazio)

Sebastián Coates (Sporting CP)

José María Giménez (Atlético Madrid)

Diego Godín (Atlético Madrid)

Maximiliano Pereira (Porto)

Gastón Silva (Independiente)

Guillermo Varela (Penarol)

Rodrigo Bentancur (Juventus)

Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro)

Diego Laxalt (Genoa)

Nahitan Nández (Boca Juniors)

Cristian Rodríguez (Penarol)

Carlos Sánchez (Monterrey)

Lucas Torreira (Sampdoria)

Matías Vecino (Internazionale)

Edinson Cavani (PSG)

Maximiliano Gómez (Celta Vigo)

Cristhian Stuani (Girona)

Luis Suárez (Barcelona)

Jonathan Urretaviscaya (Monterrey)

B csoport:

Spanyolország

A Real Madrid öltözőjében vannak a világ legnagyobb egói, a világ legjobb játékosai, akik többszörös BL-győztesek. Ronaldo, Bale, Benzema, Modric, Kroos, például. Ebben az öltözőben Iscót "varázslónak" becézik a többiek. Szerintünk mindent elmondtunk. A spanyol válogatott erejéről pedig csak annyit, hogy se Pedro, se Marcos Alonso, se Morata, se Fábregas nem fért be.

Kapusok:

David de Gea (Manchester United)

Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

Pepe Reina (Napoli – Olaszország)

Mezőnyjátékosok:

Jordi Alba (FC Barcelona)

César Azpilicueta (Chelsea)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Nacho Monreal (Arsenal)

Nacho (Real Madrid)

Álvaro Odriozola (Real Sociedad)

Gerard Piqué (FC Barcelona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Marco Asensio (Real Madrid)

Sergio Busquets (FC Barcelona)

Andrés Iniesta (FC Barcelona)

Isco (Real Madrid)

Koke (Atlético Madrid)

Saúl Níguez (Atlético Madrid)

David Silva (Manchester City)

Thiago Alcántara (Bayern München)

Iago Aspas (Celta Vigo)

Diego Costa (Atlético Madrid)

Rodrigo (Valencia)

Lucas Vázquez (Real Madrid)

Portugália

Ronaldo és a többiek - mondhatnánk is akár. Ez azonban nagy ferdítés lenne, mivel jelenleg kevés összetartóbb válogatott van a portugálnál. Ha nem hisszük, nézzük vissza a 2016-os Eb-meccseit.

Kapusok:

Beto (Göztepe)

Anthony Lopes (Lyon)

Rui Patrício (Sporting CP)

Mezőnyjátékosok:

Bruno Alves (Rangers)

Cédric Soares (Southampton)

Rúben Dias (Benfica)

José Fonte (Talien Jifang)

Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Mário Rui (Napoli)

Pepe (Besiktas)

Ricardo Pereira (Porto)

William Carvalho (Sporting CP)

Bruno Fernandes (Sporting CP)

Manuel Fernandes (Lokomotiv Moszkva)

Joao Mário (West Ham United)

Joao Moutinho (Monaco)

Adrien Silva (Leicester City)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

Goncalo Guedes (Valencia)

Gelson Martins (Sporting CP)

Ricardo Quaresma (Besiktas)

André Silva (Milan)

Bernardo Silva (Manchester City)

Marokkó

Jobb, mint amilyennek látszik! Benatia, Hakimi, Belhanda vagy Amrabat nevétől nem vágjuk hanyatt magunkat, de ők tipikusan azok a B-kategóriás játékosok, akik ha meglepetést nem is tudnak okozni (ebben a csoportban nem is lehet), az Európában szerzett tapasztalatuk miatt megkeseríthetik a nagyok dolgát.

Kapusok:

Jaszin Bunu (Girona)

Munir Mohand Mohamedi (Numancia)

Ahmed Reda Tagnauti (Ittihad Tanger)

Mezőnyjátékosok:

Badr Banun (Radzsa Casablanca)

Mehdi Benatia (Juventus)

Manuel da Costa (Istanbul Basaksehir)

Nabil Dirar (Fenerbahce)

Asraf Hakimi (Real Madrid)

Hamza Mendil (Lille)

Romain Szaisz (Wolverhampton)

Juszef Ait Bennaszer (Caen)

Nordin Amrabat (Leganés)

Szofjan Amrabat (Feyenoord)

Junesz Belhanda (Galatasaray)

Mbark Buszufa (al-Dzsazira)

Karim el-Ahmadi (Feyenoord)

Fajszal Fadzsr (Getafe)

Amin Harit (Schalke)

Mehdi Karszela (Standard Liege)

Hakim Zijeh (Ajax)

Aziz Buhadduz (St. Pauli)

Halid Butaib (Malatyaspor)

Ajub el-Kaabi (Berkan)

Irán

Ha hét évvel korábban lennénk, azt mondanánk, hogy Askan Dedzsagahra érdemes figyelni, de a Hertha és a Wolfsburg egykori játékosa mostanra lemorzsolódott, megjárta a Fulhamet és Katart, jelenleg az angol másodosztályban szereplő Nottingham Forest futballistája.

Kapusok:

Amir Abedzadeh (CS Marítimo Madeira)

Alireza Bejranvand (Perszepolisz)

Mohammad Rasid Mazaheri (Zob Ahan Iszfahan)

Mezőnyjátékosok:

Mohammad Reza Hanzadeh (Padide)

Madzsid Hosszejni (Eszteglal)

Milad Mohammadi (RFK Ahmat Groznij)

Pedzsman Montazeri (Eszteglal)

Morteza Puraligandzsi (al-Szadd)

Ramin Rezaejan (KV Oostende)

Vahid Amiri (Perszepolisz)

Askan Dedzsagah (Nottingham Forest)

Omid Ebrahimi (Eszteglal)

Szaid Ezatolahi (FK Amkar Perm)

Szaman Goddosz (Östersund)

Ali Golizadeh (Szajpa)

Ehszan Hadzsszafi (Olympiakosz Pireusz)

Maszud Sodzsai (AEK Athén)

Mehdi Torabi (Szajpa)

Karim Anszarifard (Olympiakosz Pireusz)

Szardar Azmun (FK Rubin Kazany)

Alireza Dzsahanbahs (AZ)

Reza Gucsannedzsad (Heerenveen)

Mehdi Taremi (al-Garafa)

C csoport

Franciaország

A franciáknak olyan luxuskerete van, hogy még egy vb-esélyes csapatot is ki lehetne állítani a kimaradókból. Pogba, Mbappé és Dembélé is százmilliós játékosok, de ha ki kellene emelni valakit, akkor az Griezmann lenne. A 27 éves támadó évek óta hátán cipel egy erőn felül teljesítő Atlético Madridot, a válogatottat pedig egymaga Eb-döntőig vitte 2016-ban.

Kapusok:

Alphonse Areola (PSG)

Hugo Lloris (Tottenham)

Steve Mandanda (Marseille)

Mezőnyjátékosok:

Lucas Hernández (Atlético Madrid)

Presnel Kimpembe (PSG)

Benjamin Mendy (Manchester City)

Benjamin Pavard (Stuttgart)

Adil Rami (Marseille)

Djibril Sidibé (Monaco)

Raphaël Varane (Real Madrid)

Samuel Umtiti (Barcelona)

Ngolo Kanté (Chelsea)

Blaise Matuidi (Juventus)

Steven Nzonzi (Sevilla)

Paul Pogba (Manchester United)

Corentin Tolisso (Bayern München)

Ousmane Dembélé (Barcelona)

Nabil Fekir (Lyon)

Olivier Giroud (Chelsea)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Thomas Lemar (Monaco)

Kylian Mbappé (PSG)

Florian Thauvin (Marseille)

Ausztrália

Az ausztrál válogatott az egyik legidősebb a vb-n, az átlagéletkort nem kicsit húzza felfelé a 38 éves Tim Cahill, aki még mindig az első számú sztár, annak ellenére is, hogy az evertonos korszakának már rég vége, megjárta Amerikát, Kínát, jelenleg pedig az angol másodosztályú Millwallban kiegészítő ember.

Kapusok:

Brad Jones (Feyenoord)

Mat Ryan (Brighton)

Danny Vukovic (Genk)

Mezőnyjátékosok:

Aziz Behich (Bursaspor)

Milos Degenek (Jokohama F. Marinos)

Matthew Jurman (Szuvon Bluewings)

James Meredith (Millwall)

Josh Risdon (Western Sydney)

Trent Sainsbury (Grasshoppers)

Jackson Irvine (Hull City)

Mile Jedinak (Aston Villa)

Robbie Kruse (Bochum)

Massimo Luongo (Queens Park Rangers)

Mark Milligan (al-Ahli)

Aaron Mooy (Huddersfield Town)

Tom Rogic (Celtic)

Daniel Arzani (Melbourne City)

Tim Cahill (Millwall)

Tomi Juric (FC Luzern)

Matthew Leckie (Hertha BSC)

Andrew Nabbout (Urava Red Diamonds)

Dimitri Petratos (Newcastle Jets)

Jamie Maclaren (Hibernian)

Peru

A dél-amerikai selejtezősorozatban Brazília és Uruguay után Peru lőtte a legtöbb gólt, 27-et. A kokainozás miatt megbukott Guerrero visszakerült a keretbe, de mellette érdemes lesz arra a Farfánra is figyelni, aki a Lokomotív Moszkvában 22 meccsen 10 gólt szerzett idén.

Kapusok:

Carlos Cáceda (Veracruz)

José Carvallo (UTC)

Pedro Gallese (Veracruz)

Mezőnyjátékosok:

Luis Advíncula (BUAP)

Miguel Araujo (Alianza Lima)

Aldo Corzo (Universitario de Deportes)

Nilson Loyola (Melgar)

Christian Ramos (Veracruz)

Alberto Rodríguez (Junior)

Anderson Santamaría (Puebla)

Miguel Trauco (Flamengo)

Pedro Aquino (BUAP)

Wilmer Cartagena (Veracruz)

Christian Cueva (Sao Paulo)

Edison Flores (Aalborg)

Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes)

Andy Polo (Portland Timbers)

Renato Tapia (Feyenoord)

Yoshimar Yotún (Orlando City)

André Carrillo (Watford)

Jefferson Farfán (Lokomotiv Moszkva)

Raúl Ruidíaz (Morelia)

Paolo Guerrero (Flamengo)

Dánia

Dánia, az egyszemélyes válogatott. A Tottenham középpályása, Eriksen a selejtezőben 12 meccsen 11 gólt szerzett, ebből hármat az írek elleni, sorsdöntő pótselejtező-visszavágón. Magyarul: ha ő nincs, Dánia sincs ott a vb-n.

Kapusok:

Jonas Lössl (Huddersfield Town)

rederik Rönnow (Bröndby)

Kasper Schmeichel (Leicester City)

Mezőnyjátékosok:

Andreas Christensen (Chelsea)

Henrik Dalsgaard (Brentford)

Mathias Jörgensen (Huddersfield Town)

Simon Kjaer (Sevilla)

Jonas Knudsen (Ipswich Town)

Jens Larsen (Udinese)

Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach)

Thomas Delaney (Werder Bremen)

Christian Eriksen (Tottenham Hotspur)

Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna)

William Kvist (FC Köbenhavn)

Lukas Lerager (Girondins Bordeaux)

Lasse Schöne (Ajax)

Martin Braithwaite (Girondins Bordeaux)

Andreas Cornelius (Atalanta)

Kasper Dolberg (Ajax)

Viktor Fischer (FC Köbenhavn)

Nicolai Jörgensen (Feyenoord)

Yussuf Poulsen (RB Leipzig)

Pione Sisto (Celta Vigo)

D csoport

Argentína

Messinek mindenki kívánja a vb-győzelmet, de ilyen védelemmel és kapusokkal szinte esélytelenek a végső sikerre. Valószínűleg többeknek is ez lesz az utolsó nagy tornája, Messi például megmondta, ha idén sem sikerül felérni a csúcsra, feladja, és végleg visszavonul a válogatottól.

Kapusok:

Franco Armani (River Plate)

Wilfredo Caballero (Chelsea)

Nahuel Guzmán (Tigres)

Mezőnyjátékosok:

Marcos Acuna (Sporting CP)

Cristian Ansaldi (Inter, kölcsönben Torino)

Federico Fazio (Roma)

Gabriel Mercado (Sevilla)

Nicolás Otamendi (Manchester City)

Marcos Rojo (Manchester United)

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Éver Banega (Sevilla)

Lucas Biglia (Milan)

Ángel Di María (Paris Saint-Germain)

Manuel Lanzini (West Ham United)

Giovani Lo Celso (Paris Saint-Germain)

Javier Mascherano (Hopej China Fortune)

Maximiliano Meza (Independiente)

Cristian Pavón (Boca Juniors)

Eduardo Salvio (Benfica)

Sergio Agüero (Manchester City)

Paulo Dybala (Juventus)

Gonzalo Higuaín (Juventus)

Lionel Messi (Barcelona)

Izland

Az izlandi foci sikere legfőképp abban rejlik, hogy nincsenek sztárjaik, de van ötven ugyanolyan képességű játékosuk. Ha valakire mégis rá kéne bökni, akkor Gylfi Sigurdsson lenne az, aki tavaly nyáron 50 millió euróért (!) igazolt a Swansea-tól az Evertonhoz.

Kapusok:

Hannes Thór Halldórsson (Randers)

Rúnar Alex Rúnarsson (Nordsjaelland)

Frederik Schram (Roskilde)

Mezőnyjátékosok:

Kári Árnason (Aberdeen)

Hólmar Örn Eyjólfsson (Levszki Szófia)

Samúel Kári Fridjónsson (Valerenga)

Sverrir Ingi Ingason (Rosztov)

Hördur Björgvin Magnússon (Bristol City)

Birkir Már Saevarsson (Valur)

Ragnar Sigurdsson (Rosztov)

Ari Freyr Skúlason (Lokeren)

Birkir Bjarnason (Aston Villa)

Rúrik Gíslason (Sandhausen)

Aron Einar Gunnarsson (Cardiff City)

Jóhann Berg Gudmundsson (Burnley)

Emil Hallfredsson (Udinese)

Gylfi Thór Sigurdsson (Everton)

Ólafur Ingi Skúlason (Karabükspor)

Arnór Ingvi Traustason (Malmö FF)

Jón Dadi Bödvarsson (Reading)

Alfred Finnbogason (Augsburg)

Albert Gudmundsson (PSV Eindhoven)

Björn Bergmann Sigurdarson (Rosztov)

Horvátország

Rakitic vagy Modric, Modric vagy Rakitic? Lehet vitatkozni, de Modric négy BL-címe a Reallal olyasvalami, amivel szemben nehéz felhozni ellenérvet. Mi sem próbálkozunk meg vele.

Kapusok:

Lovre Kalinic (Gent)

Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Danijel Subasic (Monaco)

Mezőnyjátékosok:

Vedran Corluka (Lokomotiv Moszkva)

Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)

Dejan Lovren (Liverpool)

Matej Mitrovic (FC Bruges)

Josip Pivaric (Dinamo Kijev)

Ivan Strinic (Sampdoria)

Domagoj Vida (Besiktas)

Sime Vrsaljko (Atlético Madrid)

Milan Badelj (Fiorentina)

Filip Bradaric (HNK Rijeka)

Marcelo Brozovic (Internazionale)

Mateo Kovacic (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Ivan Rakitic (FC Barcelona)

Nikola Kalinic (AC Milan)

Andrej Kramaric (Hoffenheim)

Mario Mandzukic (Juventus)

Ivan Perisic (Internazionale)

Marko Pjaca (Schalke 04)

Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

Nigéria

A nigériai válogatottban csak elvétve találunk olyan játékost, aki nem Európában futballozik, így nehéz lenne bárkit kiemelni, de az vitathatatlan, hogy előrefelé jól néznek ki. A szövetségi kapitánynak csak azt kell eldöntenie, hogy Iwobi (Arsenal) és Moses (Chelsea) passzaiból Musa, vagy a Manchester City korábbi csodagyereke, Iheanacho lője a gólokat.

Kapusok:

Daniel Akpeyi (Chippa United

Ikechukwu Ezenwa (Enyimba)

Francis Uzoho (Deportivo Fabril)

Mezőnyjátékosok:

Chidozie Awaziem (Nantes)

Leon Balogun (Mainz)

Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag)

Elderson Echiejile (Cercle Bruges)

William Ekong (Bursaspor)

Brian Idowu (Amkar Perm)

Kenneth Omeruo (Kasimpasa)

Abdullahi Shehu (Bursaspor)

Oghenekaro Etebo (Las Palmas)

John Obi Mikel (Tiencsin Teda)

Wilfred Ndidi (Leicester City)

Joel Obi (Torino)

John Ogu (Hapoel Beer-Seva)

Ogenyi Onazi (Trabzonspor)

Kelechi Iheanacho (Leicester City)

Odion Ighalo (Csangcsun Jataj)

Alex Iwobi (Arsenal)

Victor Moses (Chelsea)

Ahmed Musa (CSZKA Moszkva)

Simeon „Simy" Nwankwo (Crotone)

E csoport

Brazília

Neymar szinte a teljes tavaszi klubszezont kihagyta, de már hetekkel a vb kezdete előtt edzésbe állt, így semmi sem akadályozhatja meg, hogy Jesússzal és Coutinhóval kiegészítve újra visszacsempésszen valamit abból a bizonyos "brazil szambából". Legnagyobb bánatára azonban Alves sérülés miatt nem lehet mellette.

Kapusok:

Alisson (Roma)

Cássio (Corinthians)

Ederson (Manchester City)

Mezőnyjátékosok:

Danilo (Manchester City)

Fagner (Corinthians)

Filipe Luis (Atlético Madrid)

Pedro Geromel (Gremio)

Marcelo (Real Madrid)

Marquinhos (PSG)

Miranda (Inter)

Thiago Silva (PSG)

Renato Augusto (Peking Kuoan)

Casemiro (Real Madrid)

Philippe Coutinho (Barcelona)

Fernandinho (Manchester City)

Fred (Sahtar Doneck)

Paulinho (Barcelona)

Willian (Chelsea)

Douglas Costa (Juventus)

Roberto Firmino (Liverpool)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Neymar (PSG)

Taison (Sahtar Doneck)

Svájc

Egy komplett Bundesliga-keret, de így is az a Shaqiri a legnagyobb név, akinek a pályafutása fordított ívet vett: a BL-győztes Bayernből az önmagára legkevésbé sem emlékeztető Interhez igazolt, majd onnan a Stoke Cityhez, amely idén kiesett a Premier League-ből.

Kapusok:

Roman Bürki (Dortmund)

Yvon Mvogo (RB Leipzig)

Yann Sommer (Mönchengladbach)

Mezőnyjátékosok:

Manuel Akanji (Dortmund)

Johan Djourou (Antalyaspor)

Nico Elvedi (Mönchengladbach)

Michael Lang (Basel)

Stephan Lichtsteiner (Juventus)

Francois Moubandje (Toulouse)

Ricardo Rodriguez (Milan)

Fabian Schär (Deportivo La Coruna)

Valon Behrami (Udinese)

Blerim Dzemaili (Bologna)

Remo Freuler (Atalanta)

Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt)

Granit Xhaka (Arsenal)

Denis Zakaria (Mönchengladbach)

Josip Drmic (Mönchengladbach)

Breel Embolo (Schalke)

Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb)

Haris Seferovic (Benfica)

Xherdan Shaqiri (Stoke City)

Steven Zuber (Hoffenheim)

Costa Rica

Hogy Costa Rica okozhat-e ahhoz hasonló meglepetést, mint négy évvel ezelőtt (Uruguay, Anglia és Olaszország előtt nyerte meg a csoportját) leginkább attól függ, hogy a Real Madrid kapusa, Keylor Navas melyik arcát mutatja: azt, amelyik a Juventus elleni negyeddöntőben óriásit potyázott Matuidi góljánál, vagy azt, amelyik kivédte a Bayern szemét az elődöntőben.

Kapusok:

Leonel Moreira (CS Herediano)

Keylor Navas (Real Madrid)

Patrick Pemberton (LD Alajuelense)

Mezőnyjátékosok:

Johnny Acosta (Rionegro Águilas)

Francisco Calvo (Minnesota United)

Óscar Duarte (Espanyol)

Cristian Gamboa (Celtic)

Giancarlo González (Bologna)

Rónald Matarrita (New York City FC)

Bryan Oviedo (Sunderland)

Ian Smith (IFK Norrköping)

Kendall Waston (Vancouver Whitecaps)

Randall Azofeifa (CS Herediano)

Christian Bolanos (Deportivo Saprissa)

Celso Borges (Deportivo La Coruna)

Daniel Colindres (Deportivo Saprissa)

David Guzmán (Portland Timbers)

Bryan Ruiz (Sporting CP)

Yeltsin Tejeda (Lausanne)

Rodney Wallace (New York City FC)

Joel Campbell (Betis)

Marco Urena (Los Angeles FC)

Johan Venegas (Deportivo Saprissa)

Szerbia

A sokat hájpolt és túlárazott Milinkovics-Szavics végre megmutathatja a nagyvilágnak, hogy tényleg van akkora tehetség, mint amekorrának a Serie A-függők mondják.

Kapusok:

Marko Dmitrovics (Eibar)

Predrag Rajkovics (Maccabi Tel-Aviv)

Vladimir Sztojkovics (Partizan)

Mezőnyjátékosok:

Braniszlav Ivanovics (Zenit)

Alekszandar Kolarov (AS Roma)

Nikola Milenkovics (Fiorentina)

Milan Rodics (Crvena zvezda)

Antonio Rukavina (Villarreal)

Uros Szpajics (Anderlecht)

Dusko Tosics (Kuangcsou R&F)

Milos Veljkovics (Werder Bremen)

Marko Grujics (Cardiff City)

Filip Kosztics (Hamburg)

Adem Ljajics (Torino)

Nemanja Matics (Manchester United)

Szergej Milinkovics-Szavics (Lazio)

Luka Milivojevics (Crystal Palace)

Nemanja Radonjics (Crvena zvezda)

Dusan Tadics (Southampton)

Andrija Zsivkovics (Benfica)

Luka Jovics (Eintracht Frankfurt)

Alekszandar Mitrovics (Fulham)

Alekszandar Prijovics (PAOK)

F csoport

Németország

Se Götze, se Sandro Wagner. A németeknek már évek óta nincs klasszikus csatára, de négy éve bebizonyosodott, hogy nincs is rá szükségük. Ott van Müller, akiről ha kell, ha nem, bepattan a labda, így vagy úgy.

Kapusok:

Manuel Neuer (Bayern München)

Kevin Trapp (PSG )

Marc-André ter Stegen (Barcelona)

Mezőnyjátékosok:

Jérome Boateng (Bayern München)

Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach)

Jonas Hector (1. FC Köln)

Mats Hummels (Bayern München)

Joshua Kimmich (Bayern München)

Marvin Plattenhardt (Hertha BSC)

Antonio Rüdiger (Chelsea)

Niklas Süle (Bayern München)

Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Julian Draxler (PSG)

Leon Goretzka (Schalke 04)

Ilkay Gündogan (Manchester City)

Sami Khedira (Juventus)

Toni Kroos (Real Madrid)

Mesut Özil (Arsenal)

Marco Reus (Borussia Dortmund)

Sebastian Rudy (Bayern München)

Mario Gomez (VfB Stuttgart)

Thomas Müller (Bayern München)

Timo Werner (RB Leipzig)

Mexikó

Chicharito sem a West Hamben, sem a válogatottban a selejtezők alatt nem termelte a gólokat, kérdés, hogy a vb-n mit tud majd hozzátenni a mexikóiak játékához. Mindenesetre a kreatív részlegre nagyobb feladat hárul, még szerencse, hogy a két Dos Santos, Jonathan és Giovani Barcelonában tanulta az alapokat.

Kapusok:

José de Jesús Corona (Cruz Azul)

Guillermo Ochoa (Standard Liege)

Alfredo Talavera (Toluca)

Mezőnyjátékosok:

Edson Álvarez (América)

Hugo Ayala (Tigres)

Jesús Gallardo (Pumas)

Miguel Layún (Sevilla)

Héctor Moreno (Real Sociedad)

Diego Reyes (Porto)

Carlos Salcedo (Eintracht Frankfurt)

Giovani dos Santos (LA Galaxy)

Jonathan dos Santos (LA Galaxy)

Marco Fabián (Eintracht Frankfurt)

Andrés Guardado (Betis)

Héctor Herrera (Porto)

Rafa Márquez (Atlas)

Javier Aquino (Tigres)

Jesús Manuel Corona (Porto)

Javier „Chicharito" Hernández (West Ham United)

Raúl Jiménez (Benfica)

Hirving Lozano (PSV)

Oribe Peralta (América)

Carlos Vela (Los Angeles FC)

Svédország

Még ha nagyon fáj is Ibrahimovicnak, de ki kell mondani: nélküle jobb lett a svéd válogatott. Jelenleg nincs egyetlen sztár sem a keretben, a játékosok nagy része nem is európai topklubokból jön, de talán pont emiatt ennyire jók. A névtelenségből, a semmiből, szép csendben kijutottak a vb-re, és még akár egy nagyobb menetelés is bennük lehet.

Kapusok:

Karl-Johan Johnsson (Guingamp)

Kristoffer Nordfeldt (Swansea City)

Robin Olsen (FC Köbenhavn)

Mezőnyjátékosok:

Ludwig Augustinsson (Werder Bremen)

Andreas Granqvist (FK Krasznodar)

Pontus Jansson (Leeds United)

Emil Krafth (Bologna)

Victor Lindelöf (Manchester United)

Mikael Lustig (Celtic)

Filip Helander (Bologna)

Martin Olsson (Swansea City)

Viktor Claesson (FK Krasznodar)

Jimmy Durmaz (Toulouse)

Albin Ekdal (Hamburger SV)

Emil Forsberg (RB Leipzig)

Oscar Hiljemark (Genoa)

Sebastian Larsson (Hull City)

Marcus Rohdén (Crotone)

Gustav Svensson (Seattle Sounders FC)

Marcus Berg (al-Ain)

John Guidetti (Alavés)

Isaac Kiese-Thelin (Beveren)

Ola Toivonen (Toulouse)

Dél-Korea

Már a nevek megkülönböztetésével is gondban vagyunk, egészen addig, amíg el nem érünk Szon Hung Minhez. Ő a Tottenham 25 éves támadója, aki idén a PL-ben 12, a BL-ben négy gólt szerzett.

Kapusok:

Cso Hjun Vo (Tegu FC)

Kim Dzsin Hjon (Cerezo Oszaka)

Kim Szun Gju (Vissel Kobe)

Mezőnyjátékosok:

Dzsang Hjun Szu (FC Tokió)

Dzsong Szung Hjon (Szagan Toszu)

Go Jo Han (FC Szöul)

Hong Csul (Szangdzsu Szangmu)

Jun Jong Szon (Szongnam FC)

Kim Dzsin Szu (Csonbuk Hyundai Motors)

Kim Jong Gvon (Kuangcsou Evergrande)

Kim Min Vo (Szangdzsu Szangmu)

Kvon Kjung Von (Tiencsin Csüancsien)

Li Jong (Csonbuk Hyundai Motors)

O Ban Szuk (Dzsedzsu United)

Pak Dzsu Ho (Ulszan Hyundai)

Dzsong Vu Jong (Vissel Kobe)

Dzsu Sze Dzsong (Aszan Mugunghva)

Ki Szung Jung (Swansea City)

Ku Dzsa Csol (FC Augsburg)

Li Csung Jong (Crystal Palace)

Li Dzse Szung (Csonbuk Hyundai Motors)

Li Szung Vu (Hellas Verona)

Mun Szun Min (Incson United)

Hvang Hi Csan (Red Bull Salzburg)

Kim Sin Vuk (Csonbuk Hyundai Motors)

Szon Hung Min (Tottenham Hotspur)

G csoport

Belgium

Ha csak szimplán a neveket nézzük, valószínűleg a belgáké a legerősebb keret. Hazard még mindig kilóg felfelé, de Guardiola kezei alatt De Bruyne annyit fejlődött az idén, hogy már lassan nehéz eldönteni, melyikük a jobb.

Kapusok:

Koen Casteels (Wolfsburg)

Thibaut Courtois (Chelsea)

Simon Mignolet (Liverpool)

Mezőnyjátékosok:

Toby Alderweireld (Tottenham)

Dedryck Boyata (Celtic)

Vincent Kompany (Manchester City)

Thomas Meunier (PSG)

Thomas Vermaelen (Barcelona)

Jan Vertonghen (Tottenham)

Yannick Carrasco (Talien Jifang)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Mousa Dembélé (Tottenham)

Leander Dendoncker (Anderlecht)

Marouane Fellaini (Manchester United)

Youri Tielemans (Monaco)

Axel Witsel (Tiencsin Csüancsien)

Michy Batshuayi (Chelsea)

Nacer Chadli (West Bromwich Albion)

Eden Hazard (Chelsea)

Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach)

Adnan Januzaj (Real Sociedad)

Romelu Lukaku (Manchester United)

Dries Mertens (Napoli)

Anglia

Ez az első olyan angol válogatott az utóbbi évekből, amelyik helyén kezeli magát. Nem is várnak sokat tőlük, de talán pont emiatt lehet ez az ő évük. Ehhez viszont kelleni fog, hogy Kane úgy rugdossa a gólokat, ahogy négy éve egyfolytában a PL-ben: 21, 25, 29, 30.

Kapusok:

Jack Butland (Stoke City)

Jordan Pickford (Everton)

Nick Pope (Burnley)

Mezőnyjátékosok:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Gary Cahill (Chelsea)

Fabian Delph (Manchester City)

Phil Jones (Manchester United)

Harry Maguire (Leicester City)

Danny Rose (Tottenham)

John Stones (Manchester City)

Kieran Trippier (Tottenham)

Kyle Walker (Manchester City)

Ashley Young (Manchester United)

Dele Alli (Tottenham)

Eric Dier (Tottenham)

Jordan Henderson (Liverpool)

Jesse Lingard (Manchester United)

Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace)

Harry Kane (Tottenham)

Marcus Rashford (Manchester United)

Raheem Sterling (Manchester City)

Jamie Vardy (Leicester City)

Danny Welbeck (Arsenal)

Tunézia

Megnézzük őket a vb-n, és akkor talán okosabbak leszünk. Egyelőre összefolynak a nevek.

Kapusok:

Faruk Ben Musztafa (al-Sabab)

Muez Hasszen (Chateauroux)

Ajmen Maszluszi (al-Batin)

Mezőnyjátékosok:

Rami Bedui (Étoile du Sahel)

Sziam Ben Juszef (Kasimpasa)

Yohan Benaluan (Leicester City)

Dylan Bronn (Gent)

Uszama Haddadi (Dijon)

Ali Maalul (al-Ahli)

Jasszin Meriah (CS Sfaxien)

Hamdi Naggez (Zamalek)

Mohamed Amin Ben Amor (al-Ahli)

Gajlen Saalali (Espérance)

Ahmed Kalil (Club Africain)

Szaif-Eddin Kaui (Troyes)

Ferdzsani Szaszi (al-Naszr)

Eljesz Szkiri (Montpellier)

Anisz Badri (Espérance)

Fahreddin Ben Juszef (al-Ettifak)

Szaber Kalifa (Club Africain)

Vahbi Kazri (Rennes)

Naim Szliti (Dijon)

Basszem Szrarfi (Nice)

Panama

Ismael Díaz mellett ismerős a Deportivo név, de az a helyzet, hogy a 21 éves támadó csak a második csapatban kapott szerepet a nyolcvancsapatos harmadosztályban. Ott viszont minden második meccsére jutott egy gól (12/6).

Kapusok:

José Calderón (Chorrillo FC)

Jaime Penedo (Dinamo Bucuresti)

Álex Rodríguez (San Francisco FC)

Mezőnyjátékosok:

Felipe Baloy (CSD Municipal)

Harold Cummings (San Jose Earthquakes)

Eric Davis (DAC Dunaszerdahely)

Fidel Escobar (New York Red Bulls)

Adolfo Machado (Houston Dynamo)

Michael Murillo (New York Red Bulls)

Luis Ovalle (CD Olimpia)

Román Torres (Seattle Sounders)

Édgar Bárcenas (Cafetaleros de Tapachula)

Armando Cooper (Universidad de Chile)

Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes)

Gabriel Gómez (Bucaramanga)

Valentín Pimentel (Plaza Amador)

Alberto Quintero (Universitario)

José Luis Rodríguez (Gent)

Abdiel Arroyo (LD Alajuelense)

Ismael Díaz (Deportivo La Coruna)

Blas Pérez (CSD Municipal)

Luis Tejada (Sports Boys)

Gabriel Torres (CD Huachipato)

H csoport

Lengyelország

Ha már Dániát egyenlővé tettük Eriksennel, akkor Lengyelországot is egyenlővé tesszük Lewandowskival. A Bayern csatárán múlik minden, ha ő rúgja a gólokat, akkor lehet keresnivalójuk a lengyeleknek. A selejtezőben már bizonyított: 16 találattal lett gólkirály, Ronaldót megelőzve.

Kapusok:

Bartosz Bialkowski (Ipswich Town)

Lukasz Fabianski (Swansea City)

Wojciech Szczesny (Juventus)

Mezőnyjátékosok:

Jan Bednarek (Southampton)

Bartosz Bereszynski (Sampdoria)

Thiago Cionek (SPAL)

Kamil Glik (Monaco)

Artur Jedrzejczyk (Legia Warszawa)

Michal Pazdan (Legia Warszawa)

Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund)

Jakub Blaszczykowski (VfL Wolfsburg)

Jacek Góralski (Ludogorec)

Kamil Grosicki (Hull City)

Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion)

Rafal Kurzawa (Górnik Zabrze)

Karol Linetty (Sampdoria)

Slawomir Peszko (Lechia Gdansk)

Maciej Rybus (Lokomotiv Moszkva)

Piotr Zielinski (Napoli)

Dawid Kownacki (Sampdoria)

Robert Lewandowski (Bayern München)

Arkadiusz Milik (Napoli)

Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)

Kolumbia

Szinte hihetetlen, de a 32 éves, kétszeres Európa–liga-győztes Falcao az első világbajnokságára készül. Mi pedig kíváncsian várjuk, hogy a Monacóban önmagát újra megtaláló csatár hátára tudja-e venni a válogatottat is.

Kapusok:

José Fernando Cuadrado (Once Caldas)

David Ospina (Arsenal)

Camilo Vargas (Deportivo Cali)

Mezőnyjátékosok:

Santiago Arias (PSV Eindhoven)

Frank Fabra (Boca Juniors)

Yerry Mina (FC Barcelona)

Johan Mojica (Girona)

Óscar Murillo (Pachuca)

Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur)

Cristián Zapata (AC Milan)

Abel Aguilar (Deportivo Cali)

Wílmar Barrios (Boca Juniors)

Juan Cuadrado (Juventus)

Jefferson Lerma (Levante)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

James Rodríguez (Bayern München)

Carlos Sánchez (Espanyol)

Mateus Uribe (América)

Carlos Bacca (Villarreal)

Miguel Borja (Palmeiras)

Radamel Falcao (AS Monaco)

José Izquierdo (Brighton & Hove Albion)

Luis Muriel (Sevilla)

Japán

A selejtezősorozatban Honda 16 meccsen hét gólt szerzett, mi azonban Takasi Inuira hívnánk fel a figyelmet, aki három év után hagyta el az Eibart, hogy az Európa-ligában szereplő Betishez igazoljon. Tudják, ő az, aki ugyanazon a meccsen két nem létező gólt lőtt a Barcelonának.

Kapusok:

Higasigucsi Maszaaki (Gamba Oszaka)

Kavasima Eidzsi (Metz)

Nakamura Koszuke (Kasiva Reysol)

Mezőnyjátékosok:

Endo Vataru (Urava Red Diamonds)

Josida Maja (Southampton)

Makino Tomoaki (Urava Red Diamonds)

Nagatomo Juto (Galatasaray)

Sodzsi Gen (Kasima Antlers)

Szakai Gotoku (Hamburg)

Szakai Hiroki (Olympique Marseille)

Ueda Naomicsi (Kasima Antlers)

Haragucsi Genki (Fortuna Düsseldorf)

Haszebe Makoto (Eintracht Frankfurt)

Honda Keiszuke (Pachuca)

Inui Takasi (Eibar)

Jamagucsi Hotaru (Cerezo Oszaka)

Kagava Sindzsi (Borussia Dortmund)

Osima Rjota (Kavaszaki Frontale)

Sibaszaki Gaku (Getafe)

Uszami Takasi (Fortuna Düsseldorf)

Muto Josinori (Mainz)

Okazaki Sindzsi (Leicester City)

Oszako Juja (Werder Bremen)

Szenegál

Manét idén az is megismerte, aki nem akarta. A Liverpool szenegáli támadója 10 gólt lőtt a PL-ben, Firminóval és Szalahval kiegészülve pedig a BL történetének leggólerősebb támadótrióját alkotta. Talán nem lövünk nagyon mellé, ha azt mondjuk, hogy a válogatott is az ő sebességére és rutinjára épít majd.

Kapusok:

Abdoulaye Diallo (Rennes)

Alfred Gomis (SPAL)

Khadim N'Diaye (Horoya AC)

Mezőnyjátékosok:

Saliou Ciss (Valenciennes)

Lamine Gassama (Alanyaspor)

Kalidou Koulibaly (Napoli)

Kara Mbodj (Anderlecht)

Youssouf Sabaly (Bordeaux)

Salif Sané (Hannover)

Moussa Wagué (Eupen)

Idrissa Gueye (Everton)

Cheikhou Kouyaté (West Ham United)

Alfred N'Diaye (Wolverhampton)

Badou N'Diaye (Stoke City)

Cheikh N'Doye (Birmingham City)

Ismaila Sarr (Rennes)

Mame Biram Diouf (Stoke City)

Keita Baldé (Monaco)

Moussa Konaté (Amiens)

Sadio Mané (Liverpool)

M'Baye Niang (Torino)

Diafra Sakho (Rennes)

Moussa Sow (Bursaspor)

A labdarúgó-világbajnokság június 14-én kezdődik.