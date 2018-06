Neymar góllal tért vissza

Neymar visszatért a pályára, és fantasztikus góllal segítette a brazil válogatottat győzelmhez (2-0) a Horvátország elleni felkészülési mérkőzésén, vasárnap.

Az egyaránt a vb-re készülő Brazília és Horvátország Liverpoolban játszott felkészülési mérkőzést vasárnap. Az összecsapás első félidejében csak parázs jeleneteket láthatott a közönség, gólt nem. Sime Vrsaljkót és Domagoj Vidát is ápolni kellett, de Andrej Kramaric Thiago Silva elleni talpalása mellett is nehéz lenne elmenni, de megúszta egy sárgával.

A második félidőben beállt a sérülése után visszatérő Neymar – még február 25-én, a Marseille elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg, azóta nem lépett pályára –, és ha a pályán volt, akkor be is köszönt. A PSG klasszisa a 69. percben pedig a vezetést is megszerezte a braziloknak, remek cselsorozat végén lőtt szép gólt.

A mérkőzés utolsó pillanataiban Casemiro felívelése után Roberto Firmino tette fel az i-re a pontot, így Brazília 2-0-ra verte Horvátországot.

A brazilok legutóbbi tíz mérkőzésükön veretlenek, hét győzelmük, három döntetlenjük és 19-2-es gólkülönbségük van. A dél-amerikaiak ebben az időszakban nyolc összecsapáson nem kaptak gólt.

A kevesebb mint két hét múlva kezdődő oroszországi világbajnokságon a brazilok az E-csoportban Svájccal, Costa Ricával és Szerbiával, míg a horvátok a D-csoportban Nigériával, Argentínával és Izlanddal találkoznak.

Vb-felkészülési mérkőzés:

Brazília–Horvátország 2–0 (0–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Oliver (angol)

Brazília: Alisson – Danilo, T. Silva, Miranda (Marquinhos, 65.), Marcelo (Filipe Luis, 60.) – Fernandinho (Neymar, a szünetben), Casemiro, Paulinho – Willian (Taison, 82.), G. Jesus (Firmino, 60.), Coutinho (Fred, 82.)

Szövetségi kapitány: Tite

Horvátország: Subasic – Vrsaljko (Jedvaj, 87.), Lovren, Corluka (Caleta-Car, 52.), Vida – Badelj (Brozovic, 61.), Rakitic (Bradaric, 83.) – Rebic (Pjaca, 64.), Modric (Kovacic, 58.), Perisic – Kramaric

Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerző: Neymar (69.), Firmino (93.)