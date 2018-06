Ők lehetnek a focivébé felfedezettjei

A huszonegyedik században egyre nehezebb megtippelni, kik lehetnek azok a játékosok, akik a világbajnokságon az ismeretlenségből hirtelen a világhírnévig ugranak. Ennek egyik oka az, hogy a nagyobb klubok és a topligák játékosmegfigyelői-hálózata immár jó két-három évtizede egészen kiterjedt. Olyannyira, hogy dél-amerikai és afrikai falvakban, eldugott helyeken is követni tudják a csiszolatlan gyémántok sorsát. Ráadásul elképesztő verseny folyik most már a tizenévesek aláírásáért is. Így aztán egyre kisebb az esély arra, hogy egy teljesen ismeretlen futballista pár hét alatt hódítsa meg a világot. Ez egy öngeneráló folyamat is: ha egy játékost elkezd figyelni egy topcsapat, hirtelen odacsatlakozik mellé még négy-öt hasonló kaliberű klub, még akkor is, ha ebben a szakmában a titoktartás a szó szoros értelmében aranyat hozhat.

A közelgő világbajnokság felfedezettjeinek megtippelésével ezért nehéz feladatra vállalkoztunk: megpróbáltuk összeszedni, mely – nemzetközi szinten még nem a legjobbak között jegyzett, de ígéretes – fiatalok mutathatják meg magukat a tornán. A listára csak azok kerülhettek fel, akik a döntő előtt még 23 év alattiak, és topligában (huzamosabb ideig) még nem mutattak klasszisteljesítményt. A 2014-es vb-n sem sok ilyen szaladgált a pályákon: James Rodríguez és Kevin De Bruyne kivételével nem lehetett igazi vb-felfedezettekről beszélnünk. Az alábbi listáról viszont kikerülhetnek a következő klasszisok.

Goncalo Guedes

Guedes a lista talán legismertebb tagja. Olyannyira nincs eldugva a futballszeretők elől, hogy már két topligában is szerepelt, ráadásul a francia élvonal kitömött pénzeszsákja is leszurkolt már érte harminc millió eurót. A PSG azonban nem igazán számolt vele: a 2016/17-es félszezonban csak hét meccset adtak neki, ráadásul a posztjára megérkezett egy bizonyos Neymar is. Guedes így átkerült Spanyolországba, a szebb napokat is látott Valenciába, ahol igazán kiteljesedett.

Tehetsége már nagyon korán megmutatkozott. Nyolcévesen került a Benficához, és első meccseinek egyikén egy három évvel idősebbekből álló csapatot győztek le 5:0-ra – Guedes ebből éppen ötöt rúgott. A 2013/14-es UEFA Youth League döntőjébe jutott csapatának szerves részét képezte, négy góllal vette ki a részét a menetelésből; végül csak a Munir El Haddadi vezette Barcelonát nem tudták legyűrni.

Ahogy átkerült Valenciába és Marcelino értő kezei közé, egyből szintet lépett. A La Liga első kilenc meccsén három gólt és hat gólpasszt jegyzett. Legjobb meccse a Sevilla elleni 4-0-s győzelem volt, ahol két csodagólja mellett még egy gólpasszt is kiosztott. Guedes gyors, kiválóan cselez, rettentő magabiztos, lövőtechnikája kiemelkedő és a kapu előtt rendre jó megoldásokat választ. A modern tükörszélső tökéletesíthető mintapéldánya. A tavaszi szezonban már sokkal halkabb volt, az állandó jó teljesítménnyel tehát még bőven adós. Igaz, erre még akad ideje – még csak a huszonegyet töltötte be.

A portugál válogatottba először Fernando Santos hívta be, 18 éves korában: ezzel ő lett az első tizennyolcas Cristiano Ronaldo után, aki a portugál felnőttcsapatban szerepet kaphatott. Csütörtökön este mindenesetre duplázott az Algéria elleni felkészülési mérkőzésen.

Youri Tielemans

Az egyik legígéretesebb belga középpályás ugyan csak éppen betöltötte a huszonegyet, máris figyelemre méltó teljesítmény áll a neve mellett. 2017-ben megválasztották a legjobb játékosnak a belga élvonalban, ezzel olyan futballisták közé emelkedett, mint Kompany, Perisic vagy Carlos Bacca.

Tielemans a középpálya középső részén szinte bármelyik szerepben megállja a helyét. Bár fizikuma miatt a box to box szerepkört pont nem ráírták, de mélységi irányítóként vagy a csatárok mögötti területet bejátszva is remek teljesítményre képes. Az Anderlechtben négy szezon alatt 185(!) meccsen játszhatott, ráadásul a legfiatalabb belga BL-szereplővé vált azzal, hogy 2013-ban, 16 és félévesen az Olympiakosz ellen a kezdőcsapatba nevezték. Tielemans nagyszerűen fedezi a labdát, feleslegesen és öncélúan nem színezi a játékot, inkább azt kódolták bele, hogy az egyszerűbb, de hatékony passzjátékot vigye a pályára. Lövőereje és –technikája elképesztő: az Oostende ellen két perc alatt két ilyen góllal jelentkezett – egy jobbal, egy ballal.

Bár nagyobb csapatok is figyelték, végül a BL-elődöntős Monacót választotta 2017 nyarán, ahol biztosabbnak tűnt a kezdőcsapatbeli tagsága. Ennek ellenére igen halvány szezont zárt, mindössze egy gólt és ugyanennyi gólpasszt tudott csak felmutatni. Roberto Martínez vb-selejtezős keretében többnyire csere volt, de jól látható, hogy a következő években bőven beépíthető lenne a középpályára – pláne, ha Nainggolan és a belga válogatott jövője már tényleg a múlté. Lehetséges, hogy a vb-n még nem fog rengeteget játszani, de ha jó lövőpozícióban van, neki nem kell sok a nagy gólhoz.

Hirving Lozano

A mexikói tükörszélső még nem töltötte be a huszonharmadik életévét, mégis huszonöt felnőtt válogatott meccsen kapott már szerepet. A CONCACAF zónás Bajnokok Ligájában, 2017 áprilisában aranyérmet nyert első csapatával, a Pachucával, ráadásul az egész sorozat legjobb fiatal játékosa lett, valamint Aranycipőt is nyert az idény során lőtt nyolc góljával. Teljesítménye sok európai klub figyelmét felkeltette, ő mégsem topligát választott: a PSV-vel idén bajnoki címet ünnepelhetett, és tizenhat góljával az Eredivisie-ben is előkelő helyen végzett a góllövőlistán. Sőt, előkészítőként is jól funkcionált; még tizenegy gólpasszt is jegyzett.

A válogatottban egyre több lehetőséget kap: a vb-selejtezőkön három gólt is szerzett, és a legutóbbi Konföderációs Kupán is győztes gólt lőtt az oroszok ellen. Az ősz óta lejátszott barátságos meccseken is kapott kilencven perceket, a belgák ellen pedig duplázni tudott.

Wilfred Ndidi

Topbajnokságban még csak másfél idényt húzott le a nigériai védekező középpályás, de a Leicester City mezében eltöltött játékpercei olyan jól sikerültek, hogy nem lenne meglepő, ha a következő szezontól már a Premier League nagy hatosának egyikében játszana. Idén a meccsenként átlagosan bemutatott 4,2 sikeres szerelésével minden posztriválisát megelőzte, többek között Idrissa Gueyét vagy N'Golo Kantét is. Magas, jó testfelépítésű játékos, fizikálisan a legnagyobb előnyt hosszú lábaiból kovácsolja. Ez segít neki már viszonylag távolról is jó százalékkal megszerezni a labdát, becsúszó szerelései pedig már-már lehetetlen helyzetből is túlnyomórészt sikeresek.

Gyerekként csatárként kezdte a pályafutását, de később úgy látták edzői, hogy a védelem közepén, illetve hatosként tudja kihasználni legfőbb erényeit. 18 évesen a belga Genk hozta Európába, ahol megrúgta a szezon gólját is, két kitűnő év pedig már elég volt ahhoz, hogy beutalják a Premier League magas szintű küzdelmeibe. Időközben a válogatottba is beverekedte magát: 2017-ben négy selejtezőt is végigjátszott, az azóta eltelt időben pedig az Argentínát és Lengyelországot felkészülési mérkőzéseken legyőző kezdőcsapatokban is alapember volt.

Ismaila Sarr

A szenegáli jelöltünk stílusra nem különbözik sokban a vékony, gyorslábú szélső prototípusától; hatékonyságban viszont bőven nincs a játék legmagasabb szintjén. A róla fellelhető videók mindegyikén a cselei viszik el a show 90%-át. Sarr Szenegálból költözött Franciaországba, a Génération Foot nevű, dakari székhelyű klubból. Első profi szerződését a Metzcel kötötte, ahol öt góljával és öt gólpasszával felhívta magára a Rennes figyelmét. Ousmane Dembélé eladása után a Rennes egy évig nem talált egy igazán jó, mindkét oldalon bevethető szélső támadót magának, ezért tizenhét millió eurót sem sajnált Sarr megvásárlására – a szenegáli ezzel már 19 évesen a második legdrágább igazolása lett a klubnak. A 2017-es Afrika Kupán mindhárom csoportmeccsen játszott, de a Kamerun elleni, kiesést jelentő negyeddöntőben már nem szerepeltették. A vb-selejtezőn egy gólt szerzett Burkina Faso ellen. Szenegál Lengyelország, Kolumbia és Japán ellen játszik a csoportjában, ebben a mezőnyben talán Sarrnak is juthat egy-két jó pillanat.

Manuel Akanji

A középső védőket nem szokás tinédzserként vagy húszas éveik elején bedobni a legnagyobb csatákba, ez alól csak az képez kivételt, ha a delikvenstől sokat várnak a karrier egészét tekintve. Akanji a svájci ligát letaroló és az utánpótlásképzést fontosnak tartó Basel felnőttcsapatában 2015-ben mutatkozott be és lett azóta a csapat védelmének tartóoszlopa. Akanji fizikálisan remek adottságokkal rendelkezik, sebessége kifejezetten jó, becsúszásai pedig veszélyes helyzetben is nagy százalékban pontosak. Nem jön zavarba akkor sem, ha a tizenhatoson belül kell komoly szerelést bemutatnia.

Akanji végigjátszotta az idei BL-szezon összes csoportmeccsét, így továbbjuttatva a Baselt a Manchester United mögött. Januárban a Dortmund csapott le rá, és a tavaszi szezonban máris kezdőként számolt vele Peter Stöger. Svájc válogatottjában is egyre több szerepet kap: a vb-selejtezőkön ugyan csak kispados volt a lettek, magyarok, portugálok elleni meccseken, de Andorra és Feröer-szigetek ellen, valamint az északírek elleni pótselejtezőkön végig a pályán volt. Kilencven percet játszott a napokban megrendezett, Spanyolország elleni 1-1-es felkészülési meccsen is. Svájc nehéz csoportba került a világbajnokságon: Brazília és Szerbia ellen rögtön komoly feladatot kaphat a fiatal középső védő.

Bár valószínűleg alig kapnak majd szerepet ezen a tornán, az ígéretes csapat „cserepadjára" is érdemes figyelni, közülük az alábbi játékosokban van még potenciál: Lucas Torreira (Uruguay), Álvaro Odriozola (Spanyolország), Cristian Pavón (Argentína), Maxi Gómez (Uruguay), Kasper Dolberg (Dánia), Andrija Zsivkovics (Szerbia).