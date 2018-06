A lassan nyugdíjas mexikói Császár élete ötödik focivébéjére megy

Rafael Márquez Álvarez a mexikói foci állócsillaga. 39 évesen egyike lesz a nyári világbajnokság legidősebb játékosainak, a kezdőt könnyebb, de a keretet még mindig nehéz elképzelni nélküle. Ja, és az ötödik világbajnokságára készül.

Rafa Márquez - vagy becenevén a Császár - karrierje teljes, mondhatni, hogy körbe is ért. A védőként és középpályásként is bevethető mexikói az Atlasban kezdett foizni, majd a Monaco, a Barcelona, a New York Red Bulls, a León és a Verona után újra az Atlasban focizik.

Márquez 1999-ben szerződött Európába, a Monaco játékosa lett, bajnoki címet is szerzett. 2003-ban ő lett a Barcelona első mexikói játékosa, hét éven át volt a katalánok focistája, nyert bajnoki címet és Bajnokok Ligáját is. 2015-ben tért vissza az Atlas csapatához.

Márquez 1997-ben volt először válogatott, azóta 143 meccse volt mexikói mezben. 1999-ben Konföderációs Kupát nyert, ő az egyetlen játékos, aki zsinórban négy világbajnokságon volt válogatottja csapatkapitánya, most ebből öt is lehet.

Márquez szerepelt a 2002-es, a 2006-os, a 2010-es és a 2014-es világbajnokságon is és ott van a mostani keretben is, ami azt jelenti, hogy olyan nagyságok közé csatlakozik, mint a szintén mexikói Antonio Carbajal, a német Lothar Matthäus és az olasz Gianluigi Buffon.

A sorból Buffon és Márquez is kilóg kissé, ugyanis Buffon 1998-ban nem lépett pályára, míg Márquez ott lesz ötödik világbajnokságán. Ha pályára is lép, akkor ő lesz mindössze a harmadik, aki öt világbajnokságon is szerephez jut.

Márquez szinte biztosan pályára lép majd, a skótok elleni felkészülési meccsen egy félidőnyi játékot kapott, 1-0-ra nyert Mexikó.

A vb-n a közép-amerikaiak Németországgal, Dél-Koreával és Svédországgal kerültek egy csoportba.

Azt halkan jegyezzük meg, hogy Buffon a hatodik világbajnokságára készülhetne, ha az olaszok kijutottak volna. Ilyenre még korábban senki nem volt képes, és egyhamar nem is lesz. Hacsak Márquez 43 évesen nem lesz ott 2022-ben a katari vb-n.