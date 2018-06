Egy európai csapaté a legértékesebb vb-keret

Az éllovas kilétén aligha fog bárki meglepődni, és a Transfermarkt listájának közvetlen élmezőnyében sincsenek váratlan meglepetések. Lentebb görgetve azonban felvonjuk egyszer-kétszer a szemöldökünket. Íme a június 14-én kezdődő oroszországi focivébé 23 fős kereteinek sorrendje összértékük szerint.

Eddig tudtuk húzni az időt, most már kénytelenek vagyunk lerántani a leplet a címben megfogalmazott tételről: ahogy azt a futballban kicsit is jártas olvasóink sejtették, a francia válogatott utazik a legértékesebb, a német szakportál, a Transfermarkt által 1,08 milliárd euróra taksált kerettel a világbajnokságra. Ami aligha meglepő, hiszen a világ öt legdrágább játékosából három - Kylian Mbappé, Paul Pogba és Ousmana Dembélé - is kakasos címerrel a mellén futhat ki a pályára. És már ott toporog a nyáron várhatóan klubot váltó Antoine Griezmann is, hogy csatlakozhasson ehhez az elithez.

Második helyen kevéssel lemaradva (1,04 milliárd euró) Spanyolország áll, ahol a 80 millió euróra taksált barcelonai védekező középpályás, Sergio Busquets kerülne a legtöbbe, ha klubja vevőt keresne rá. Míg a franciáknál a fentebb említett négy játékos kiemelkedően magas értéke húzza fel az átlagot, addig a 2010-es világbajnok keretében többen is - így Diego Costa (60), David De Gea, Koke, Saúl Niguez (70), Marco Asencio, Isco (75) - nagyon magas értéket képviselnek. Pepe Reina viszont szégyellje magát, amiért a 2 millió eurója miatt lecsúsztak a spanyolok a dobogó tetejéről.

952 millió euróval a brazilok állnak a harmadik helyen, ahol természetesen a 180 milliós Neymarhúzza a csapat szekerét (ezen a fronton is), mögötte pedig az európai topklubokban játszó sztárok (Firmino, Coutinho, Gabriel Jesus, Marcelo, Casemiro) állnak a 60-80 milliós elitben, a többiek messzire lemaradva követik a nagyokat.

A címvédő német válogatott a negyedik, ahol a 80 milliós Toni Kroos magasan kiemelkedik a keretből, őt követi az egyaránt 60 millióra becsült Thomas Müller és Timo Werner. A lista végén a sokadvirágzását élő stuttgarti csatár, Mario Gomez mosolyog 6 milliós értékkel.

Anglia két Tottenham- és egy Manchester City-sztárnak köszönhetően feszíthet a harmadik helyen: a 150 milliós Dele Alli, a 100 milliós Harry Kane és a 90-re értékelt Raheem Sterling mögött hatalmas űr tátong, Marcus Rashford (65), John Stones és Kyle Walker (50-50 millió) kifejezetten értékesnek mondható. Ugyanez a képlet a belgák esetében is, ahol Kevin De Bruyne (150), Eden Hazard (110) és Romelu Lukaku (90) mögött csupa aprópénzért megvehető focista sorakozik. Külön is felhívnánk a figyelmet Thomas Vermaalenre: akinek van ötmillió eurója a matracban, az máris bekopoghat érte a Barcelonához.

A két ötszörös aranylabdás világsztár, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo csapata, azaz Argentína és Portugália következik. A dél-amerikaiaknál Lionel Messi (180 millió) és Paulo Dybala (100 millió), míg az Európa-bajnoknál Cristiano Ronaldo (100 millió) húzza fel az átlagot. A portugáloknál két játékost is egymillió euró alá értékelt a Transfermarkt, a Ricardo Quaresmára akasztott kétmillió eurós árcédulát pedig bátran tekinthetjük sértésnek.

Az első tízbe befért még Uruguay és déli szomszédunk, Horvátország is, ahol a két Ivan, azaz Rakitic és Perisic viszik a prímet 50, illetve 40 millió eurós értékkel.

A legértékesebb afrikai csapat a 11. helyen álló Szenegál, de itt már igazán éles a határ a nagy sztárok és a többiek között: a 290 millióra becsült keret értékének közel a felét adja a liverpooli Saido Mané (70 millió) és Napoli középpályása, Kalidou Koulibaly (50 millió). Hasonló a helyzet Kolumbiával is, ahol a 70 milliós James Rodríguez és a 40 milliós Davinson Sánchez mögött Juan Caudarado (28 millió), majd hatalmas űr következik.

A lista közepén, a 17. helyen áll Egyiptom, ahol a keret 197 milliós összértékének háromnegyedét, 150 milliót egyedül szállít a liverpooli csodacsatár, Mohamed Szalah. Az Arsenal tízmilliós játékosa, Mohamed Elneny tud még két számjegyű értéket felmutatni, a maradék 37 millión pedig huszonegyen osztoznak.

A házigazda orosz válogatott csak a 18., ennél valamivel meglepőbb, hogy Svédország csak a 22. Őket követi a legértékesebb ázsiai válogatott, Dél-Korea, ahol a várakozásoknak megfelelően a Tottenham szélsője, Szon Heung Min egymaga ad a 84,5 milliós összértékből 50 milliót.

A Costa Ricával, Peruval, Szaúd-Arábiával és Panamával ékesített hátsó fertályon már alig találunk milliós játékost (a sor végén álló panamaiaknál egyet sem), de azért itt is feltűnik egy Keylor Navas (18 milliót ér a Real Madrid kapusa), vagy egy holland gólkirály, Alireza Jahanbakhsh, akiért 8 millió eurót kellene leszurkolni.