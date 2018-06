Elkészült Will Smith hivatalos vb-himnuszának a klipje is a június 14-én kezdődő oroszországi labdarúgó-világbajnokságra, amelyben Ronaldinho, Nicky Jam és Era Istrefi és természetesen az amerikai színész is felbukkan.

Májusban már magát a dalt is Budapesten rögzítették – a felvételekben a korábban Enrique Iglesias mellett nevet szerző Nicky Jam és a koszovói albán sztár, Era Istrefi működött közre –, most pedig a klip is elkészült, amelyet egy frissen alakult magyar filmes csapat készített teljes titkokban a magyar fővárosban.

Ami a helyszíneket illeti, a Nagyvásártelep, a Hajógyári Sziget K-hídja, illetve Óbuda egyik lakótelepe is visszaköszön a klipben. Az alkotásban több mint 100 táncost, zenészt és futballzsonglőrt láthatunk.