A vb-döntő előtt videojátékozott, majd lefejelte őt Zidane

A korábbi 41-szeres olasz válogatott hátvéd, Marco Materazzi hosszabb interjút adott a The Guardian internetes kiadásának. A 2006-ban világbajnoki címet nyerő játékosról természetesen mindenkinek az a bizonyos, döntőbeli Zidane-incidens jut eszébe, de az egykori bekk most elárulta, miben rejlett annak a csapatnak a titka. Például, hogy miként készültek Tottival a döntőre.

Az olaszok "favágója" gyerekként arról álmodott, hogy világbajnok focista lesz, de szerinte ezzel minden ki így volt. Ez minden játékos célja, a futballvilág csúcsa. Amikor egy csapatot olyan emberek alkotnak, akik azonos célért indulnak harcba, ott nagy baj már nem lehet.

Materazzi szerint a 2006-os olasz válogatott páratlanul egységes volt. Ahogy fogalmaz:

A közös cél és a csapatszellem a legfontosabb. Nálunk utóbbi fantasztikus volt, ráadásul nemcsak egy kupac focista voltunk, hanem barátok is. És ez óriási löketet adott.

Semmi nem állíthatott meg minket. Erősebbek voltunk, mint a legkeményebb akadály. A világbajnokság előtti két évben együtt készültünk, ismertünk egymást, és nemcsak a pályán, hanem azon kívül is. Közös álmunk volt a vb-cím, amit el is tudtunk képzelni magunknak. De rajtunk kívül az ország is."

Az Interrel bajnoki címet és BL-trófeát is szerző védő arra is kitért, hogy egyik győzelem után sem ragadtatták el magukat, mindig a következő találkozó lebegett a szemük előtt. Aztán ahogy nőtt a tét, úgy kapott egyre nagyobb szerepet az, hogy ki hogyan tudja ezt feldolgozni. Materazzinak is megvolt erre a magát sajátságos módszere:

A döntő napján, már az uzsonna után, de még néhány órával a meccs előtt Francesco Tottival és Vincenzo Iaquintával felmentünk a szobába, ahol videojátékoztunk. Azt hiszem, ez mindent elmond rólunk.

Marcello Lippi személyére is kitért, úgy gondolja, az akkori szövetségi kapitány nehéz döntései, taktikai érzéke és tekintélye is elengedhetetlen volt a sikerhez. Ahogy a meccsek alatti mentális keménység is:

"A vb-döntőben én hoztam össze a franciák tizenegyesét. Csak imádkozni tudtam, hogy Zidane hagyja ki a büntetőt, de amikor belőtte, azt mondtam magamnak: nem törhetsz össze, lendülj túl rajta, segítsd a csapatodat! Ez aztán olyan jól sikerült, hogy a gólommal egyenlítettünk. Örökké hálás leszek ezért a sorsnak."

A döntő után nem sokkal a legendás Gigi Riva odament hozzá és azt mondta, hogy 100 gólját is elcserélné azért az egyért, amit Materazzi lőtt. A derék Marco ekkor értette meg, mit vitt véghez a csapattal. Mint mondja, a világbajnokságot csak egy nagyszerű CSAPAT nyerheti meg. Mint amilyen a 2006-os olasz válogatott volt.