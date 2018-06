Íme, Sergio Ramos oroszországi szállása - videó

A spanyol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Sergio Ramos instagram oldalán mutatta meg követőinek, hol fogja kipihenni az elkövetkezendő napok/hetek fáradalmait.

A jelek szerint minden spanyol játékos külön szobát kapott, bár az is elképzelhető, hogy csak a csapatkapitánynak jár a magánlakosztály privilégiuma.

Mindenesetre a Krasznodarban állomásozó spanyolok vezére telepakolta a helyiséget személyes tárgyaival, a családjáról készült fotók mellett magáról is tart egy fényképet, illetve egy őt ábrázoló figurát is, de egy csapatkép is helyet kapott a szobában.