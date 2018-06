Nigéria máris ellopta a show-t

Habár az Origo mezszépségversenyének tízes összesítésébe nem került be Nigéria fociválogatottjának hivatalos viselete, csapatruhájuk mellett már nem mehetünk el szó nélkül.

Hétfőn indult el a 2018-as világbajnokság helyszínére a nigériai válogatott, tradicionális nemzeti viselethez hasonlító egyenruhában.

A Szuper Sasok mezéhez hasonlóan ez a szett is zöld-fehér színekben pompázik, a sportdresszekért világszerte megőrülnek a semleges szurkolók is, most újabb jó pontot szerzett a csapat a divatőrülteknél.

Wow! Nigeria's World Cup kit is UH-MAZING!!! Love this! pic.twitter.com/OoILGFbO15 — Ulrich Janse van Vuuren (@UlrichJvV) 2018. június 2.

A csütörtökön kezdődő futball világbajnokságon ennél többre lesz szüksége Nigériának, hogy továbbjusson a D-csoportból, ahol Argentínával, Horvátországgal és Izlanddal kell majd megküzdeniük.