Akár medencéből is nézheti a focivébé meccseit

Bár Budapesten és szerte az országban rendkívül sok szurkolói klub várja majd a sportág szerelmeseit a csütörtökön kezdődő focivébé alatt, a MOM Sportban kialakított helyszín egészen biztosan különleges lesz. Itt ugyanis akár egy medencéből is nézhető bármelyik vb-mérkőzés.

Buranits Ildikó, a MOM Sportközpont ügyvezető igazgatója az Origónak azt mondta, hogy a 2014-es világbajnokság és a 2016-os Eb után idén harmadszor szerveznek szurkolói klubot.

"Egy 16 négyeztméteres modern LED-képernyőn lehet majd látni az oroszországi vb minden meccsét" - mondta el Buranits Ildikó.

A mi szurkolói klubunk azért is különleges, mert a vendégek akár a külső medencénkből is láthatják a mérkőzéseket. A belépés ingyenes, de van két nagyon fontos szabály. A klubban nem lehet dohányozni és a kulturált szurkolói viselkedés is alapvetés nálunk."

A MOM Sport kutyabarát szurkolói klubja mellett a gyerekeket gumipadlózatos játszótér várja, tehát a meccsnézés akár családi program is lehet. A Jazzy Rádió és az Echo TV mellett az Origo sportrovata is több alkalommal forgat majd a helyszínen. Aki pedig a meccsnézés közben mozogni akar, az a klub melletti street-gymben teheti meg mindezt.