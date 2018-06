Hé, Moszkva, indul a focivébé, te meg elbújtál?

Egy nappal a 2018-as labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt még nagy a csend Moszkvában, ahol semmi sem olyan bonyolult, mint amilyennek elsőre látszik, csak türelem kell hozzá.

Kiküldött munkatársunk jelenti az oroszországi labdarúgó-világbajnokságról, Moszkvából.

Amikor az ember megérkezik a seremetyjevói repülőtérre, és kijátssza a vízumellenőrzésre várakozó hosszú sorokat, csak mert a világbajnokságra jött, könnyen eluralkodik rajta az érzés, hogy innentől minden sima lesz. Ez persze csak addig tart, amíg nem kell egy órát várni a bőröndökre. "Ilyet is csak Pesten tapasztaltam eddig" - mondta az egyik szintén magyar utas.

Az első elintézendő feladat az orosz SIM-kártya beszerzése volt, gondoltam az lesz a legjobb, ha még ott a reptéren lerendezem. Rajtam kívül még sokan mások is így gondolták.Újabb egy óra várakozás, de legalább a beüzemelése gyorsan ment.Amíg várakoztam jött néhány perui szurkoló, a kitelepült fiatal orosz néptáncosok legnagyobb bánatára - onnantól nem ők voltak a középpontban, hanem ez a hölgy:

A seremetyjevói expresszhez tartottam, amikor még a reptéren betalált két fura alak, hogy akarok-e taxit. Bőrönddel voltam, táska a hátamon, tuti turista, fejben el is kezdődött a matek, hogy mennyi rubelt húzhatnának le rólam, de a Moszkva belvárosába tartó vonat egyszerűbb és költséghatékonyabb megoldásnak tűnt.Mindenesetre, nem volt túl bíztató a jövőre nézve.A moszkvai tömegközlekedés nem sokban tér el a pestitől, leszámítva, hogy egyes metróvonalakat még a piktogramok és a google térkép segítségével is csak nehezen lehet megtalálni. És ha megtalálod, az is csak fél siker. Piros, kék, lila, egyes, kettes, hármas ugyanazon a helyen, ugyanabban az aluljáróban, lépcsők fel, lépcsők le, totál káosz, ráadásul még kérdezni sem tudsz, mert angolul nem beszél senki (Oroszországban 146 millióan laknak, de csak a lakosság öt százaléka beszél angolul).A legszebb dolog, amit egy idegen ország metróaluljáróban láthat az ember, az a célállomás, vagyis esetemben a Luzsnyiki Stadion piktogramja a padlóra festve.A stadionhoz így már könnyű volt eljutni, a stadiont megtalálni pedig még könnyebb, miután kijöttem a metróból, azonnal tudtam merre induljak:

Összességében elmondható, hogy sem a városban, sem a stadion környékénnem volt még érezhető a vb-hangulat.Néhány perui szurkolóval futottam össze az utcán, láttam két nőt iraki zászlóval, és egy fickót a metrón, aki öltözékével egyáltalán nem leplezte, hogy Kolumbiából jött.

Szerdára csak az akkreditáció felvétele volt betervezve. Különös, de az akkreditáció felvételében nem az akkreditáció felvétele a hosszas és unalmas rész. Gyors becsekkolás, fotó, majd az önkéntesek egyesével kiabálják a már elkészült akkreditációhoz tartozó emberek nevét.Ezt követően van lehetőség az ingyenes tömegközlekedést biztosító kártya felvételére, és arra, hogy az ember megtanuljon türelmesnek lenni.

Ez is megvan, már csak a médiaközpontba kellene eljutni, igaz? Az ellenőrző kapunál átnézik a táskát, egy kedves orosz fickó még végig is tapogat, majd miután alaposan szemügyre veszi, hogy milyen laptoppal és telefonnal érkeztem, utamra enged. A stadion környékén még most is zajlanak a munkálatok, a fan shopok felállítása, a büfék feltöltése.Utóbbit onnan tudom, hogy legalább egy órát bolyongtam nem létező átjárókon,csak azért mert a pikgoram és az angolul szintén nem beszélő biztonsági őr azt mutatta, hogy "arra kijutok a pályára". Nem jutottam, minden ajtó zárva volt, pedig az orosz válogatott épp elkezdte az edzést.

Egy szektorral arrébb és 9530 lépés után sikerült megtalálnom a médiaközpontot. A tribünre is megpróbáltam kijutni, legalább a pályát lássam, ha már itt vagyok, de a biztonsági őrök egyszerre mondták angolul és oroszul, hogy oda most nem lehet kimenni. Majd meccsnapon, azaz csütörtökön, amikor a házigazda oroszok a Szaúd-Arábia elleni meccsel megnyitják a 2018-as világbajnokságot.

