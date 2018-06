Az argentinok Messi nevét ordítják a Vörös téren

Csütörtökön az Oroszország-Szaúd-Arábia meccsel megkezdődik a 2018-as labdarúgó-világbajnokság. Moszkvát már délelőtt megszállták a szurkolók, olyanok is, akik egyébként nem a saját válogatottjuk miatt érkeztek. „Mintha otthon lennék” - mondta az egyikük. És tényleg ez a jellemző: nincs rivalizálás, még az azonos csoportban szereplő csapatok drukkerei is összeölelkezve szelfizgettek a Vörös-téren. Helyszíni riport.

Kiküldött munkatársunk jelenti az oroszországi labdarúgó-világbajnokságról, Moszkvából.

Már órákkal a nyitómérkőzés előtt megérkeztek a szurkolók Moszkva és Oroszország egyik leghíresebb terére, a Vörös térre, ahol a kialakított szurkolói zónának köszönhetően több tízezren nézhetik majd élőben a meccseket.

Az elsőt, az Oroszország-Szaúd-Arábiát például, csütörtökön 17.00 (helyi idő szerint 18.00) órától, de a két ország szurkolói, ha voltak is, elvesztek a többiek között. Peruiakkal már lassan nehezebb nem összefutni, mint igen, de voltak ausztrál, spanyol, mexikói és argentin drukkerek is. Utóbbiak készséggel álltak össze egy fotóra (mint mindenki, elutasító szóval még egyszer sem találkoztam), de mivel angolul nem beszéltek, így Messi nevén kívül mást nem tudtam kihúzni belőlük. Habár, ismerve Messit és az argentin válogatottat, talán így is mindent elmondtak.

A meccsnézésre kialakított rész egyelőre zárva van, zajlanak az előkészületek, majd kora délután viszik el a kordonokat, hogy bezsúfolódhassanak a szurkolók - akiknek nem számít, hogy honnan jött a másik. Peruiak és ausztrálok egymást átkarolva álltak össze egy fotóra, és amikor az utca túloldalán egy nagyobb ausztrál csoport rázendített az éneklésre és a tapsolásra, a városnéző buszon utazó peruiak is csatlakoztak hozzájuk. Főleg nekik volt köszönhető az is, hogy óriási dugó alakult ki a Vörös-téren, az autók csak lépésben tudtak haladni, annyit, amennyit a libasorban vonuló szurkolók engedtek nekik. Dudaszót viszont egyet sem lehetett hallani, tudja mindenki, hogy július 16-ig ez várható.

Megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy jó ötlet volt-e Oroszországnak adni a rendezési jogot, de akikkel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy nagyszerűen érzi magát. „Mintha otthon lennék”- mondta ezt egy Mexikóból érkező férfi, akit a szombrérójában és az élénk színű ponchójában nem lehetett nem észrevenni. „Ha megverjük a németeket már elégedett leszek” - mondta vigyorogva, magabiztosságát pedig egyszerűen arra alapozta, hogy ez a mexikói válogatott elég jó ahhoz, hogy ott legyen az egyenes kieséses szakaszban, és meglepetést okozzon.

Mexikó csak vasárnap kezdi meg a vb-szereplést, pont a németek ellen, ennek ellenére már csütörtökön rengeteg szurkolóval össze lehetett futni. Ez egyébként többekről elmondható, a peruiak nem is játszanak csoportmeccset Moszkvában, mégis minden sarkon ott vannak. Még a legkisebbek is:

A spanyolok szintén. Portugáliával Szocsiban, Iránnal Kazanyban, Marokkóval Kalinyingrádban játszanak, de egy nagyobb csoport így is Moszkvát vette célba. Adta magát a kérdés, hogy milyen hatással lehet a válogatottukra Julen Lopetegui szövetségi kapitány váratlan kirúgása, de szerintük „van olyan erős ez a csapat, hogy elbírja a kapitány elvesztését, és 2010 után újra megnyerje a világbajnokságot”.

A másik kedvelt helyszín a Vörös-tértől nem messze felállított FIFA-labda volt, amelyben főleg a kisgyerekek bújócskáztak, miközben a babakocsit toló édesanyjuk riadtan próbálta őket megtalálni. Addig apa a „Moszkva 2018” felirat előtt fényképezkedett jókedvűen.

Egyelőre csak szelfizés, éneklés, ismerkedés a program, de ahogy pereg az óra, úgy érkezik meg a tömeg - a helyiek, azok, akik nem jutottak be az Oroszország-Szaúd-Arábia nyitómeccsre. Az igazi buli majd akkor kezdődik.