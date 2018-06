Kezdődik! Itt mindent megtudhat a futballvébéről

Csak a közhelyes felkiáltással élnénk: Apa (és anya), kezdődik! A labdarúgás szerelmesei négy éve, az Argentína-Németország vb-döntő lefújása óta várnak arra, hogy induljon a buli, vagyis a labdarúgó-világbajnokság. Amely mára a világ legnézettebb és legnépszerűbb sporteseményévé vált - bárhogy is igyekszik ezt cáfolni a nyári olimpia. 32 nap, 64 meccs, 11 város, 1 Origo-tudósító a helyszínen, további 8 futballra kiéhezett sportos munkatárs, egy volt FIFA-bíró, egy népszerű tévés műsorvezető - mi így várjuk a vébét, és azt is elmondjuk, mire számíthatnak, ha bennünket olvasnak.

Május 14. óta naponta sok-sok hírrel, elemzéssel, történeti visszatekintéssel vezettük fel a nagy eseményt, most viszont itt állunk a kezdés előtt pár órával, és azon gondolkodunk, van-e még olyan dolog, amit nem mondtunk el? Mert azt minden vb-rajongó tudja, hogy a nyitómeccset az oroszok és a szaúdiak vívják (ennél lehetett volna izgisebb is a párosítás), hogy az első nagy rangadó pénteken a spanyol-portugál meccs lesz (amely könnyen lehet szalonremi), hogy a Marokkó-Irán találkozót (amelyen a sors játéka folytán az Origo is ott lesz) simfölik a legtöbben, hogy Messi és Cristiano Ronaldo, a futballvilág két legnépszerűbb játékosa még sosem volt világbajnok.

Fejből fújjuk, hogy a brazilok Costa Rica, Szerbia és Svájc ellen játszanak, az igazi hívek és a hetek óta a vb-vel fekvők és kelők úgy pörgetik az agyukban a csoportmenetrendet, mint a kaszinóban a félkarú rabló az epreket. Tisztában vagyunk azzal, hogy lesz videóbíró (hogy ez milyen szituációkat szül majd, arról viszont kevés a fogalmunk), elsírtuk sokszor, hogy 1986 óta ez a nyolcadik vébé, amire nem megy a magyar csapat, de most még magyar bíró sem fúj vagy lenget. Tehát majdnem mindent elmondtunk már.

Amit viszont nem tudunk megtippelni, hogy július 15-én kora este melyik csapat örül majd Moszkvában. Azt még megkockáztatjuk, hogy a sportág nem avat új világbajnokot (ámbátor Belgium bombaerős). és azt is kijelenthetjük, hogy a legjobb négybe hat csapat pályázhat komoly eséllyel.

A németek, a brazilok, a franciák, a belgák, a spanyolok és (talán-talán) az argentinok. Bár nekik se kapusuk, se komoly védelmük, na de ott van Messi.

Az Európa-bajnok portugálokat (és Ronaldót) nem soroltuk ide, mert úgy, ahogy ők két éve Eb-t nyertek, nem lehet vb-t nyerni - legalábbis reméljük, hogy nem. Bajban vagyunk a spanyolokkal is, mert két nappal a nyitány előtt bedobták az Unicomot - szövetségi kapitányt váltottak. Szegény Lopetegui aláírt a Real Madridhoz, ő balra el, jött Hierro. Ez akár fel is dobhat egy csapatot, a kockázatokról és mellékhatásokról a spanyol szövetség illetékesei remélhetőleg tisztában vannak.

Hol van Anglia? Hol vannak a horvátok? - teszi fel a kérdést az olvasó. Jogos. Előbbiek 1966 óta minden vb „mostmajdmegnyerjükdesajnosnemsikerülttalánmajdnégyévmúlva” csapata, utóbbi meg kétségtelenül bombaerős kerettel érkezik Oroszországba, de egy világbajnokságot megnyerni attól még nem lehet, mert valamelyik együttesnek nagyon erős a kerete.

Itt egy hónap alatt hét meccset kell lehozni, egy vb-győzelem különleges pszichológiai hadviselés. Nem véletlen, hogy közel 90 év alatt a sportágnak összesen 8, azaz nyolc világbajnoka volt. Az uruguayiak, a spanyolok, a franciák, az olaszok, a németek, az angolok, a brazilok és az argentinok. Hollandia három döntőt vesztett, a csehek és a magyarok kettőt-kettőt. Egyikük sem lesz ott Oroszországban. Amúgy de szép kis csoportot lehetne összehozni a négy nagy hiányzóból. Olasz, holland, chilei, amerikai. Lenne min izgulni, ha ők is ott lennének. De nincsenek.

Aztán tippelhetnénk arra, hogy ennek a vb-nek melyik együttes lesz a meglepetéscsapata? Peru? Szép dél-amerikai focit játszanak, támadnak, mint a veszedelem. Izland? Sokan örülnének nekik, imádják őket (mi is.) A selejtezők egyik királya, Svájc? Valamelyik afrikai csapat, csak hogy legyen már meg a nagy áttörés, és Pelé is megnyugodhasson végre.

Ő 1990 óta azt szajkózza, hogy épp a soron következő vb lesz az, amikor az első afrikai válogatott bemegy a legjobb négy közé. 1990-ben Kamerunnak majdnem sikerült, de Anglia jobban odafigyelt. 2010-ban Ghána előtt volt a nagy sansz, de Uruguay jobban rúgta a tizenegyeseket. Ez a kettő jut azonnal az ember eszébe, na meg az, hogy 1998-ban egy magyar bíró, Vágner László miatt lángba borult a kameruni főváros.

A fekete kontinens futballjának világszintű áttörése még várat magára. Nem beszéltünk egy szót sem a rendező oroszokról. Csak azt tudjuk, hogy vb-k történetében (papíron) ők a leggyengébb rendezőcsapat. A számukra (és minden vb házigazda számára) kipárnázott A-csoportban (ellenfelek: Szaúd-Arábia, Egyiptom, Uruguay) talán még mennek is valamire. Mindenesetre meccset is régóta nyertek, ma a szaúdiak ellen rajtuk lesz az a teher, hogy ők játszanak először ezen a Mundialon.

Tizenegy város várja a csapatokat, a játékosok és vezetők boronganak a sok utazás miatt, de a távolban ott van már 2022, Katar, ahol minden stadion 30 km-es körzeten belül lesz. Itt a moszkvai repterek (a Seremetyevo, a Domogyedovo és a Vnukovo) messzebb van a Vörös tértől, mint 30 kilométer, az Ural tövében lévő Jekatyerinburgról nem is beszélve.

A csapatok a focin kívűl az utazással töltik a legtöbb időt, reptér, lobog a szélben a szélzsák (Korda György.) All-in, mondja erre a FIFA, a vb-t népszerűsíteni kell, ezért aztán olyan városban is lesznek meccsek (Szaranszk), ahol fél éve még a reptér sem volt kész. Már a csoportmeccsek során is vannak olyan csapatok, amelyek több ezer kilométert repülnek, de ez (majdnem) minden vb velejárója. Különben is, mondjanak szépen köszönetet, hogy Irkutszk vagy Novoszibirszk nem rendez meccset. (A Csendes-óceán partján fekvő Vlagyivosztokról nem is szólva.)

Lesznek bírók (akik minden bizonnyal tévednek, benne van a játékban), lesz videóbíró, amely még soha nem volt, és remélhetőleg nem téved. Ami a FIFA-nak fogkíhúzással felérő fájdalom (a modern technika használatának bevezetése), az a világ számára egy nagy sóhaj: végre.

Talán nem lesz több benézett Lampard-gól (mint Dél-Afrikában az angol-németen), talán nem törnek orrot a bíró előtt (mint az olasz Tasotti a spanyol Enriquének Dallasban - vezette Puhl, magyar.) Csodát azonban ettől sem kell és nem is szabad várni. Már csak azért sem, mert a videóbíró használata alapvetően nem oldotta meg a világfutball problémáját - lásd az olasz vagy a német bajnokság idei elrettentő eseteit. De legalább már nem ott tartunk, hogy a FIFA egy mozdulattal söpör le mindent, ami új, innovatív, szükséges.

Most pedig arról, hogy mit kaphatnak tőlünk az olvasók. A sportrovat legfiatalabb tagja, Kovács Gábor kedd óta Moszkvában tartózkodik, ő lesz az, aki egy hónapon keresztül a helyszíni élményanyagot szolgáltatja nagy dózisban. Mind a 64 meccset élőben közvetítjük, és a lefújás után rögtön jelentkezünk összefoglalókkal. Koppányi Gergely a nagy mérkőzések elemzésére vállalkozik. A volt FIFA-játékvezető, Bede Ferenc kizárólag az Origón magyarázza a vb bírói tévedéseit, nagy húzásait, kétes szituációit. Gundel Takács Gábor a vb alatt nyolc alkalommal vezeti a Szpíker Kornert (a nyitóadást éppen csütörtökön láthatják), ezen felül a népszerű televíziós műsorvezető napi bloggal is jelentkezik nálunk.

Mutatunk a vb-ről rengeteg képet és videót, az olvasó menet közben szavazhat, és persze a vb-hez kapcsolódó könnyed bulvártartalom sem maradhat ki a felhozatalból. Bevalljuk, kicsit mi is izgulunk, de az egy hónapja tartó vb-felvezetés alatt már láttuk, hogy az olvasók mennyire imádják mindazt, aminek a neve a világ egyik legnagyszerűbb dolga: a labdarúgó-világbajnokság.