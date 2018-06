Volt már csoda nyitómeccsen

Az Oroszország-Szaúd-Arábia nyitómérkőzésnél izgalmasabb párosítás rengeteg lesz a csütörtökön rajtoló világbajnokságon. Mégsem érdemes előre simfölni ezt a meccset, mert akár 4-4 is lehet a végeredmény. A viccet félretéve és a nyitómeccsek történetében elmerülve inkább azon drukkol az ember, hogy ne 0-0 legyen a vége. Az 1-0 is elég, ha az olyan, mint az 1990-es és 2002-es vb nyitánya volt.

Beleremegtek az ablakok idősebb Knézy Jenő ordításába, amikor Milánóban a kameruni Oman Biyik fejesgóljával Kamerun megszerezte a vezetést az 1986-os világbajnok Argentína ellen Milánóban. Ennél nagyobb szenzációval nem is indulhatott volna az 1990-es olaszországi vb.

Nagyon ráfért a világbajnokságokra ez a szenzációs nyitány. Nemcsak azért, mert az amúgy emberhátrányban focizó Kamerun csodát csinált, hanem azért is, mert az ezt megelőző vb-k nyitómeccsei nem vésődtek be az emberek emlékezetébe. Fel is soroljuk, miért.

Hat világbajnokság, hat nyitómeccs összesen három góllal, négy 0-0-s döntetlennel. A sportsajtó nem véletlenül aggatta rá a vb-nyitányokra az unalmas jelzőt. Pedig a világbajnokságokon a döntő után ezeket a mérkőzéseket nézik meg legtöbben a tévében. A döntő mellett ezekre az összecsapásokra érkezik meg a legtöbb díszvendég. 1986-ban az olasz-bolgárt a tévében közvetítő Vitray Tamás kis híján belealudt a meccsbe. Nem volt ezzel egyedül.

Kamerun mellett Szenegál is emlékezeteset alakított a 2002-es vb nyitómeccsén. A Szöulban rendezett nyitányon Papa Bouba Diop a 30. percben szerzett vezetést az afrikai csapatnak az 1998-as világbajnok francia válogatott ellen. A franciák annyira benyelték ezt a pofont, hogy mire az ütés végigszaladt rajtuk, addigra ki is estek a csoportból és mehettek haza.

Az Origo Sportrovatának szinte minden munkatársa emlékezett arra, melyik volt az 1998-as franciaországi vb nyitómeccse, de a 2006-os Mundial első mérkőzéséről szinte alig tudtunk valamit felidézni. Az 1998-as brazil-skót összecsapás nem is a dél-amerikai, hanem a lelkes skót válogatott miatt maradt emlékezetes.

Szerencsétlen lelkes skótok, egy ilyen öngóllal kikapni, számukra igazi borzalom volt. meg mindazoknak, akik Skóciának drukkoltak. Persze az ellenhangok itt is elég erősek voltak, a legtöbben úgy vélekedtek, hogy a skót favágók csak kettőt kaptak a futball művészeitől.

2006? Egy teljesen jellegtelen mérkőzés, amikor már nem a regnáló világbajnok, hanem a házigazda lépett először pályára. Németország-Costa Rica 4-2. A meccs legfeljebb azért maradhatott volna emlékezetes, mert 1966 és 2006 között, azaz 40 éven keresztül a tíz nyitómeccsen összesen kilenc gól esett, ezen az egyen meg hat. Azért megmutatjuk, ha már erről írtunk.

A legutóbbi, 2014-es brazil-horvát nyitányon ugyan 3-1-re a brazilok győztek, de az éles szeműek már akkor észrevették, hogy valami van, de nem az igazi. (Most nem arra gondolunk, hogy már ez a mérkőzés előrevetítette a német-brazil 7-1-et, hanem arra, hogy a módfelett magabiztos brazilok kissé nehezen léptek túl horvát ellenfelükön)

A csütörtöki Oroszország-Szaúd-Arábia mérkőzés egy szempontból mindenképpen egyedi lesz. Ázsiai csapat ugyanis még sosem játszott vb-nyitómérkőzést. Szerdán már megírtuk, hogy a szaúdiak edzésén mekkora izgalmat okozott egy sejk berohanása. 1982-ben a Kuvait-Franciaország összecsapáson volt már egy ilyen. Nézzék meg, mit váltott ki a kuvaiti sejkből a szovjet Stupar bíró ténykedése.

A csütörtöki nyitányon nagyobb veszítenivalója természetesen az orosz válogatottnak van. Több okból is. A jelenlegi világranglista helyezések alapján ezen a vb-n nincs gyengébb csapat az oroszoknál. A szbornaja 2017 októberében nyert legutóbb meccset Dél-Korea ellen (4-2), azóta nyeretlenek. Ugyanakkor ezt a meccset az oroszoknak mindenképpen meg kell nyerniük, ha tovább szeretnének jutni az A-csoportból. Márcsak azért is, mert a másik két ellenfél, azaz Uruguay és Egyiptom jóval nagyobb játékerőt képvisel, mint Szaúd-Arábia.

