Gundel-blog 1: A focivébé nem Ronaldo műfaja

Mottó: Kommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, hogy mi fog történni, a meccs után pedig elmagyarázza, hogy miért nem az történt. A jogot fenntartom! Gundel Takács Gábor blogja. 1. rész.

Elöljáróban

A focivébé alatt minden meccsnap után egy rövid írással jelentkezem ezeken a hasábokon. Mivel fociról van szó, nem lehet az az elvárásom, hogy olvasóim egyetértsenek velem. Sőt! A labdarúgásban éppen az a szép, hogy olyan jókat lehet beszélgetni, vitatkozni róla. Hiába, a jó öreg szenvedély! Mert mint tudjuk: a labdarúgás nem élet-halál kérdése, sokkal több annál.

Köszönet

Mint minden nagy sportesemény kapcsán mostanság, az Oroszországban rendezendő labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban is sok vita volt már eddig is, kezdve a rendezés odaítélésétől a politikai aggályokon keresztül az orosz ultrák viselkedéséig. Természetesen ezek is fontos kérdések, de számunkra, a labdarúgást soha nem megunó szurkolók számára igazából az a legfontosabb, hogy újra vébé van, újra meccseket nézhetünk, újra esélyt latolgatunk és újra vitatkozhatunk azon, hogy mi miért történt. Mi, magyar fociimádók már megszoktuk, hogy nélkülünk zajlik az esemény, igazából az volt furcsa, hogy a legutóbbi Európa-bajnokságon mi is ott voltunk. Sajnos nem volt nehéz visszazökkenni. 1986, Mexikó óta ez már zsinórban a nyolcadik világbajnokság nélkülünk. De azért mi ott ülünk a képernyők előtt, és elolvassuk a híreket, véleményeket, kommentárokat, tudósításokat, nyilatkozatokat, elemzéseket. Előre is köszönet azoknak a türelméért, akik a következő egy hónapban nem értik ugyan, de elviselik, hogy a szokásosnál is többet beszélünk a fociról! És ígérjük, szünnapon visszavisszük majd az üres üvegeket.

Milyen lesz ez a vébé?

32 csapat, de milyen 32 csapat? Minimum négy olyan ország válogatottja maradt le a selejtezők során, amelyik ha itt lenne, jó eséllyel pályázna minimum a csoportból való továbbjutásra - ha nem többre! Olaszország, Hollandia, Chile, USA. Egyik sincs itt. Sőt: a világranglista első 32 országából 11 maradt le az oroszországi kalandról. Viszont a nyitómeccset a 67. Szaúd-Arábia játszotta a 70. Oroszországgal szemben. Mondjuk az oroszok 70. helye a világranglista gyengeségeit is mutatja, nem véletlen, hogy a vébé után teljesen új számítási módszert vezetnek be. De Szaúd-Arábia egy B-vb 32 csapata közé sem férne be. A résztvevők között van az 55. Panama, az 57. Dél-Korea, és a 61. Japán is.

Biztosan lesznek meglepetések pró és kontra egyaránt, de a papírforma szerint a nyolc csoportból csak kettő kiegyenlített annyira, hogy egyik csapat sem érezheti magát biztos továbbjutónak – jellemző módon egyikben sincs igazi sztárcsapat. A rendező jogán Oroszország a kiemelt az A csoportban, a H-t pedig Lengyelország vezeti. Így azután ez a két csoport kevésbé érdekes a sztárokra kíváncsi semleges nézőknek, ugyanakkor pont a kiegyenlítettség miatt jó meccsekre számíthatunk.

Spanyolország és Anglia viszont csak a második kalap 8 csapata közé fért be a sorsoláskor. Előbbit Portugáliával, utóbbit Belgiummal sorsolták egy csoportba. Elég valószínű, hogy ez a két-két csapat jut tovább. Az egymás elleni meccseik sok izgalmat ígérnek, a csoportok többi találkozója viszont aligha okoz infarktus közeli állapotot. Ellenben ha ezekben a csoportokban meglepetés lesz, azt még sokáig emlegetni fogjuk. A többi négy csoportban egyaránt van egy-egy kiemelkedő csapat – Argentína, Brazília, Franciaország és Németország -, amelyek biztos továbbjutónak tűnnek, de a második helyért nagy csata várható. Így azután félő, hogy kicsit olyan lesz ez a világbajnokság, mint a Bajnokok Ligája: megnézzük ugyan a csoportmeccseket, de az igazi izgalmak majd csak az egyeneskieséses szakaszban kezdődnek.

Nyitómérkőzés

Amikor kiderült, hogy az Oroszország – Szaúd-Arábia találkozó lesz majd a nyitómeccs, kissé elfanyarodott az ember képe. A nyitómérkőzések a legtöbb esetben valahogy amúgy sem sikerülnek emlékezetesre, de pont egy orosz-szaúdi? Tényleg nem volt egy nagy kaland, de végül azért mégiscsak láttunk öt gólt. Cserisev csavarása bal külsővel és Golovin csavarása jobb belsővel pedig igazi ínyencfalat volt. Máris van két komoly esélyes a vébé gólszépségversenyére. Így azután végül megbocsátott az ember a sorsolásnak. Az viszont nem derült ki, hogy mit keres itt Szaúd-Arábia.

Persze tudom, hogy a kontinensek így, meg a sportág népszerűsítése az egész világon úgy, de talán mégsem egészen jók a kontinensek közötti arányok. 2026-ban már 48 csapat vesz részt a világbajnokságon, amitől már előre fázom - 16 csoportban 3-3 csapat, 2-2 jut tovább a kieséses szakaszba, akkor lesznek majd igazán másodlagosak a csoportmeccsek, ott lesznek csak igazán mindkét csapatnak jó eredmények egy-egy mérkőzésen -, de akkor legalább megbocsátóbb leszek a Szaúd-Arábia kaliberű csapatok részvétele miatt. Bár lehet, hogy csak azért, mert lesznek még náluk is gyengébbek. Ázsiának ugyanis 8 helye lesz, Szaúd-Arábia pedig a mostani 5-be is rendkívül könnyedén kvalifikálta magát.

2. nap

Beindul a vébé, mától három meccs naponta, aztán a csoportmeccsek utolsó fordulójában napi négy. Ma először az A csoport másik két csapata lép pályára, Uruguay – Egyiptom csata. Nem elhanyagolható a továbbjutás szempontjából. Mit tud Suarez, ha nem a Barca van a háta mögött? És végre kiderül biztosan, hogy milyen állapotban van Szalah. Utána jön a B csoport, előbb Marokkó – Irán, egyértelmű Marokkói eséllyel. Este pedig az első igazi rangadó, Portugália – Spanyolország. Ronaldo utolsó esélye, hogy EB után VB-n is emlékezeteset alkosson, mert eddig ez a műfaj nem nagyon ment neki. A másik oldalon pedig meglátjuk, hogy túl tudtak-e lépni a spanyolok a szövetségi kapitányuk kirúgásának sokkján. Az A csoport és a B csoport két-két első helyezettje találkozik majd egymás ellen a legjobb 16 között, de taktikázásra most még nincs lehetőség. Mindenestere lehet, hogy a spanyolok és a portugálok sem mostanra időzítették a csúcsformát.

Aztán majd legfeljebb holnap elmagyarázom, hogy miért igen.