Marokkó támadott, de bevenni csak a saját kapuját tudta

Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának első fordulójában Marokkó egy hosszabbításban esett öngóllal, a 95. percben kapott ki Irántól a szentpétervári Kresztovszkij Stadionban.

Előzetesen ez a párosítás hagyta leginkább hidegen a semleges szurkolókat, azonban pikantériát adott az összecsapásnak, hogy amelyik csapat itt győz, kicsit reménykedhet abban, hátha sikerül megfricskáznia a csoport két óriását, a spanyolokat és a portugálokat. A találkozó vesztese gyakorlatilag azonnal elköszön a vébétől.

Az afrikai csapat kezdte jobban a mérkőzést. A Schalke szélsője, Amine Harit már a 2. percben elengedett egy kapáslövést, de a labda fél méterrel elkerülte az iráni kapu bal alsó sarkát. Ezt követően is támadásban maradt a marokkói együttes, az 5. percben Nordin Amrabat jobbról belőtt labdájára Juncs Belhanda robbant be a rövid oldalon, akrobatikus mozdulattal fejelt, de pár centit tévedett. A 8. percben ismét Marokkó veszélyeztetett. Egy előreívelt labdát az iráni Rouzbeh Chesmi középre fejelt vissza, az érkező Ajub el-Kabi pedig 18 méterről kapura bombázott, de pár centivel ő is célt tévesztett.

A 19. percben a távoli lövések után már ziccert is hibázott a marokkói csapat. Egy begyakorolt szabadrúgás figura a második hullámban érkező Hakim Zijecsre jött ki, a 12 méteres kapáslövése levágódott az iráni blokkban, a hosszú oldalon ólálkodó Juncs Belhanda kísérletébe is belevetődtek, majd harmadszorra a Juventus védője, Mehdi Benatia próbálkozott a kapuval szemben, de Alireza Beiranvand kapus bravúrral hárított. A 30. percben Harit indult meg a baloldalon, egy csellel betört a büntetőterületre, végül tíz méterről kapura belsőzött, de a labda csemege volt az iráni kapusnak.

A 43. percben kis híján hidegzuhanyt kapott az afrikai csapat. Egy gyors iráni kontratámadás végén Vahid Amiri adott tökéletes ütempasszt Szardar Azmounnak, aki kilépett ziccerben, de Munir el-Kadzsui lábába tüzelt. A kipattanóra Harit érkezett, 14 méterről ráfordulásból lőtt, de a földről felpattanó marokkói kapus gyönyörű reflexmozdulattal szögletre paskolta a labdát.

A második félidőt ismét a marokkóiak kezdték jobban. A 48. percben Amrabat jobboldali beadására Harit érkezett a hosszú oldalon, a kapás lövése azonban annyira lecsúszott, hogy majdnem bedobással jöhettek az irániak. Ezt követően mintha elfogyott volna az afrikai csapat tudománya. A következő fél órában egyetlen helyzetet sem alakítottak ki a csapatok. A szentpétervári Kresztovszkij Stadionban a nézők magukat szórakoztatták, ha már a játékosok nem voltak képesek rá.

Az utolsó negyedórában az irániak elérhető közelségbe kerültek a pontszerzéshez, így Carlos Queiroz szövetségi kapitány is egyre védekezőbbre szervezte csapata felfogását. A támadások feladása a 80. percben majdnem megbosszulta magát, de Beiranvand bravúrral védte Hakim Zijecs 18 méteres bombáját.

A hatperces hosszabbításban a marokkóiak meddő mezőnyfölényben játszottak, míg az irániak egyre több praktikát bevetettek az óra lepörgetésére. Jöttek a taktikai faultok, a gyógyulni nem akaró sérülések, és persze hátrapasszok minden mennyiségben.

Úgy tűnt, a világbajnokság harmadik mérkőzésén megszületik az első gólnélküli döntetlen, azonban a 95. percben jött a drámai befejezés. Egy baloldali iráni szabadrúgást a menteni igyekvő marokkói játékos, Aziz Buhadduz közelről a saját kapujába fejelt.

Irán ezzel megnyerte a mérkőzést, és a Portugália-Spanyolország találkozó végéig mindenképpen vezeti a B-csoportot.

Az iráni labdarúgó-válogatott legutóbb a franciaországi világbajnokságon tudott mérkőzést nyerni, 1998. június 21-én az Egyesült Államok ellen győztek 2-1-re, Lyonban. Érdekesség, hogy 1966 után az iráni az első csapat, amelyik úgy tudott meccset nyerni, hogy egy félidőn keresztül nem is volt kapura lövése.