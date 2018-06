Lenyúlták a hangszórót, és bulizni kezdtek a marokkói szurkolók

Életképek a Marokkó-Irán világbajnoki mérkőzés helyszínéről, Szentpétervárról. 17 órakor kezdenek, már nagyon várjuk.

Kiküldött munkatársunk jelenti az oroszországi labdarúgó-világbajnokságról, Szentpétervárról.

Önmagunkat is próbáljuk meggyőzni arról, hogy a Marokkó-Irán lehet egy jó meccs, de ha nem is lesz így, akkor is megérte legyalogolni azt a 2,5-3 kilométert, ami a szentpétervári stadionhoz vezet be. A hosszú útszakaszt ugyanis teljesen ellepték a két csapat szurkolói, akik legalább akkora bulihangulatot csináltak, mint a szaúdiak.

Néhány marokkói srác például, elvette az egyik önkéntes hangszóróját, és éneklésbe kezdett. Természetesen azonnal becsatlakoztak a többiek is:

Rajtuk tehát semmi sem múlik. Most már a csapatokon a sor.

A képek Huawei P20 Pro-val készültek.