Cristiano Ronaldo mágikus futballját ezen a vb-n is nehéz lesz felülmúlni

Péntek este a spanyol labdarúgó-válogatott 3-3-as döntetlent játszott az Európa-bajnok portugálokkal az oroszországi világbajnokság B csoportjában. A spanyolok kétgólos csatára, Diego Costa csalódott az eredmény miatt, míg a frissen kinevezett szövetségi kapitány, Fernando Hierro védelmébe vette a csapat kapusát, az óriásit bakizó David De Geát. A mesterhármasával újabb rekordokat döntő Cristiano Ronaldo ezúttal tőle szokatlanul szerényen értékelt a lefújást követően.

A kétgólos Diego Costa szerint Cristiano Ronaldo harmadik gólja előtt nem kellett volna szabadrúgást adnia a játékvezetőnek.

„Nagyon boldog vagyok, hogy kétszer betaláltam, de csalódott vagyok az eredmény miatt. Az utolsó gól előtt, amikor a portugálok szabadrúgást kaptak, úgy érzem nem volt szabálytalanság. Sokat volt nálunk a labda, kontrolláltuk a mérkőzést, de egy gól hiányzott" – értékelt a kétgólos Diego Costa, akinek az első találata szintén véleményes volt. Hozzátette, hogy nem foglalkoztak Julen Lopetegui szövetségi kapitány leváltásával, mert nekik, játékosoknak csak a pályán van dolguk.

„Ha arra gondolok, hogy kétszer is visszajöttünk hátrányból, hát... – nyilatkozta a mérkőzés után a Marca című spanyol lapnak Fernando Hierro, a spanyol válogatottat a torna nyitónapján átvevő szövetségi kapitány a lefújást követően. – De, ha valaki olyan teljesítményre képes, mint Cristiano, az igencsak megnehezíti a dolgot. Túltettük magunkat minden nehézségen, a játékosok hittek magukban, harcoltak, volt tartásunk, ez mind-mind nagyon fontos."

A szövetségi kapitány gondolkodás nélkül vette védelmébe a második gólnál nagyot hibázó David De Geát: Egy közülünk, mi pedig senkit nem hagyunk magára."

Hierro a meccs utáni sajtótájékoztatón elmondta, Cristiano Ronaldo remek játékos, nincs szégyenkeznivalójuk, amiért három gólt kaptak tőle, de nem cserélné el egyetlen játékosát sem a portugálra. Ezt követően köszönetet mondott a csapatának és a stábtagoknak is, hogy ilyen rövid idő alatt sikerült alkalmazkodniuk a kialakult helyzethez.

Fernando Santos, a portugál válogatott szövetségi kapitánya szerint igazságos eredmény született.

Nagyon jó meccs volt. Voltak részek, amikor a spanyolok, volt, hogy mi voltunk jobbak. Kétszer is vezettünk, de az ellenfél remek csapatot alkotva fordítani tudott. A spanyoloknál sokat volt a labda, ahogy arra számítani is lehetett, az első 15 perc után kicsit beszorultunk, ott jobban kellett volna figyelnünk. Küzdöttünk a végéig, szerintem is igazságos eredmény született."

Cristiano Ronaldo az első portugál játékos, aki már négy világbajnokságon is pályára lépett. A brazil Pelé és a német páros, Uwe Seeler és Miroslav Klose után pedig a negyedik, aki mind a négy tornán be is talált.

„Mindig hiszek magamban! Ezért dolgozok, de fontos hangsúlyozni a csapat szerepét is – szerénykedett a maga módján egy sort Ronaldo az O Jogo portugál lapnak nyilatkozva. Úgy kezdtük a meccset, hogy nyerni szeretnénk, és ugyan voltunk hátrányban is, de egy percre sem adtuk fel a küzdelmet. A legnagyobb dicséret a csapatnak jár, amelyik rengeteg áldozatot hozott ezért a döntetlenért. Ez még csak az első meccs volt, viszont a torna egyik esélyese ellen mutattuk meg, hogy képesek vagyunk a végsőkig harcolni" – értékelt az ötszörös aranylabdás, aki 33 évesen és 130 naposan a vb-k történetének legidősebb játékosa lett, aki mesterhármast szerzett.

Cristiano Ronaldo harmadik találata a 84. gólja volt a portugál válogatottban, ezzel a gólok számában beérte Puskás Ferencet. Igaz, a Száguldó Őrnagynak ehhez 85 mérkőzésre volt szüksége a nemzeti csapatban, míg a CR7-nek ez volt a 151. fellépése portugál színekben.

„Nagyon boldog vagyok, de a legfontosabb, hogy a csapat sikeres legyen. Örülök a teljesítményemnek, jobb lett volna három pontot szerezni, de ez volt az igazságos eredmény, összességében elégedett vagyok. Már csak a következő meccsre gondolunk, azt már szeretnénk megnyerni. Meccsről meccsre szeretnénk haladni, szerdán már nyerni akarunk Marokkó ellen, biztos vagyok, hogy ennél csak jobbak leszünk" – tette hozzá a portugál klasszis, aki karrierjének 51. mesterhármasát szerezte, ráadásul ez volt a vb-k történetének 51. mesterhármasa.

A spanyol csapat egyik legjobbja Nacho Fernández volt, aki a mérkőzés elején összehozott egy tizenegyest, majd egy bombagóllal feledtette hibáját.

„Hozzáértem Cristianóhoz, pedig próbáltam visszahúzni a lábamat" – ismerte el a szabálytalanság tényét a spanyol hátvéd, aki Fernando Hierro óta az első Real Madrid-játékos, aki a tizenhatoson kívülről talált be világbajnoki mérkőzésen. A jelenlegi szövetségi kapitány 1998. június 13-án, a Nigéria elleni csoportmeccsen volt eredményes szabadrúgásból.

„Van egy nagyszerű Cristianónk – kezdte a portugál A Bolának nyilatkozó Bernardo Silva. – Számolni kell velünk, mert, amikor Ronaldo a legjobb formájában van, akkor minden lehetséges" – lelkendezett a Manchester City középpályása, aki két részre osztotta a találkozót.

„Jól játszottunk az első félidőben, egyértelműen úgy mentünk be az öltözőbe, hogy nyerni akarunk, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, és valóban voltak nehézségeink a második félidőben. Végeredményben azonban mindkét csapatra nézve igazságos eredmény született."

A találkozó után a mérkőzést a helyszínen megtekintő José Mourinho is védelmébe vette David De Geát. A portugál tréner szerint a spanyol kapust nem fogja megtörni a potyagól.

De Gea a fiam, sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de valóban hatalmasat hibázott. A Manchester Unitedban ilyeneket nem szokott csinálni, de a legjobbakkal is megesik ez. Jön a következő meccs, magabiztosan várhatják, készen áll, hogy a csapata segítségére legyen" – mondta a találkozó után a United portugál menedzsere.

A portugálok legközelebb jövő szerdán délután 2-kor lépnek pályára a marokkóiak ellen, míg a spanyolok szintén aznap este 8-kor játszanak a csoport élén álló irániakkal.