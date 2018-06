Szalah szülinapja, Irán nagy napja, a latin foci csúcsmeccse

Az oroszországi labdarúgó-világbajnokság második napján beindul a nagyüzem, három mérkőzést is rendeznek pénteken. Először a visszatérő Szalah vezette Egyiptom a Suárez és Cavani fémjelezte Uruguayjal csap össze, majd jön egy Marokkó-Irán csodacsata, este pedig a szuperrangadó, Spanyolország-Portugália.

Egyiptom - Uruguay, 14.00, Jekatyerinburg

Egyébként is vallásos nép az egyiptomi, a május 26-i BL-döntő után azonban alighanem megsokszorozódtak a fohászok az országban. A Sergio Ramossal történt ütközése után ugyanis kérdésessé vált Mohamed Szalah játéka a világbajnokságon, ám ha hinni lehet a híreknek, az istenek meghallgatták a könyörgéseket, a Liverpoolban idén rekordot rekordra halmozó támadó vállsérülése rendbejött, így ott lehet a nyitányon az uruk ellen. A válogatott legnagyobb sztárja egyébként éppen a mérkőzés napján, június 15-én ünnepli 26. születésnapját, minden bizonnyal győzelemmel tenné emlékezetessé a jeles alkalmat. A Fáraók 28 év után jutottak ki ismét a vébére, és a sorsolás is kegyes volt hozzájuk, hiszen a dél-amerikaiak mellett Oroszországgal és Szaúd-Arábiával kerültek egy csoportba, reális esélyük lehet a továbbjutásra. Uruguay nem szorul különösebb bemutatásra, vélhetően nem lövünk mellé, ha azt állítjuk, a kétszeres világbajnok szereplése egyértelműen extraklasszis támadóin, Luis Suárezen és Edinson Cavanin múlik. Ám nem csak miattuk favorit Óscar Tabárez együttese a négyesben, minden csapatrészben találni világklasszis futballistát, így csak a kékmezeseken múlik, meddig jutnak a tornán.

Marokkó - Irán, 17.00, Szentpétervár

Bár első hallásra talán a legvérmesebb futballszurkolók sem jönnek lázba a párosítás hallatán, érdemes lesz leülni a képernyők elé a B-csoport kisebb csapatai miatt is. Már csak azért is, mert Marokkó a harmadik legjobb mérleggel érkezett Oroszországba: Hervé Renard alakulata 18 mérkőzés óta veretlen, ennél csak Belgium (19) és Spanyolország (20) rendelkezik jobb mutatóval. Az afrikaiak legutóbb az 1998-as franciaországi vébén szerepeltek, legnagyobb sztárjuk a csapatkapitány, a Juventus ellentmondást nem tűrő hátvédje, Medhi Benatia. Ami Iránt illeti, az ország történetében először fordult elő, hogy egymás után két vb-re is kvalifikálta magát a gárda. Carlos Queiroz szövetségi kapitányra sem lehet panasz, a portugál mester jól ismeri a csoportriválisokat, elvégre saját nemzetét irányította is korábban, illetve Spanyolországban is tevékenykedett. Marokkó ellen mindenesetre ki kell találnia valamit, hiszen több kulcsemberét kell nélkülöznie: Saeid Ezatolahi eltiltás, Mehdi Taremi és Askhan Dejagah sérülés miatt fog hiányozni.

Spanyolország - Portugália, 20.00, Szocsi

A B-csoport szuperrangadóját már az első körben letudják a nagyágyúk, kérdés, mire mennek egymással. A spanyolok kerete jóval erősebb, és talán esélyesebbek is lennének a győzelemre, ám senki nem tudja, mit váltott ki a játékosokból a szövetségi kapitányi mizéria. szomszédok révén jól ismerik egymást a csapatok, világbajnokságon mégis csupán második randevújuk lesz a péntek esti - 2010-ben Dél-Afrikában a nyolcaddöntőben meccseltek, akkor David Villa gólja döntött Vicente del Bosque csapata javára. Olvassák el bővebb előzetesünket a mérkőzésről.