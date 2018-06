Bede Ferenc: A technika nélkül egészen másképp alakul a franciák meccse

Kisebb futballforradalom zajlott a szemünk előtt a kazanyi Franciaország-Ausztrália mérkőzésen az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. Az Origo vb-szakértője, a volt FIFA-bíró, Bede Ferenc mondja el a részleteket.

A franciák tizenegyese előtt bevetették a videóbírót, azaz a moszkvai központban ülő szakemberek mondták meg, mi történt Kazanyban.

Nézzük meg mi is még egyszer:

Bede Ferenc a következőképpen látta az esetet: „A szabálytalanság után a játékvezető továbbot intett, nem szakadt meg a játék. Pár másodperccel később jelezhették a bírónak, hogy be kell vetni az új technológiát.

A legfontosabb dolog, hogy ez egy nagyon nehéz szituáció volt. Az ausztrál Joshua Risdon lábfeje elérte Griezmann Achillesét, volt tehát érintkezés, de ezt szabad szemmel szinte nem is lehetett látni. Rögtön felmerül a kérdés, hogy a tizenegyes megadása után miért nem állította ki a bíró Risdont? Úgy ítélték meg, hogy a labdát az ausztrálok kapusa még elérhette volna, ezért az esetet nem nyilvánvaló gólhelyzetben történt szabálytalanságnak kell minősíteni. Ezért nem villant a piros lap, csak a sárga. A videóbíró itt jól vizsgázott.”

Ami a franciák második gólját illeti, ott semmilyen vita nem lehet.

A gólvonal-technológia jelzett, lehetett látni, hogy a labda a gólvonal mögé jutott, egyértelmű az eset - mondta Bede Ferenc.

Érdemes beszélni az ausztrál tizenegyesről is. „Umtiti egyértelműen beleütött a labdába, nem vitás. Csakhogy azt sokan nem tudják, hogy a labdába való ütés miatt nem kell automatikusan sárga lapot adni. A bíró nem is adott neki, mert ez egy sima kezezés volt, nem akadályozott meg vele gólhelyzet kialakulását. Annyira váratlan volt az egész, hogy még a bíró is meglepődött rajta, kis késéssel fújta be a tizenegyest.”

Bede Ferenc szerint a technológia jól vizsgázott, ennek segítségével a bíró jól vezette a meccset.