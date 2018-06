Nigéria tényleg csak mezkirály, focizni alig tudnak

A titkos vb-favoritnak gondolt Horvátország könnyen nyert 2-0-ra Nigéria ellen Kalinyingrádban úgy, hogy a nigériai csapat semmilyen komoly ellenállást nem tudott kifejteni. Ezzel a győzelemmel a horvátok lépéselőnybe kerültek a D-csoportban, mert ugyanebben a négyesben délutan Izland és Argenítna nem bírt egymással.

Kalinyingrádban mutatkozott be a világbajnokság egyik titkos favoritjának tartott Horvátország, amely nagyon erős kerettel érkezett az oroszországi világbajnokságra. Nigériáról eddig annyit tudtunk, hogy ők a mezkirályok, mert tényleg király felszereléssel érkeztek a vb-re. Az előkészületek során játszottak egy Nigéria-Argentína meccset, amelyen 2-0-s argentin vezetés után az afrikai csapat négyet vágott. Ez a horvátok számára is figyelmeztetéssel ért fel.

A meccset Kalinyingrádban rendezték. A csoport másik, délutáni találkozóján Argenítna 1-1-re végzett Izlanddal, ami azt jelentette, hogy a mostani meccsen a győztes lépéselőnybe kerülhetett. Ehhez képest az első tíz perc elég visszafogott játékot hozott, majd a horvátok elkezdtek távolról lőni és támadni. Nigéria ekkor nehéz pillanatokat élt át, de az afrikaiak összeszorított foggal védekezve próbálták megúszni Modricék egyre erősebb támadássorozatát.

A 33. percig bírták. Ekkor szögletrúgást végezhetett el a horvát csapat. A jobbról belőtt labdát Rebic megcsúsztatta, a mellette álló Mandzukic a kapu felé fejelt.

A labda a tehetetlen Oghenekaro Etebót érintve gurult a kapuba. Öngól, 1–0 a horvátok javára. Ha nem pattan rá, mellécsorog.

Itt meg is nézheti:

A horvátok élvezték a futballt, tényleg nagyon jó játékosaik vannak, de nagy következtetéseket az első félidőből nem lehetett leszűrni. Az első félidőben Nigéria tíz perc futballt mutatott be, de ez semmire sem volt elég. A kérdés innentől kezdve az volt, hogy a horvátok megelégednek-e az egygólos vezetéssel, vagy újabb és újabb gólokat lőnek. Az első félidő utolsó szakaszában ez utóbbira semmi jel nem mutatott, így 1-0-s horvát előnnyel zárult az első játékrész. Kaput eltaláló lövés nem volt, ami azért példátlan ezen a szinten.

Három nigériai szöglettel jött a folytatás, de ezzel az afrikai csapat el is lőtte szinte az összes puskaporát. Egyre csendesebb lett a meccs, a horvátok pontosan tudták, hogy ez a világbajnokság is több mint négy hétig tart, aki az elején szétszaggatja magát, az semmi jóra nem számíthat. Aztán jött a 70. perc, amikor a nigériai Ekong dupla járomba fogta Mandzukicot - ez volt a szombati nap ötödik tizenegyese, amelyet Modric lőtt be nagy nyugalommal. 2-0 a horvátoknak, a látottak alapján minden eldőlt.

Ez tényleg így volt, mert a hátralévő 20 percben a horvátoknak tökéletesen megfelelt a 2-0-s vezetés. Amellyel át is vették a vezetést a D-csoportban.