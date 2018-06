Kegyetlen embervadászat folyik a belgák edzésein

Nem nagyon találunk magyarázatot arra, hogy Kevin De Bruyne miért próbálta meg eltörni csapattársa, Adnan Januzaj lábát a belga válogatott edzésén.

A belga válogatott gőzerővel készül a Panama elleni első vébémeccsére, a játékosok igyekeznek megmutatni Roberto Martíneznek, hogy helyük van a kezdőben. Profi játékosok, akik az edzésen is rendesen beleizzadnak mezbe, szokták is mondani külföldre szakadt fiaink, hogy idegenben még a tréningen is úgy mennek, mint a mérgezett egér.

Elnézve azonban Kevin De Bruyne akcióját, értetlenül vonjuk fel a szemöldökünket. A Manchester City játékmestere kirobbanthatatlan a kezdőből, de, ha nem így lenne, akkor sem szerencsétlen Adnan Januzaj pályázna a posztjára. Ennek ellenére a Real Sociedad szélsője olyat kapott De Bruyne-től, hogy a fal adta a másikat, és miután a City sztárja oda sem bagózott történtek után, itt bizony mi pályán kívüli ellentétet orrontott.