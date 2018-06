Messi? Neymar? Német aranycsapat? Eddig az összes a rajtvonalon ragadt

Anglia és Belgium kivételével az összes favoritnak tartott, vagy gondolt válogatott lejátszotta az első meccsét a 2018-as labdarúgó-világbajnokságon. A franciákat leszámítva senki sem hozta azt, amit vártak tőle, különösen igaz ez a németekre, akik meglepetésre 1–0-s vereséget szenvedtek Mexikótól. Joachim Löw szövetségi kapitány elismerte a hibákat, és azt, hogy nehéz helyzetben vannak, de nem pánikol. A vb-k történetében most először fordult elő, hogy sem Németország, sem Brazília, sem Argentína sem nyert a nyitófordulóban.

Kiküldött munkatársunk jelenti Moszkvából

A címvédő németek százszázalékos mérleggel, rekordot jelentő 43 rúgott góllal jutottak ki a vb-re. A Löw-éra tehát nincs leáldozóban, még ha sokan ezt is próbálták elhitetni a 2016-os Európa-bajnokság után. Hogy is lenne leáldozóban, mikora 2000-ben indult futballreform a mai napig számolatlanul ontja a tehetségeket.Egy éve, például, a Konföderációs Kupát C csapattal nyerte meg a válogatott, amelynek átlagéletkora a 23 évet sem érte el. Az a csapat akkor négyet rúgott Mexikónak. Most az "A-válogatott" úgy kapott ki 1–0-ra, hogy igazából esélye sem volt egész meccsen. „Nem tudtunk irányítani, se támadni. Lehetetlen volt feltörni a védekezésüket" – nyilatkozta Löw a Luzsnyiki Stadion sajtótermében.

Mégsem sebezhetetlenek

A vb előtt arról írtunk, hogy a német válogatott sebezhetetlen. Igaz, hogy nekik nincs klasszikus sztárjuk, Messijük vagy Ronaldójuk, de van Müllerük, Khedirájuk és Özilük, akikhez valamiért Löw akkor is ragaszkodik, ha amúgy nem megy a klubcsapatukban (Klose és Podolski ugyanez volt korábban).A rendszer és a rutin emeli a németeket a legjobbak közé.Látva őket, most is az lehetett az ember érzése, hogy tök mindegy mennyire rosszak, végül góllá érik a nyomás, és megfordítják a meccset. „De van úgy, hogy a labda nem akar bemenni – tanulta el Zidane-tól a legendás mondatot Löw. Nem hagytak nekünk területet, a játékosaim túl közel voltak egynáshoz, ami zavarta őket. Nem lehet vitatkozni, tényleg így volt. A németek mentek előre, próbálkoztak, átlövésekkel is, de gólt a mexikóiak szereztek.

A németek csak ritkán jönnek zavarba, egy bekapott gól nem szokta megtörni őket, de azt még Löw is elismerte, hogy olykor kapkodtak, és túl gyorsan akarták befejezni a támadásokat, ezért volt a sok pontatlanság. Nehéz helyzetben vagyunk – mondta a kapitány, és igaza van. A svédeket sem lesz sokkal könnyebb feltörni, de az a csúfság aligha esik meg velük, hogy már a csoportkörben kiesnek. Az viszont megeshet, hogy csak a második helyen jutnak tovább, ésha a brazilok megnyerik az E csoportot, akkor már a 16 között összejöhet a csúcsrangadó.Már, ha megnyerik, persze. Brazília sem győzött ugyanis, hiába vezetett Coutinho góljával, Svájc egyenlített, és kihúzta döntetlennel a végéig. Róluk később még esik szó.

A mexikói kapitány arról beszélt, hogy már a decemberi sorsolás óta a németek ellen készültek, ennek eredménye a siker. „Jól menedzseltük a meccset, a biztos védekezés, és az abból vezetett kontrák tudatos elemek voltak. A leggyorsabb játékosaimat küldtem ma a pályára. Tegnap gyakoroltuk ezt a fajta játékot, a gólunkat is egy ilyen után lőttük – dicsérte saját csapatát Juan Carlos Osorio, aki szerint a mexikói foci jövője biztosítva van, méghozzá az olyan tehetséges fiatalok miatt, mint amilyen a győztes gólt szerző, 22 éves Hirving Lozano is. Hogy ez a fiatal, és alakulóban lévő válogatott mire megy a vb-n,nagyban függ majd a svédek elleni meccstől, de Osorio még nem akart foglalkozni velük.„Most pihenünk, aztán játszunk egy kemény meccset Dél-Korea ellen, utána beszélhetünk a svédekről" – zárta a sajtótájékoztatót.

A rövid kispad lehet Brazília veszte

A brazilok voltak az elsők, akik kvalifikálták magukat a vb-re. A 2016-os Copa América-égés után (a csoportból sem jutottak tovább) kinevezett Tite még nem veszített tétmeccset, pedig túlzás lenne azt állítani, hogy topedzőnek számít.Ugyan még soha nem járt Európában, de azzal azért tisztában van, hogy azok, akik ott dolgoznak, értenek ahhoz, amit csinálnak.Rájött ugyanis arra, hogy minden úgy jó, ahogy van. Casemiro a védelem előtt rombol a Real Madridban? Rendben, akkor a válogatottban is ott fog. Neymar szabad kezet kap a klubcsapataiban, és bejátssza a teljes támadóharmadot? Rajtam nem múlik, itt is így lesz. Guardiolánál Jesús csatár? Ki vagyok én, hogy vitatkozzak vele: nálam is az lesz.

A probléma csak az, hogy Tite a kezdő tizenegyén kívül nem bízik senki másban. Még Willianben és Firminóban esetleg. Ebben persze az is benne van, hogyszükség esetén nem tud igazi minőséget hozni a pályára,ez jól látszott Svájc ellen is: miután egyenlítettek, Fernandinhót, Renato Agustót és Firminót tudta becserélni – közülük csak Firmino támadó. A kispad rövidsége a vb későbbi szakaszában még visszaüthet, de most az igazi gond a helyzetkihasználás volt: a brazilok 20-szor próbálkoztak lövéssel, de csak négyszer találtak kaput.

A világbajnokság előtt szinte valamennyi fogadóiroda a brazilokat és a németeket tartotta a vb két legesélyesebb csapatának. A brazilok úgy kezdték a Svájc elleni rosztovi meccsüket, hogy öröm volt nézni azoknak, aki őket szeretik. Villámgyorsan gördülő támadásokkal operáltak, majd lőttek egy akkora gólt (Coutinho), amelynél nagyobb lehet, hogy nem lesz ezen a világbajnokságon.

Brazília már az első félidőben lerendezhette volna a Svájc elleni mérkőzést, de más utat választott. Ötösből kettesbe kapcsolt, csalni kezdte a futballt. Svájc pedig egyenlített. Akkor is így van ez, ha utólag tudjuk, hogy a gólt megelőző lökés miatt kifelé kellett volna szabadrúgást ítélnie a mexikói játékvezetőnek.

Aztán az is bebizonyosodott, hogy egy leülő csapat nehezen tud újra felpörögni. Svájc az 1950-es világbajnokságon sem kapott ki a braziloktól és most sem. A pontvesztés abban az országban, ahol a futball nem sport, hanem vallás, őrült blama. A szerb-brazil meccs az utolsó lesz ebben a csoportban, a dél-amerikaiaknak még ezzel is szerencséjük van, mert ha most kellene a szerbekkel játszaniuk, az nem lenne számukra egyszerű feladat.

90 perc közöny

Amikor már mindenki a június 14-én kezdődő vb-re figyelt, jött a hír: a spanyol válogatott szövetségi kapitánya, Julen Lopetegui lett a Real Madrid új edzője. Erre Luis Rubiales, a spanyol szövetség elnöke azonnali hatállyal kirúgta őt, mondván vannak olyan írott és iratlan szabályok, amiket be kell tartani. „A válogatott a teljes országot, minden spanyol embert kell, hogy képviseljen.

És vannak olyan helyzetek, amikor ezt minden felé kell helyezni, így meg kellett hoznunk ezt a fájdalmas döntést. Hitet téve az általunk vallott viselkedési minták, értékek mellett. Nem azzal van gond, hogy a kapitány távozása napvilágra került, hanem annak módjával: minden előzetes egyzetetés nélkül, a spanyol szövetség tudta nélkül zajlottak az események és mindössze 5 perccel egy sajtótájékoztató előtt szembesítettek minket a tényekkel. Ez elfogadhatatlan."

Lopetegui 2016 szeptemberében vette át a válogatottat, amellyel meccset sem veszített: 14-szer nyert, hatszor döntetlent játszott.Ami ennél is fontosabb volt, hogy tőle várták a generációváltást.2012-ben az U19-es, 2013-ban az U21-es csapattal nyerte meg az Európa-bajnokságot, így nem csoda, hogy előszeretettel hívta meg a fiatalokat a felnőtt válogatottba: két év alatt 44 különböző játékost próbált ki.

A vb-re mégis egy jól bejáratott, tapasztalt 23 fős keretet nevezett, amelyből sokan minden bizonnyal az utolsó nagy tornájukat játsszák – talán emiatt is nem akkora baj Lopetegui kirúgása, mint amekkorának tűnik. Bár az ezzel a csapattal még én is halálra nyerném magam mondatoknak semmi valóságalapjuk, de aligha a hirtelen kinevezett, egyéves edzői tapasztalattal (Real Oviedo) rendelkező Fernando Hierrón múlik majd a spanyolok sikere vagy bukása. Mert hogy melyik lesz, azt a portugálok elleni meccsből nehéz lenne megállapítani.90 perc alatt láttuk a spanyoloknak azt az arcát, amelyik 2008 és 2012 között mindent megnyert, és láttuk azt is, amelyik gyalázatos szerepléssel már a csoportkörben kiesett a 2014-es vb-n.A spanyolok Diego Costa góljaival kétszer is visszajöttek hátrányból, sőt, fordítottak is, de végül be kellett érniük a döntetlennel.

Egy nagy játékos, utolsó nagy dobása

Cristiano Ronaldo – aki ezt megelőzően ötször játszott Spanyolország ellen, de gólt nem lőtt – mesterhármast szerzett, és már a negyedik világbajnokságán talált be, amivel beérte Pelét, Uwe Seelert és Miroslav Klosét. Azt, hogy Ronaldo játéka hogyan változott meg Zidane irányítása alatt a Real Madridban, már többször megírtuk, de úgy tűnik, hogy a „meghosszabbított tavaszt" is bírja a portugál. Amihez persze kell az, hogyFernando Santos szövetségi kapitány az egész válogatottat beáldozza azért, hogy neki legyen területe, és semmi mást ne kelljen csinálnia, mint befejeznie a támadásokat.Ez egyszer már bejött, az előzetesen esélytelennek számító portugálok hasonló taktikával nyerték meg a 2016-os Európa-bajnokságot. Miért ne jöhetne be ismét? Pláne, hogy a mindenkinél maximalistább Ronaldónak ez lehet az utolsó nagy dobása – nem csak a válogatottban, de a pályafutásában is.

Messi vakok között focizik

Ahogy Messinek is. A két játékos helyzete azonban nagyon különböző. A portugáloknál a rendszer az egyénért dolgozik, az argentinoknál az egyén ellen. Addig, amíg Ronaldónak csak a gólokkal kell foglalkoznia, mert minden mást megoldanak a többiek, addigMessinek egyszerre kellene védekeznie, támadást szerveznie és gólokat lőnie.Az argentinoknak se kapusuk, se védelmük, se középpályájuk nincs, Messi vakok között focizik. Még maguk az argentin szurkolók is elismerték, hogy a válogatottuk egyszemélyes. Ez Izland ellen ismét bebizonyosodott: Messi 11-szer vette célba a kaput, három gólhelyzetet alakított ki, és csak Mascherano ért nála többször labdához. Mindemellett 13 csellel próbálkozott, amiből kilenc sikeres volt,vagyis megint tőle várták azt, hogy feltörje a betömörülő védelmet.Nonszensz. Jorge Sampaolinak nagyon gyorsan ki kellene találnia valamit, hogy Argentína csapatra hasonlítson, különben idén is trófea nélkül maradnak – ahogy már 25 éve mindig.

Deschamps a fék?

Luxuskeret ide vagy oda, a végső győzelemre is esélyes franciák csak épphogy megverték az ausztrálokat a nyitókörben. „Nem voltunk eléggé határozottak, és nem voltunk eléggé veszélyesek, ez tény. A támadásépítésünk sem volt megfelelő, nem voltunk eléggé határozottak, többet kellett volna előrefelé játszanunk – elégedetlenkedett a meccs után Didier Deschamps szövetségi kapitány. A felkészülési időszakban Deschamps próbálgatta a csapatot, de a vb kezdetére megint megmakacsolta magát. Ha a világ legtehetségesebb kerete áll az ember rendelkezésére, akkor nem túl jó ötlet egyféleképpen játszatni azt.Nem mer kockáztatni, nem mer újat húzni. Nem meri azt mondani, hogy oké, ez nem megy, te gyere le, te menj fel, cseréljetek helyet, próbáljatok ki új sémákat.Nem. Neki van egy meggyőződése, egy favorizált kezdőcsapata, amitől az istenért sem akar eltérni. Ausztrália ellen ez még lehet, hogy belefér, de később nem biztos. Márpedig a szurkolók a vb-győzelmet várják a csapattól.

A favoritok közül még Anglia Tunéziával, Belgium Panamával játszik a csoportkör első fordulójában. Mindkét meccset hétfőn rendezik.