Harry Kane szemfüles góljára büntetőből válaszolt Tunézia

Nagy várakozásokkal kezdte meg világbajnoki szereplését az angol válogatott Tunézia ellen. És könnyen lehet, hogy most be is váltják ezeket a reményeket, hiszen jól kezdték a mérkőzést, és Harry Kane a 11. percben a legjobb helyen volt, amikor Hassan kapus óriási bravúrja után az üres kapuba kellett passzolnia a kipattanót. Utána viszont visszavettek a tempóból az angolok, Tunézia pedig kiharcolt és értékesített egy tizenegyest. Az utolsó szó mégis a Tottenham támadójáé volt, aki a 91. percben megszerezte a győztes találatot.