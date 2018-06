Kerek szemmel bámulja a gyezsurnaja a számítógépes fordítóprogramot

Egy világbajnokságon a futball a közös nyelv. Amikor pedig mégsem, akkor az internetes fordító. Ha ez sem lenne, maradna a szótár.

Kiküldött munkatársunk jelenti Moszkvából.

A hetedik napra kezdem megszokni, hogy senki nem beszél angolul, ami az egyszerű, hétköznapi dolgokban igen zavaró tud lenni. De olykor vicces is, és mulatságos szituációkat eredményez. Kiderült például, hogy létezik egy új kommunikációs forma, mégpedig a google translate, azaz az internetes fordító, ami lehet, hogy gyakran félrefordít, és hülyeséget ír/mond, de így is többre jut vele az ember, mint az activityzéssel (ami szintén gyakori).

Ennek segítségével tudtam meg azt is egy óra taxizás után, hogy rossz irányba megyünk, mert ahogy a sofőr írta, „két Szpartak Stadion van Moszkvában, egy nagy és egy edzőpálya”. Az egész világ a nagyobbikra figyelt, hisz Messiék játszottak, én is oda tartottam, azt is adtam meg végcélként, nem tudom, miért gondolta úgy félúton (!), hogy megfordul, és az edzőpályához visz. Miután leállítottam, elnézést kért (ezt is fordítón keresztül), és elvitt az igazi Szpartak Stadionhoz. Mindez majdnem 2,5 órába telt.

Este ugyanez folytatódott a „hotelnél”, ahol a néni megállás nélkül nyomta nekem az oroszt, az sem érdekelte, hogy egy mukkot sem értek belőle. Végül itt is előkerült a fordító, amivel legalább az anyagi dolgokat tisztába tettük, bár a csekket így sem sikerült arra a névre és címre kiállítani, amit leírtam, és világosan elmutogattam neki. De a gyezsurnaja úgy nézte az okostelefonon megjelenő fordítóprogramot, mint aki sosem látott még ilyet.

A világbajnokság ma három mérkőzéssel folytatódik.

A kép Huawei P20 Pro-val készült.