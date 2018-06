Ahol Ibrahimovic, Messi és Ronaldo kézen fogva találkoznak

Mivel hétfőn Moszkvában nem rendeztek meccset, a Luzsnyiki Stadion közelében lévő szurkolói zónába mentem, hogy megnézzem, hogyan élik meg a drukkerek az oroszországi világbajnokságot. Nem csalódtam, ez itt tényleg többről szól a futballnál: a svédek győzelmének ugyanúgy örültek a németek és a mexikóiak is, pedig a három válogatott ugyanabban a csoportban szerepel. A rajtnál beragadt németek és argentinok nyugalomra intettek: a rossz kezdés ellenére nincs miért aggódni, csapataik ott lesznek az egyenes kieséses szakaszban.

Kiküldött munkatársunk jelenti Moszkvából.

Hétfőn nem rendeztek meccset Moszkvában, de a Moszkvai Állami Egyetemnél kialakított, 25 ezer fő befogadására alkalmas szurkolói zóna így is megtelt emberekkel. A térre - amely egy óriási erdő közepén van - bárki beléphet, nincs szükség szurkolói, vagy médiaigazolványra.

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget rengeteg dolog miatt bírálják, de a helyi szurkolói zóna ötlete tőlük származik és ez telitalálat. Sokaknak persze illúzió. Ők úgy érzik, ez már majdnem olyan, mintha a világbajnokságon lennének. Ott is vannak, csak épp nem a stadionban, hanem mellette. Ezt azonban senki sem bánja.

Én már korán, a Svédország-Dél-Korea meccs kezdése előtt egy órával megérkeztem,ekkor még csak szállingóztak befelé az emberek: négy kapu volt nyitva, mindenfelől jöttek a szurkolók - akik azonnal a nagy kivetítő elé siettek, hogy magukat népszerűsítsék. Itt nem volt ciki semmi, ha valakire ráközelített a kamera, az még inkább rákapcsolt. Mint mondjuk ez a kisfiú, aki egyedül elvitte az egész show-t:

Aki nem itt táncolt, az nyereményekért focizott vagy csocsózott a felállított standoknál. Kora délután volt, 30 fok, a nap égetett, de volt, akit ez sem zavart, egyszerűen levette a pólóját és kifeküdt napozni.A bátortalanabbak az árnyékban hűsöltek, majd az árnyékkal együtt vonultak arrébb és arrébb.Amerre fordult az ember, büfébe botlott, ahol természetesen kihasználták, hogy világbajnokság van: egy szalámis szendvics például 250 rubelbe került, ami átszámítva körülbelül 1100 forint. Pont az egyik mellett álltam, amikoraz önkéntes lány elkezdte beinvitálni a szurkolókat egy szűk bódéba."Mi lesz itt?" - kérdeztem. "Egy rövid kisfilm a FIFA-legendákkal" - jött a válasz. Jól hangzik, nézzük meg.

Tényleg rövid volt, öt perc maximum, egy bárban összefutott Marcel Desailly és Roberto Carlos, csocsóztak, majd egyszer csak megjelent mellettük Iker Casillas és Vítor Baía - innentől már csak buliztak.Feleleveníttek még néhány pillanatot a vb-történelemből, ennyi volt.Tíz perc volt hátra a kezdésig, amikor megjelentek az első svéd szurkolók. Sokan még Ibrahimovic-mezben. A világklasszis csatár 2016-ban vonult vissza a válogatottól, de még most is róla szól minden. A tömeg egyébként nagyon vegyes volt, voltak argentin, német, mexikói és kolumbiai szurkolók issokan nem is feltétlenül a meccsek miatt jöttek ki, hanem a hangulat, a közösségi élmény miatt.

A három svéd szurkoló, aki mellé leültem, nem pörögte túl az eseményeket, egy-egy helyzetnél felszisszentek,Marcus Berg első félidei ziccerénél egy "b...meg" is elhagyta a szájukat, de ennyi.Amikor elkezdődött a közvetítés, a lelátón az egyik szurkoló Zlatant hiányolta, így félidőben odamentem az egyik svéd drukkerhez, ő mit gondol, tényleg hiányzik-e a nagy Zlatan ebből a válogatottból. "Kérdezz könnyebbet - vágta rá nevetve. - Nem tudom, az igazat megvallva ő volt az, aki a zsenialitásával és az egyéni megoldásaival bármilyen helyzetből képes volt gólt szerezni, meccseket nyerni nekünk. Hiányzik, ugyanakkor úgy látom, hogy egységesebb nélküle a csapat. Hogy mit várok a vb-től? Nincsenek elvárásaim, de a legjobbakban reménykedem."

Amikor a második félidőben a svédek Andres Granqvist tizenegyesével megszerezték a vezetést, értelmet nyert az a kijelentés, hogy egy világbajnokságon a futball a közös nyelv.Egyszerre örültek a svédek, a németek és a mexikóiak - ők ugye mind ugyanabban a csoportban szerepelnek. Mondjuk, azt nem tudom, mennyire volt őszinte a németek öröme.Mikor lefújták a meccset, a svédek és a mexikóiak három-három, a németek és a dél-koreaiak nulla-nulla ponttal álltak. Amikor belőtték a gólt, összenéztünk a haverommal, hogy ez így akár még necces is lehet - mondta egy német szurkoló. - Mi tegnap elég idegesen játszottunk (Mexikó ellen - a szerk.), hülyeségeket csináltunk. De nem tartunk a svédektől, egy tizenegyes góllal nyertek, és sok nehéz pillanatuk volt. Meg fogjuk verni őket, efelől nincs kétségem."

Mivel kíváncsi voltam, hogy hogyan látják a németek az esélyeiket, odamentem két másikhoz is. "Mexikó vasárnap jobban futballozott, mint mi, csak a második félidő végére tudtunk felpörögni. Szerintem hátul nem volt gond, elől tűnt úgy, mintha nem is ismernék egymást a srácok. Svédország hasonlóan kemény ellenfél lesz, de a továbbjutás miatt nem aggódom, amiatt annál inkább, hogy ha csak másodikok leszünk, a brazilok pedig megnyerik a csoportjukat, akkor már a 16 között találkozunk velük. Egy világbajnokságon pedig a pillanatnyi forma dönt" - tekintett előre a szurkoló, aki azt is megjegyezte, hogya mexikóiak fantasztikus hangulatot csináltak a stadionban,végig biztatták csapatukat, ehhez képest a németek gyámoltalannak tűntek.

Azonban nem csak a németek vannak nehéz helyzetben az első forduló után, hanem például az Izlanddal 1-1-es döntetlent játszó argentinok is. Náluk is érdeklődtem. "Természetesen csalódott vagyok, de nem hiszem, hogy gond lesz a továbbjutással - mondta teljes nyugalommal az egyik dél-amerikai drukker. - Nem mi voltunk gyengék, ők voltak nagyon jók. Gondolj csak bele, nekik minden egyes meccs egy döntővel ér fel.

Argentína akár nyerhetett is volna, de Messi kihagyta a tizenegyest. A megítélésén viszont ez semmit sem változtatott. "Hogy egyszemélyes csapat lennénk? Igen, azok vagyunk - ismerte el ő is, majd rámutatott a mellette álló barátja mezére. - Mi jut eszedbe róla? Messi, igaz? Mindenki az ő nevét kiabálja, mindenki tőle várja azt, hogy trófeákat nyerjen nekünk.

Ez óriási teher, tudod? Ezért nem is haragszunk rá, mert végtére is, ő is csak ember.Számtalan alkalommal előfordult már, hogy kihagyta a tizenegyest (103 tizenegyest rúgott pályafutása alatt, ebből 24-et hagyott ki - a szerk.), nem a világ vége. Brazília és Németország sem nyert, nem gondolom, hogy aggódnunk kéne egy meccs után. Ott leszünk az egyenes kieséses szakaszban."

A Belgium-Panama első félidejére még ott maradtam, nem volt telt ház, de egyre több és több ember jött, csak azért, hogy egy picit részese legyen a világbajnokságnak. Ha már a stadionba nem tudnak bejutni, legalább élvezzék azt, hogy annak a közelében lehetnek.

