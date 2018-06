Szenegál elintézte a szerencsétlenkedő lengyeleket

A világbajnokságra 16 év elteltével visszatérő Szenegál jól játszva, és a szerencsével sem hadilábon állva győzte le 2-1-re a csak helyzetekig jutó, de a meccs jó részében tulajdonképpen nem sokat mutató Lengyelországot. Robert Lewandowski egyszer, egy szabadrúgásból találta el az ellenfél kapuját.

A szenegáli csapatot a keret névsora alapján minden további nélkül nevezhetjük a legtöbbre taksált afrikai válogatottnak, hiszen Khadim N'Diaye kapus kivételével nem csak, hogy mindenki európai klubban, de négy kivételtől eltekintve a topligák egyikében szerepelnek. Az eddig először és utoljára 2002-ben vb-n járt csapat akkori kapitány, Aliou Cissé már szövetségi kapitányként dolgozik az országban, és igen jó kis csapatot épített fel a nápolyi Kalidou Koulibay, az everton középpályása, Idrissa Gueye és a Liverpoolban fantasztikus szezont futó támadó, Saido Mané köré.

A lengyelektől megszoktuk az utóbbi időben, hogy rendre ott vannak a nagy tornákon, legyen szó Európa- vagy világbajnokságról, ezúttal is a selejtezőcsoportjuk győzteseként jutottak ki Oroszországba. Rutinos csapat, kicsit talán túl rutinos is, sok a harminc pluszos játékos, Jakub Blaszczykwski 100., a lassan örökös Bundesliga-gólkirály, Robert Lewandowski pedig a 96. alkalommal volt válogatott.

Ahogy 2002-ben nem játszottak unalmas meccset az afrikaiak, most sem erre rendezkedtek be. Négy-kettő-négyes felállásuk egyértelműen a támadások vezetésére volt kitalálva, és kezdetben náluk is volt többet a labda, de az első komolyabb helyzetre 18 percet kellett várni, akkor egy remek kiugratás után Niang gurított el a kapu előtt. Válaszul a másik oldalon egy beadásba Grosicki stukkolt bele, de a kapu fölé ment a labda.

Arra mindkét védelem nagyon ügyelt, hogy a két sztárcsatár, Lewandowski és Mané még véletlenül se kerülhessen helyzetbe. A 38. percben sem ők kerültek helyzetbe, hanem Niang indult meg a lengyel kapu felé, középre passzolt, ahol Sané eggyel tovább tolta, az érkező Gueye pedig kapura lőtt, és a Cionek lábán irányt változtató labda a tehetetlen Szczesny kapujába.

A lengyeleknek nem sok elképzelésük volt, hogy mihez kezdjenek a rendkívül erős, és egyre magabiztosabb afrikaiakkal. A második félidőre egy sokkal harciasabb lengyel csapat jött ki, még többet birtokolták a labdát (az első félidőben ez 55-45 százalék volt a javukra), de a legnagyobb helyzet egy szabadrúgásból alakult ki, N'Diaye kapus szép vetődéssel ütötte ki Lewandowski húsz méterről megküldött kísérletét.

Két perccel később Piszczek lőhetett tiszta helyzetből, de rosszul találta el, és elpattogott a kapu mellett a labda.

A 60. percben aztán a sok szerencsétlenkedés után végleg elintézték magukat a lengyelek: Krychowiak bűn rosszul rúgta hátra a labdát, Szczesny érthetetlenül kifutott a kapujából, Niang pedig könnyűszerrel pöccintette el mellette, majd passzolt az üres kapuba.

Azt nem lehet mondani, hogy a lengyelek ne küzdöttek volna becsülettel, de jobban jártak volna, ha inkább ötletes támadásokat vezetnek. Egyszer-kétszer beküzdötték magukat az afrikai csapat tizenhatosára, de N'Diaye kapusnak alig akadt dolga a 90 perc során. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt Krychowiak csak szépített, a második szenegáli gól előtt gólpasszt adó lengyel csapatkapitány szépen stukkolt a kapuba egy fejére ívelt szabadrúgást.

A vereséggel a lengyelek meglehetősen nehéz helyzetbe kerültek, hiszen a délután három pontot szerző Japán, és várhatóan rettenetesen elszánt Kolumbia ellen kellene kiharcolniuk a továbbjutást.