Suárez gólja döntött a vb eddigi legrosszabb meccsén

A csoportkör második fordulójában az A-csoport úgynevezett nagy csapata, Uruguay a torna eddigi messze legrosszabb mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát. Örömre azonban így is van ok, hiszen Oroszország után a dél-amerikai csapat is bejutott a legjobb tizenhat közé, míg a szaúdiak, Egyiptomhoz hasonlóan kiestek.