Büszkeség helyett szenvedés, kínkeserves spanyol győzelemmel

Spanyolország nagyon megszenvedett Iránnal, de 1-0-ra azért legyőzte az ázsiai csapatot. E meccs után sem tudjuk, hogy mennyire favorit a spanyol csapat ezen a világbajnokságon. Irán nagyot küzdött, de nem bírta ki a hispánok nyomását. A meccs élő közvetítését itt olvashatja.

Bármennyire is furcsa volt kimondani, de a B-csoportban a második forduló megkezdése előtt Irán vezetett három ponttal, mert megverte Marokkót. A szerda délutáni mérkőzésen a portugálok is legyőzték az afrikai csapatot, így a spanyolok mindenképpen győzelmi kényszerben léptek pályára Kazanyban. Irán soha nem nyert még világbajnokságon európai csapat ellen, ha ez épp most sikerült volna, az az egész vb legnagyobb meglepetésével szolgál.

Az első negyedórában legfejjebb az okozott izgalmat, hogy az uruguayi játékvezető, Cunha szokatlanul erélyesen fegyelmezte az iráni játékosokat. Van is egy képünk erről, bár aki élőben látta, jobban szórakozott.

Mindezen jót mulattunk, volt is időnk rá, mert a pályán az égvilágon semmi sem történt. Pontosabban annyi, hogy Irán olyan volt, mint a 2004-es Európa-bajnokságon a görög válogatott. Tíz emberrel védekeztek, néha megpróbálkoztak egy támadással. Nekik büszkeség, a spanyoloknak semmiképp sem az, hogy szinte semmit sem tudtak mit kezdeni a lelkes ázsiaiakkal. Irán olykor a szögletekig is eljutott, ez azonban komoly veszélyt nem jelentett De Gea kapujára.

Az idő múlásával lehetőség volt azon merengeni, mi lenne akkor, ha ez a meccs döntetlenre végződne? Akkor Portugáliának és Iránnak 4-4 pontja lenne, a spanyoloknak 2, Marokkónak 0. De messze még a hajnal, három óra húsz, ezt itt most be is fejeztük.

Már csak azért is, mert Diego Costa kicsit összeveszett az íráni kapussal. Alireza Beiranvand azt reklamálta, hogy a spanyol direkt rálépett a lábára. Ebből lett egy kis vircsaft, de a bíró gyorsan rendet csinált. Aztán le is ment az első félidő, a lefújás előtt a 46. percben David Silva lövése mehetett volna be, de nem ment be.

A spanyol csapat 80%-os labdabirtoklást ért el az első félidőben, erre nem nagyon vannak szavak. 0-0 volt a szünetben az állás.

Az első félidőben a spanyoloknak pont ugyanannyi szerelési kisérlete volt, mint Iránnak. Irán teljesen felfokozott állapotban rontotta el a hispánok játékát. Ehhez persze óriási koncentráció és tökéletes fizikum kellett.

A 49 percben Busquets 20 méteres lövését védte az iráni kapus, a spanyolok tehát nagyon megnyomták a második félidő elejét. Az 53. percben kimaradt a meccs legnagyobb iráni helyzete. Egy nagy iráni be

dobás után Karim Anszarifard lövése az oldalhálóban kötött ki. Egy perc múlva válaszként érkezett meg a spanyolok gólja. Úgy nézett ki, hogy Diego Costa elveszíti a labdát, de az iráni védő rárúgta a lábára, amely így a kapu jobb sarkában kötött ki. Megtört a jég, vezetett Spanyolország.

A 64. percben Irán lesgólt lőtt, majd videobírózás következett. Az uruguayi partjelző sasszemmel vette észre a lesállást, amelyet Moszkvából megerősítettek. Mindenesetre az eddig csak védekező Irán elkezdett támadni és ettől határozottan jobb lett a meccs.

A világbajnokságon Diego Costának eddig három kapuralövése volt, mind a háromból gól lett. Ennél jobban ezt nem lehet csinálni.

A mérkőzés hajrájában az iráni csapat nem akart elfáradni, majd a 81. percben a nap legszebb támadását vezették az irániak. Egy befűzős csel után Amiri osztott ki egy kötényt Piquének, majd Taremi fejelt 4 méterről kapu fölé. Tényleg nagyszerű akció volt, gólt érdemelt volna. Ám a spanyolok ezt is megúszták. Végül - ha keservesen is - de nyertek 1-0-ra.

Ezzel a győzelemmel a spanyolok ugyanúgy 4 pontosok, mint a portugálok. Iránnak maradt a 3 pontja. Az utolsó körben a spanyolok Marokkóval, míg Irán Portugáliával csap össze. Ott az utolsó körben mindkét meccsnek komoly tétje lesz.