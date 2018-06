A focivébétől lebobták az ékszíjat a panamai tévések

Az egyik panamai tévécsatorna kommentátorai elsírták magukat, amikor először hallották országuk himnuszát világbajnokságon.

Panama óriási meglepetésre, a selejtezősorozat utolsó fordulójában Costa Ricát legyőzve (2-1) jutott ki a 2018-as világbajnokságra, története során először (megelőzte például az Egyesült Államokat). Hétfőn be is mutatkozott a tornán, és egy félidőig féken tartotta a sokkal jobb nevekből álló, a végső győzelemre is esélyes belgákat, de végül 3-0-s vereséget szenvedett.

Hogy mit is jelent az, hogy egy négymillió fős ország ott lehet a világbajnokságon, azt semmi sem szemlélteti jobban, mint az egyik helyi tévécsatorna kommentátorainak reakciója, amikor először hallják országuk himnuszát a világ legnagyobb sporteseményén.