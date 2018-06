Skóciából lopták az izlandiak legendás szurkolásukat

Szépen lassan mindenki megismeri az izlandi focicsapatot és annak szurkolóit. A 2016-os Európa-bajnokságon a csapat is fantasztikusan teljesített, de a szurkolók remek buzdítása is örökre emlékezetes marad. Csak az a gond, hogy ez nem izlandi specialitás. Hanem skót.

Az izlandi szurkolók együtt ünnepeltek a csapattal Anglia kiejtését követően, majd Reykjavíkban, a hazatérés után is megünnepelte egymást csapat és közönsége.

Így szólt a szurkolótábor a 2016-os Eb-n:

Izland tündöklése nem egynapos csoda volt, ott vannak a vb-n is, a valaha volt legkisebb nemzetként.

Az argentinok elleni csoportmeccsen elért 1-1-es döntetlen is igazi hőstettnek minősül, és már az oroszok is megismerhették az izlandi szurkolást.

A szurkolás, amennyire ősi, izlandi hagyománynak tűnik, annyira nem saját találmány. A viking taps néven elhíresült szurkolás az, amikor a szurkolók a fejük felett tapsolnak, miközben zúg a csatakiáltás, és dobokkal jelzik az ütemet, valójában Skóciából ered.

2014-ben a Stjarnan együttese az Európa-liga keretein belül futott össze a skót Motherwell csapatával. A skót szurkolók Since I Was Young című dalra előadott koreográfiája fogta meg annyira az izlandiakat, hogy átvették a tapsolós szurkolást.

A Stjarnan szurkolói vitték át Izlandra, majd az Eb előtt mutatták meg a többi szurkolónak, és mindenkinek tetszett, végül izlandi védjeggyé vált.

Közben egyébként terjed a szokás, nagyon sok csapat szurkolói átvették ezt vagy az ehhez hasonló szurkolást, például az NFL-ben szereplő Minnesota Vikings is.