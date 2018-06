Ronaldo elárulta, miért növeszt szakállat

Ez a világbajnokság könnyen lehet, hogy végre Cristiano Ronaldóról fog szólni. A válogatottal Európa-bajnok, ötszörös aranylabdás portugál remekül kezdte a tornát.





Két meccs, négy gól. Ha Ronaldóról van szó, ez nem is akkora meglepetés. Ha hozzátesszük, hogy a válogatottról és világbajnokságról beszélünk, akkor már meglepőbb az adat.

CR-nek ez a negyedik világbajnoksága, eddig 2006 és 2014 között összesen lőtt három gólt, tornánként egyet, most két meccsen tart már négynél. Hármat a spanyolok ellen lőtt, egyet Marokkónak, ezzel négy pontot gyűjtve csapatának – rajta kívül még nem lőtt gólt portugál a tornán.

A remek formájának köze lehet az új kis szakállához, legalábbis azok szerint, akik hisznek a babonában.

Ronaldo eddig mindig simára borotvált arccal lépett pályára, a spanyolok ellen már valami derengett, de Marokkó ellen már jól látható volt a kecskeszakálla, amit ő maga is megmutatott a spanyolok elleni egyik gólja után, Marokkó ellen pedig a játékoskijáróban simogatta feltűnően. Most az is kiderült, miért növeszti.

„Egy viccnek indult az egész. Ricardo Quaresmával viccelődtünk a szaunában. Megborotválkoztam, de az államon meghagytam. Azt mondtam, ha holnap a spanyolok ellen gólt lövök, akkor a torna végéig meghagyom. Szerencsét hozott, gólt lőttem akkor, és most Marokkó ellen is, úgyhogy marad" – mondta Ronaldo a szerdai meccs után.