Antonio Mateu Lahoz egyértelmű kezezést nézett el. Az ausztrál Leckie fejese után Yussuf Poulsen kézzel blokkolt, de a spanyol játékvezető nem ítélt tizenegyest. A videobíró most is segített, végül megadták a tizenegyest. Ezen a világbajnokságon ez volt az ötödik büntető, amit a videoasszisztens segítségével ítéltek meg. Poulsen sárgát is kapott, így nem játszhat a franciák elleni utolsó csoportmeccsen. A büntetőt Jedinak értékesítette végül.